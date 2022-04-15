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Новини Війна
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Сьогодні окупанти завдали трьох ракетних ударів по об'єктах на Київщині, - Павлюк

війна

Російські окупанти сьогодні завдали трьох ракетних ударів по об'єктах у Київській області.

Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Київської ОВА Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні було завдано три ракетних удари по об'єктах у Київській області. Ми не відкидаємо можливості повторних ударів по будь-яких об'єктах і до цього треба бути готовим", - зазначив він.

За словами Павлюка, наразі зберігається небезпека повернення ударного угруповання у напрямку Києва.

"Ми готуємося, небезпека замінованих територій на деокупованих територіях, можливість нанесення ракетних ударів супротивником як у Києві, так і по всій Україні (зберігається. - Ред.)", - додав очільник ОВА.

"Мої рекомендації – повернення (до Києва. - Ред.) залишити на більш спокійні часи", - підсумував він.

Також читайте: Поліція має імена понад 250 російських військових, які коїли злочини на Київщині

Автор: 

Київська область (4017) обстріл (28428) Павлюк Олександр (216)


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Топ коментарі
+13
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15.04.2022 18:12
+12
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15.04.2022 18:09
+12
Та їбаніть вже нормально по тому белгороду, чи воронежу, нехай відчують як воно...
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15.04.2022 18:09
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15.04.2022 18:09 Відповісти
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15.04.2022 18:12 Відповісти
ОН ушол в глубінноє государство...
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15.04.2022 18:59 Відповісти
Та їбаніть вже нормально по тому белгороду, чи воронежу, нехай відчують як воно...
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15.04.2022 18:09 Відповісти
Нічим. Поки що на Донбас та Крим не вистачає. От як будуть надлишки після звільнення своїх територій, то й "відповімо" А зараз тільки пріоритетні цілі.
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15.04.2022 18:15 Відповісти
Асфальтом можна
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15.04.2022 18:19 Відповісти
Шо, ольгінцю, страшно? Сиди в воронежі, чекай, скоро на своїй шкурі відчуєш як воно, коли сирени виють і ракети падають, **** рашистське!
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15.04.2022 18:28 Відповісти
"Мої рекомендації - повернення (до Києва. - Ред.) залишити на більш спокійні часи"-а де жити Кличко буде платити за аренду життя поза Києвом місяцами ?такі спокійні часи можуть тривати до кінця року
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15.04.2022 18:10 Відповісти
жилье это одно - а деньги на еду где брать работы то пока нет
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15.04.2022 18:43 Відповісти
Та и возможность повэрнэння - таки намек на то что из под Киева войска сейчас не занятые перекидывать не собираются
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15.04.2022 20:28 Відповісти
Ми будемо мститися.
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15.04.2022 18:14 Відповісти
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15.04.2022 18:19 Відповісти
Щось я не розумію, кацапи сказали що їх лодка потонула через самовозгораниє, так до чого тут склади фанери під Києвом?
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15.04.2022 18:27 Відповісти
хер вони підуть на київ,
будуть просто стріляти аби більше розбомбити,
***** так отомстіт за маскву
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15.04.2022 18:33 Відповісти
знову рашист татаров зі своїм сраним дбр дали наводку на чергове підприємство впк, яке виробляло ракети "нептун".
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15.04.2022 18:34 Відповісти
Мені дуже дивно читати про "помсту" в виконанні українців. В нас немає цієї культури. Зовсім немає. Навіть в народному фолькльорі помста виглядає епізодичним побутовим явищем. Українці не мстиві. Але злопамятні. Памятатимуть вічно і зневажатимуть ворога ... але помста потребує накачування себе ненавистю, а ненависть в свою чергу вимагає не пасивної зневаги, а активної холоднокровної дії - вбивства. Якщо вбивство ворога здійснюється емоційно та спонтанно, а не з холоднокровним плануванням і розрахунком, то це веде на шлях кавказьких народів - отупіння, психопатія, екзальтація, повне поневолення, виживання і врешті знищення. Такі "храбрєци" як чеченці, аварці, осетини, дагестанці, табасаранці черкеси, вірмени, грузини - всі поневолені і демонструють свою "крутизну" крадучи і грабуючи слабких і цілуючи чоботи кацапам... Українці миролюбні бо ... ледачі до вбивства - "в своїй хаті і правда і сила". Тож вирощують кабанчика в своєму хліву, називають його "Кацап" в ріжуть знімаючи стрес і позбавляючи себе необхідності бігати по світу і винищувати кацапів десь там далеко від своєї любої хатки... Дуже сумніваюсь що ми здатні створити державну структуру для покарання військових злочинців за межами України... Хочете дізнатись про справжню холоднокровну помсту? Вчіться у японців та італійців...
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15.04.2022 18:37 Відповісти
помста должна быть одна уничтожать точки из которых ведется обстрел
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15.04.2022 18:45 Відповісти
 
 