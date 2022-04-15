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"Укроборонпром" підтвердив ракетний удар росіян по Жулянському машинобудівному заводу "Візар"

укроборонпром

В "Укроборонпромі" підтвердили, що вночі 15 квітня рашисти завдали ракетного удару по цехах ДП "Жулянський машинобудівний завод "Візар", розташованих у м. Вишневе Київської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу держконцерну.

"15 квітня близько 01:30 ночі Росія нанесла удари по одному з ракетних підприємств державного оборонного-промислового комплексу – ДП "Жулянський машинобудівний завод "Візар".

Це сталося після того, як "ширпотреб" українського виробництва – саме так стверджували у фашистській Росії – потопив флагман Чорноморського флоту РФ вартістю до 1 млрд доларів. Йдеться про дві ракети РК-360МЦ "Нептун" виробництва цілої низки державних та приватних підприємств, які знищили крейсер "Москва" країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Міноборони РФ запевняють, що завдали ракетного удару по Жулянському машинобудівному заводу в Києві

В "Укроборонпромі" наголосити: попри регулярні ракетні удари та обстріли оборонних підприємств, Україні є чим воювати.

Автор: 

Вишневе (37) Київська область (4017) обстріл (28435) Укроборонпром (1732)


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Топ коментарі
+38
За все обстрелы нужно благодарить Кучму. Этот дегенерат в придачу к ядерному оружию отдал кацапам тысячи ракет воздушного базирования с обычными зарядами. А самолеты ракетоносцы Ту 22 и Ту 160 порезал или подарил тем же кацапам. Теперь сотни наших сограждан гибнут от наших же ракет выпускаемых с наших же самолетов.
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15.04.2022 20:36
+12
У кацапів також є вал заводів, пріорітетні цілі.
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15.04.2022 20:12
+12
У этих ********* карты 70-80 годов.
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15.04.2022 20:25
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Такие заводы приоритетная цель для кацапов. Уверен, украинское руководство это понимает и меры давно приняты.
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15.04.2022 20:12 Відповісти
а ПВО туда поставить????
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15.04.2022 20:32 Відповісти
Кажуть, що частину ракет наші знищили. Там наче п'ятьма ракетами вони стріляли. Це зі слів знайомих.
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15.04.2022 20:34 Відповісти
откуда миллиард-если оборудование,то нет там миллиарда ,если стоимость завода по киевским меркам-то есть куча заводов брошенных в черкассах,виннице,хмельницком и т.п.
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15.04.2022 21:05 Відповісти
Честно говоря там полная жопа до бомбежки была.что там производили раньше не в курсе,но уверен,что морально и технически там все устарело и разворовано.кто там проезжал видел
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15.04.2022 21:33 Відповісти
Вообще, странно, что они этот завод только сейчас заметили, после того, как масква булькнула.
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15.04.2022 21:05 Відповісти
Українське шо?

арестовичей наслухався?
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15.04.2022 21:41 Відповісти
про украинское "руководство" щаз смешно было. Спасибо, по ржал!
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16.04.2022 05:06 Відповісти
У кацапів також є вал заводів, пріорітетні цілі.
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15.04.2022 20:12 Відповісти
Но нам нечем их достать.
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15.04.2022 20:22 Відповісти
Данілов казав, що в ракетну галузь вкладалися кошти! Невже збрехав?
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15.04.2022 21:05 Відповісти
Данілов завжди правду каже.

"янебачузагрозинападу" "ніякоїпідготовкидовійнинетреба"

"пронападнамбулодобревідомо"
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15.04.2022 21:44 Відповісти
В параші , нажаль, всі заводи оборонки неушкоджені..
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15.04.2022 20:55 Відповісти
У них детелей немає....комплектуючі імпортні
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15.04.2022 21:06 Відповісти
Живу в этом городе даже не знал, что этот с виду непримечательные заводик участвовал в программе Нептун
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15.04.2022 20:15 Відповісти
А я живу в тому районі і все проспав. Навіть не чув. Сьогодні вдень вже розповіли. Ба більше, кажуть знайомі, що кацапи ніх.. там не знищили. Я сам не бачив.
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15.04.2022 20:33 Відповісти
Не треба це казати, тим паче пошкодження там є
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15.04.2022 20:41 Відповісти
в азербайджанском телеграмме есть фотки-развалено какое то бытовое помещение с лестницей и часть цеха ,без падения кровли
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15.04.2022 21:03 Відповісти
Так там промка,бывший артема,уже давно территория коммерсам сдаеться
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15.04.2022 20:15 Відповісти
Х.з, шо они там искали со своими ракетами, если завод в процессе закрытия https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/14311175/
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15.04.2022 20:21 Відповісти
У этих ********* карты 70-80 годов.
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15.04.2022 20:25 Відповісти
завдали ракетного удару - так долетело или нет ? Потерпевшие были или нет? с часу ночи и только сейчас они сообщили... Дома на окружной трусило , так шарахнуло.... Что это было?
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15.04.2022 20:25 Відповісти
Все плюс минус нормально, света и воды не было. Сейчас вода появилась, свет ещё не на всех улицах. Погибших и пострадавших насколько мне известно нет
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15.04.2022 20:30 Відповісти
Возможно
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15.04.2022 20:37 Відповісти
Мы об этом не говорим. Что бы то ни было.
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15.04.2022 20:30 Відповісти
Іскандерами бомбили.
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15.04.2022 20:34 Відповісти
Не. Нейтронно-зажигательными.
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15.04.2022 20:39 Відповісти
ПРО ни хрена не работает. Прискорбно.
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15.04.2022 20:30 Відповісти
Оно работает. Показатель сбития 70-80 процентов это отличный показатель
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15.04.2022 20:35 Відповісти
Порівняно з ПВО на крейсері, ПВО біля Києва працює на відмінно. S-300 розроблявся зокрема проти балістичних ракетних цілей. Але перш за все - авіаційних. Проти низких крилатих цілей досвіду його застосування було дуже мало. І той результат, що дають українські розрахунки, напрочуд гарний.
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15.04.2022 21:11 Відповісти
А з чого завдано? Із ще плаваючих кацапських галош в Чорному морі.
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15.04.2022 20:35 Відповісти
За все обстрелы нужно благодарить Кучму. Этот дегенерат в придачу к ядерному оружию отдал кацапам тысячи ракет воздушного базирования с обычными зарядами. А самолеты ракетоносцы Ту 22 и Ту 160 порезал или подарил тем же кацапам. Теперь сотни наших сограждан гибнут от наших же ракет выпускаемых с наших же самолетов.
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15.04.2022 20:36 Відповісти
То це давно вже було. А самі українці і досі не привчилися використовувати власну мову, яка є духом народу. Порівняно з духом, зброя є лише інструментом на кшталт ******** Джавелінів. Так, вони чудові. Але ефективно їх застосовують саме мотивовані люди.
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15.04.2022 21:03 Відповісти
да к сожалению это так-надо было конечно отдать сами боеголовки ,а Х-55 просто порезать или отдать на склады длительного хранения (хотя судя по скандалам с продажей ирану и китаю этих ракет ,они бы долго не залежались бы там)
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15.04.2022 21:08 Відповісти
Ідіот совковий
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15.04.2022 22:37 Відповісти
ага перднув довбойоб...
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16.04.2022 00:58 Відповісти
Хочу подякувати Кучмі, але трохи не зрозуміло,пане Герман Александер, літаки були порізані,чи ні?Чи кацапи навчилися бомбити з порізаних літаків? Хочеться погавкати на Цензорі?То просто будьте уважні і послідовні...
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16.04.2022 10:16 Відповісти
РФ в сообщении о стрельбе по этому заводу показало залп четырёх ракет. Часть из них сбило ПВО, что-то долетело.
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15.04.2022 20:54 Відповісти
Це вже агонія... Судомні потуги показати хоч комусь їх срану "кузькінумать". Жаль тіко шо та агонія може бути дуже довгою, але ж і сама параша як і їх "армія" аж ніяк не"великі" - а просто тупо довгі! Та слідом за агонією ЗАВЖДИ йде кінець💀(а вїх випадку - пі&дець)-як би довго та агонія не тривала!
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15.04.2022 21:04 Відповісти
агония может продолжаться еще очень долго, до конца года, как говорят американцы..., сколько еще погибнет наших людей...
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15.04.2022 21:08 Відповісти
А что они думают что таким действиями убьют наш проект по ПКР?Главное это документация которую уже давно вывезли,а станки и машины можно в любой момент закупить.На крайний случай мы просто можем закупить ПКР у других стран и ими продолжать топить рашистские корыта.
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15.04.2022 21:34 Відповісти
Нужно честно сказать что все оружие в Украину поставляют инопланетяне. У нас лендлиз с ними .
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15.04.2022 21:44 Відповісти
Очень жаль. Почему они сразу его не разбомбили? И откуда они узнали, что там производится? Все равно надо продолжать бороться. У нас нет другого выхода. А у к@ц@пов такая тактика - постоянный террор. Чтобы держать в страхе и ни на день не ослаблять пытку. Но крейсер здесь не при чем. Если они знали, что там производилось, то уничтожение завода лишь вопрос времени. Следуя тактике террора, решили представить это как месть. Нам нужны ракеты, чтобы бить в ответ по их территории, а также более эффективное пво. Надеюсь, получим от союзников. А после победы все отстроим еще лучше.
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15.04.2022 22:00 Відповісти
Ракетне виробництво треба переносити в Польшу та країи Балтії і там вдень і вночі клепати ракети для фронту. Українці там знайдуться для роботи. Треба розраховувати на довготривалу, виснажливу боротьбу на багато років вперед, а ракети і стугни потрібні вже зараз і більше
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15.04.2022 22:26 Відповісти
Цирк. Этот Визар минимум километр на километр. Делает пусковые контейнеры для С-300 и Нептунов. Кроме того, оружейные подвески для самолетов. Это не секрет, касабы о этом знают. Я был там. Все цеха пустуют, собирать можно в любом. Один разбомбили, перешли во второй.
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16.04.2022 00:22 Відповісти
сразу после затопления они унали?каким образом?фсб-ермак не зря ест свой хлеб
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16.04.2022 01:41 Відповісти
Этот завод давно переехал.
Даю адрес оркам:

моцква, *********
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16.04.2022 08:09 Відповісти
 
 