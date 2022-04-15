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Фінляндія "з високою ймовірністю" приєднається до НАТО - міністр з питань Європи

фінляндія

Фінляндія "з високою ймовірністю" стане членом НАТО, однак остаточне рішення ще не ухвалене.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Sky News, про це заявила міністр з питань Європи Тютті Туппурайнен.

За її словами народ Фінляндії "вже ухвалив рішення", і опитування показують величезну підтримку членства в НАТО. Але, як зауважила пані Туппурайнен, "рішення ще не прийняте".

Міністр зазначила, що "жорстока" війна Росії в Україні є "тривожним дзвінком для всіх нас", не тільки для фінів, але всього "всього кордону безпеки в Європі".

"Хоч би що говорила Росія, ми це чуємо, але ми приймаємо власні рішення, виходячи з наших інтересів і наших міркувань щодо ситуації в цілому. Кожна країна має право вживати власні заходи безпеки", - додала міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захарова погрожує Швеції та Фінляндії через ймовірність вступу в НАТО: Негативні наслідки очевидні

Автор: 

НАТО (6440) Фінляндія (1304)


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Топ коментарі
+18
Финляндия-это западный проект. Кураторы в США. Это "антиросия". Не так ли, кацапчики?
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15.04.2022 20:37
+17
начувайтесь, сукi.
в кожній вашій халупі буде стук стук - "Ми з України"
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15.04.2022 20:24
+14
Жданов: если РФ потерпит фиаско на Донбассе, ВСУ смогут дойти до Москвы
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15.04.2022 20:20
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Жданов: если РФ потерпит фиаско на Донбассе, ВСУ смогут дойти до Москвы
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15.04.2022 20:20 Відповісти
Дэпутинизировать москалей
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15.04.2022 20:22 Відповісти
начувайтесь, сукi.
в кожній вашій халупі буде стук стук - "Ми з України"
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15.04.2022 20:24 Відповісти
І це буде без насильства та мародерства. Акуратно так...
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15.04.2022 20:34 Відповісти
Пара кріпосних на хазяйстві не завадить, мальчиків в трусіках всіх розпять.
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15.04.2022 20:44 Відповісти
нахер та масква сдалась. Там на сотом километре мордва еще в избах живет, и ромы в деревянных бараках-общагах, и полный ****** в их дяревеньках творится ... Это как в наркоманский притон зайти ....
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15.04.2022 21:04 Відповісти
А зачем туда идти? можно бомбануть дистанционно Ново-Огарево.
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15.04.2022 21:13 Відповісти
заздрю Фінляндії по білому.
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15.04.2022 20:22 Відповісти
Фінляндія заплатила дуже високу ціну за свою незалежність.
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15.04.2022 20:25 Відповісти
Україна заплатила ще більшу ціну, але фіни на відміну від українців не обирали собі в президенти і в парламент довбанев раз за разом - у цьому різниця
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15.04.2022 20:30 Відповісти
У фінів не було ОАСК та судді Вовка, який грабував західних інвесторів при всіх президентах без виключення. Тому фінів приймають в НАТО в прискореному порядку, а ми ще довго будемо вигрібати за любих друзів, кумасів, своїх, приблатньонних та іншу нечисть, якої пів України. Не змогли заплатити за безпеку мізками - будемо платити кров'ю.
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15.04.2022 20:42 Відповісти
Самое отвратное что эта мразота говорит сейчас "Украина доказывает свою незалежность и Европа не имеет что-либо требовать у нас". Народ доказывает, армия доказывает, а все эти судьи и прочие воры какими были, такими и остались.
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15.04.2022 21:30 Відповісти
********* не указ Финляндии. Точка.❗👍
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15.04.2022 20:49 Відповісти
Ставлю фінам вподобайку!
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15.04.2022 20:25 Відповісти
Ось це і є справжній та мудрий нарiд Фінляндії.
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15.04.2022 20:26 Відповісти
Александр Герцен писал, что в 19 веке, фины жили в России, аж до предгорий Северного Урала... -- им есть, где развернуться, в национально-освободительном масштабе...*)
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15.04.2022 20:27 Відповісти
Столтенберг наторожился
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15.04.2022 20:27 Відповісти
Кстати -- Ломоносов -- тоже чухонец! *)
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15.04.2022 20:28 Відповісти
Во сейчас касапы будут на своих говношоу желчью торговать и ждем машку алкашка со своим дерматином.
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15.04.2022 20:29 Відповісти
Ті слова що сказав наш прикордонник цьому крейсеру мацква , вони вже повинні війти в підручники історії, але після цього... це буде найкрутіша репліка, після відомого
Surrender? "Nuts!" Gen. Anthony McAuliffe's 1944 Christmas Message to his Troops
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15.04.2022 20:35 Відповісти
НАТО стане міцнішим: фіни гарні воїни.
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15.04.2022 20:35 Відповісти
Финляндия-это западный проект. Кураторы в США. Это "антиросия". Не так ли, кацапчики?
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15.04.2022 20:37 Відповісти
Щасти !
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15.04.2022 20:39 Відповісти
Ех якби казахи приєдналися до цієї чудової новини ..
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15.04.2022 20:50 Відповісти
от сколько живу, прямо с того момента как научился читать, бесконечное количество раз убедился в том, что кацапы в своё подавляющем большинстве тупые долбоёбы. Жили себе с границей с НАТО протяженностью 820 км, так нет - решили на нас напасть. Ну так теперь в обозримом будущем получат границу с НАТО протяженностью 6680 км.
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15.04.2022 20:57 Відповісти
Да финны таки выбрали момент засадить финку под ребро Кремлю,представляю как там сейчас бесятся и наказать нечем..
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15.04.2022 21:02 Відповісти
Даешь финляндизацию!
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15.04.2022 21:14 Відповісти
eto kak? - kak zimoj 1939-ogo?
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15.04.2022 23:53 Відповісти
Пока что это только слова.Посмотрим хватит ли НАТО смелости принять их в свой состав или опять будут водить за нос десятилетиями как нас после Бухареста.
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15.04.2022 21:20 Відповісти
 
 