РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4689 посетителей онлайн
Новости
4 499 30

Финляндия "с высокой вероятностью" присоединится к НАТО, – министр по вопросам Европы

фінляндія

Финляндия "с высокой вероятностью" станет членом НАТО, однако окончательное решение еще не принято.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News, об этом заявила министр по Европе Тютти Туппурайнен.

По ее словам, народ Финляндии "уже принял решение", и опросы показывают огромную поддержку членства в НАТО. Но, как заметила госпожа Туппурайнен, решение еще не принято.

Министр отметила, что "жестокая" война России в Украине является "тревожным звонком для всех нас", не только для финнов, но всей "всей границы безопасности в Европе".

"Что бы ни говорила Россия, мы это слышим, но мы принимаем собственные решения, исходя из наших интересов и наших соображений по ситуации в целом. Каждая страна имеет право принимать собственные меры безопасности", - добавила министр.

Читайте: Захарова угрожает Швеции и Финляндии из-за вероятности вступления в НАТО: Негативные последствия очевидны

НАТО (9979) Финляндия (962)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
Финляндия-это западный проект. Кураторы в США. Это "антиросия". Не так ли, кацапчики?
показать весь комментарий
15.04.2022 20:37
+17
начувайтесь, сукi.
в кожній вашій халупі буде стук стук - "Ми з України"
показать весь комментарий
15.04.2022 20:24
+14
Жданов: если РФ потерпит фиаско на Донбассе, ВСУ смогут дойти до Москвы
показать весь комментарий
15.04.2022 20:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жданов: если РФ потерпит фиаско на Донбассе, ВСУ смогут дойти до Москвы
показать весь комментарий
15.04.2022 20:20 Ответить
Дэпутинизировать москалей
показать весь комментарий
15.04.2022 20:22 Ответить
начувайтесь, сукi.
в кожній вашій халупі буде стук стук - "Ми з України"
показать весь комментарий
15.04.2022 20:24 Ответить
І це буде без насильства та мародерства. Акуратно так...
показать весь комментарий
15.04.2022 20:34 Ответить
Пара кріпосних на хазяйстві не завадить, мальчиків в трусіках всіх розпять.
показать весь комментарий
15.04.2022 20:44 Ответить
нахер та масква сдалась. Там на сотом километре мордва еще в избах живет, и ромы в деревянных бараках-общагах, и полный ****** в их дяревеньках творится ... Это как в наркоманский притон зайти ....
показать весь комментарий
15.04.2022 21:04 Ответить
А зачем туда идти? можно бомбануть дистанционно Ново-Огарево.
показать весь комментарий
15.04.2022 21:13 Ответить
заздрю Фінляндії по білому.
показать весь комментарий
15.04.2022 20:22 Ответить
Фінляндія заплатила дуже високу ціну за свою незалежність.
показать весь комментарий
15.04.2022 20:25 Ответить
Україна заплатила ще більшу ціну, але фіни на відміну від українців не обирали собі в президенти і в парламент довбанев раз за разом - у цьому різниця
показать весь комментарий
15.04.2022 20:30 Ответить
У фінів не було ОАСК та судді Вовка, який грабував західних інвесторів при всіх президентах без виключення. Тому фінів приймають в НАТО в прискореному порядку, а ми ще довго будемо вигрібати за любих друзів, кумасів, своїх, приблатньонних та іншу нечисть, якої пів України. Не змогли заплатити за безпеку мізками - будемо платити кров'ю.
показать весь комментарий
15.04.2022 20:42 Ответить
Самое отвратное что эта мразота говорит сейчас "Украина доказывает свою незалежность и Европа не имеет что-либо требовать у нас". Народ доказывает, армия доказывает, а все эти судьи и прочие воры какими были, такими и остались.
показать весь комментарий
15.04.2022 21:30 Ответить
********* не указ Финляндии. Точка.❗👍
показать весь комментарий
15.04.2022 20:49 Ответить
Ставлю фінам вподобайку!
показать весь комментарий
15.04.2022 20:25 Ответить
Ось це і є справжній та мудрий нарiд Фінляндії.
показать весь комментарий
15.04.2022 20:26 Ответить
Александр Герцен писал, что в 19 веке, фины жили в России, аж до предгорий Северного Урала... -- им есть, где развернуться, в национально-освободительном масштабе...*)
показать весь комментарий
15.04.2022 20:27 Ответить
Столтенберг наторожился
показать весь комментарий
15.04.2022 20:27 Ответить
Кстати -- Ломоносов -- тоже чухонец! *)
показать весь комментарий
15.04.2022 20:28 Ответить
Во сейчас касапы будут на своих говношоу желчью торговать и ждем машку алкашка со своим дерматином.
показать весь комментарий
15.04.2022 20:29 Ответить
Ті слова що сказав наш прикордонник цьому крейсеру мацква , вони вже повинні війти в підручники історії, але після цього... це буде найкрутіша репліка, після відомого
Surrender? "Nuts!" Gen. Anthony McAuliffe's 1944 Christmas Message to his Troops
показать весь комментарий
15.04.2022 20:35 Ответить
НАТО стане міцнішим: фіни гарні воїни.
показать весь комментарий
15.04.2022 20:35 Ответить
Финляндия-это западный проект. Кураторы в США. Это "антиросия". Не так ли, кацапчики?
показать весь комментарий
15.04.2022 20:37 Ответить
Щасти !
показать весь комментарий
15.04.2022 20:39 Ответить
Ех якби казахи приєдналися до цієї чудової новини ..
показать весь комментарий
15.04.2022 20:50 Ответить
от сколько живу, прямо с того момента как научился читать, бесконечное количество раз убедился в том, что кацапы в своё подавляющем большинстве тупые долбоёбы. Жили себе с границей с НАТО протяженностью 820 км, так нет - решили на нас напасть. Ну так теперь в обозримом будущем получат границу с НАТО протяженностью 6680 км.
показать весь комментарий
15.04.2022 20:57 Ответить
Да финны таки выбрали момент засадить финку под ребро Кремлю,представляю как там сейчас бесятся и наказать нечем..
показать весь комментарий
15.04.2022 21:02 Ответить
Даешь финляндизацию!
показать весь комментарий
15.04.2022 21:14 Ответить
eto kak? - kak zimoj 1939-ogo?
показать весь комментарий
15.04.2022 23:53 Ответить
Пока что это только слова.Посмотрим хватит ли НАТО смелости принять их в свой состав или опять будут водить за нос десятилетиями как нас после Бухареста.
показать весь комментарий
15.04.2022 21:20 Ответить
 
 