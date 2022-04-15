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Новости Война
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Сегодня оккупанты нанесли три ракетных удара по объектам на Киевщине, - Павлюк

війна

Российские оккупанты сегодня нанесли три ракетных удара по объектам в Киевской области.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Киевской ОВА Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня были нанесены три ракетных удара по объектам в Киевской области. Мы не исключаем возможности повторных ударов по любым объектам и к этому нужно быть готовым", - отметил он.

По словам Павлюка, сейчас сохраняется опасность возвращения ударной группировки в направлении Киева.

"Мы готовимся, опасность заминированных территорий на деоккупированных территориях, возможность нанесения ракетных ударов противником как в Киеве, так и по всей Украине (хранится. – Ред.)", – добавил глава ОВА.

"Мои рекомендации – возвращение (в Киев. – Ред.) оставить на более спокойные времена", – подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У полиции есть имена более 250 российских военных, совершавших преступления в Киевской области

Киевская область (4128) обстрел (27107) Павлюк Александр (191)


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Топ комментарии
+13
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15.04.2022 18:12
+12
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15.04.2022 18:09
+12
Та їбаніть вже нормально по тому белгороду, чи воронежу, нехай відчують як воно...
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15.04.2022 18:09
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15.04.2022 18:09 Ответить
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15.04.2022 18:12 Ответить
ОН ушол в глубінноє государство...
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15.04.2022 18:59 Ответить
Та їбаніть вже нормально по тому белгороду, чи воронежу, нехай відчують як воно...
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15.04.2022 18:09 Ответить
Нічим. Поки що на Донбас та Крим не вистачає. От як будуть надлишки після звільнення своїх територій, то й "відповімо" А зараз тільки пріоритетні цілі.
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15.04.2022 18:15 Ответить
Асфальтом можна
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15.04.2022 18:19 Ответить
Шо, ольгінцю, страшно? Сиди в воронежі, чекай, скоро на своїй шкурі відчуєш як воно, коли сирени виють і ракети падають, **** рашистське!
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15.04.2022 18:28 Ответить
"Мої рекомендації - повернення (до Києва. - Ред.) залишити на більш спокійні часи"-а де жити Кличко буде платити за аренду життя поза Києвом місяцами ?такі спокійні часи можуть тривати до кінця року
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15.04.2022 18:10 Ответить
жилье это одно - а деньги на еду где брать работы то пока нет
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15.04.2022 18:43 Ответить
Та и возможность повэрнэння - таки намек на то что из под Киева войска сейчас не занятые перекидывать не собираются
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15.04.2022 20:28 Ответить
Ми будемо мститися.
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15.04.2022 18:14 Ответить
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15.04.2022 18:19 Ответить
Щось я не розумію, кацапи сказали що їх лодка потонула через самовозгораниє, так до чого тут склади фанери під Києвом?
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15.04.2022 18:27 Ответить
хер вони підуть на київ,
будуть просто стріляти аби більше розбомбити,
***** так отомстіт за маскву
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15.04.2022 18:33 Ответить
знову рашист татаров зі своїм сраним дбр дали наводку на чергове підприємство впк, яке виробляло ракети "нептун".
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15.04.2022 18:34 Ответить
Мені дуже дивно читати про "помсту" в виконанні українців. В нас немає цієї культури. Зовсім немає. Навіть в народному фолькльорі помста виглядає епізодичним побутовим явищем. Українці не мстиві. Але злопамятні. Памятатимуть вічно і зневажатимуть ворога ... але помста потребує накачування себе ненавистю, а ненависть в свою чергу вимагає не пасивної зневаги, а активної холоднокровної дії - вбивства. Якщо вбивство ворога здійснюється емоційно та спонтанно, а не з холоднокровним плануванням і розрахунком, то це веде на шлях кавказьких народів - отупіння, психопатія, екзальтація, повне поневолення, виживання і врешті знищення. Такі "храбрєци" як чеченці, аварці, осетини, дагестанці, табасаранці черкеси, вірмени, грузини - всі поневолені і демонструють свою "крутизну" крадучи і грабуючи слабких і цілуючи чоботи кацапам... Українці миролюбні бо ... ледачі до вбивства - "в своїй хаті і правда і сила". Тож вирощують кабанчика в своєму хліву, називають його "Кацап" в ріжуть знімаючи стрес і позбавляючи себе необхідності бігати по світу і винищувати кацапів десь там далеко від своєї любої хатки... Дуже сумніваюсь що ми здатні створити державну структуру для покарання військових злочинців за межами України... Хочете дізнатись про справжню холоднокровну помсту? Вчіться у японців та італійців...
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15.04.2022 18:37 Ответить
помста должна быть одна уничтожать точки из которых ведется обстрел
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15.04.2022 18:45 Ответить
 
 