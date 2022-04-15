Финляндия "с высокой вероятностью" присоединится к НАТО, – министр по вопросам Европы

Финляндия "с высокой вероятностью" станет членом НАТО, однако окончательное решение еще не принято.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News, об этом заявила министр по Европе Тютти Туппурайнен.

По ее словам, народ Финляндии "уже принял решение", и опросы показывают огромную поддержку членства в НАТО. Но, как заметила госпожа Туппурайнен, решение еще не принято.

Министр отметила, что "жестокая" война России в Украине является "тревожным звонком для всех нас", не только для финнов, но всей "всей границы безопасности в Европе".

"Что бы ни говорила Россия, мы это слышим, но мы принимаем собственные решения, исходя из наших интересов и наших соображений по ситуации в целом. Каждая страна имеет право принимать собственные меры безопасности", - добавила министр.

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