Сегодня оккупанты нанесли три ракетных удара по объектам на Киевщине, - Павлюк

Российские оккупанты сегодня нанесли три ракетных удара по объектам в Киевской области.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Киевской ОВА Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня были нанесены три ракетных удара по объектам в Киевской области. Мы не исключаем возможности повторных ударов по любым объектам и к этому нужно быть готовым", - отметил он.

По словам Павлюка, сейчас сохраняется опасность возвращения ударной группировки в направлении Киева.

"Мы готовимся, опасность заминированных территорий на деоккупированных территориях, возможность нанесения ракетных ударов противником как в Киеве, так и по всей Украине (хранится. – Ред.)", – добавил глава ОВА.

"Мои рекомендации – возвращение (в Киев. – Ред.) оставить на более спокойные времена", – подытожил он.

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