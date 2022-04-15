"Укроборонпром" подтвердил ракетный удар россиян по "Жулянскому машиностроительному заводу "Визар"

В "Укроборонпроме" подтвердили, что ночью 15 апреля рашисты нанесли ракетный удар по цехам ГП "Жулянский машиностроительный завод "Визар", расположенном в г. Вишневое в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу госконцерна.

"15 апреля около 01:30 ночи Россия нанесла удары по одному из ракетных предприятий государственного оборонно-промышленного комплекса – ГП "Жулянский машиностроительный завод "Визар".

Это произошло после того, как "ширпотреб" украинского производства – именно так утверждали в фашистской России – утопил флагман Черноморского флота РФ стоимостью до 1 млрд долларов. Речь идет о двух ракетах РК-360МЦ "Нептун" производства целого ряда государственных и частных предприятий, уничтоженных крейсером "Москва" страны-агрессора", - говорится в сообщении.

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В "Укроборонпроме" подчеркнул: несмотря на регулярные ракетные удары и обстрелы оборонных предприятий, Украине есть чем воевать.