Сегодня оккупанты нанесли три ракетных удара по объектам на Киевщине, - Павлюк
Российские оккупанты сегодня нанесли три ракетных удара по объектам в Киевской области.
Об этом в эфире телемарафона заявил глава Киевской ОВА Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня были нанесены три ракетных удара по объектам в Киевской области. Мы не исключаем возможности повторных ударов по любым объектам и к этому нужно быть готовым", - отметил он.
По словам Павлюка, сейчас сохраняется опасность возвращения ударной группировки в направлении Киева.
"Мы готовимся, опасность заминированных территорий на деоккупированных территориях, возможность нанесения ракетных ударов противником как в Киеве, так и по всей Украине (хранится. – Ред.)", – добавил глава ОВА.
"Мои рекомендации – возвращение (в Киев. – Ред.) оставить на более спокойные времена", – подытожил он.
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будуть просто стріляти аби більше розбомбити,
***** так отомстіт за маскву