"Укроборонпром" підтвердив ракетний удар росіян по Жулянському машинобудівному заводу "Візар"

В "Укроборонпромі" підтвердили, що вночі 15 квітня рашисти завдали ракетного удару по цехах ДП "Жулянський машинобудівний завод "Візар", розташованих у м. Вишневе Київської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу держконцерну.

"15 квітня близько 01:30 ночі Росія нанесла удари по одному з ракетних підприємств державного оборонного-промислового комплексу – ДП "Жулянський машинобудівний завод "Візар".

Це сталося після того, як "ширпотреб" українського виробництва – саме так стверджували у фашистській Росії – потопив флагман Чорноморського флоту РФ вартістю до 1 млрд доларів. Йдеться про дві ракети РК-360МЦ "Нептун" виробництва цілої низки державних та приватних підприємств, які знищили крейсер "Москва" країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

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В "Укроборонпромі" наголосити: попри регулярні ракетні удари та обстріли оборонних підприємств, Україні є чим воювати.