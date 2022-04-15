Сьогодні окупанти завдали трьох ракетних ударів по об'єктах на Київщині, - Павлюк

Російські окупанти сьогодні завдали трьох ракетних ударів по об'єктах у Київській області.

Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Київської ОВА Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні було завдано три ракетних удари по об'єктах у Київській області. Ми не відкидаємо можливості повторних ударів по будь-яких об'єктах і до цього треба бути готовим", - зазначив він.

За словами Павлюка, наразі зберігається небезпека повернення ударного угруповання у напрямку Києва.

"Ми готуємося, небезпека замінованих територій на деокупованих територіях, можливість нанесення ракетних ударів супротивником як у Києві, так і по всій Україні (зберігається. - Ред.)", - додав очільник ОВА.

"Мої рекомендації – повернення (до Києва. - Ред.) залишити на більш спокійні часи", - підсумував він.

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