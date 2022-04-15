Фінляндія "з високою ймовірністю" приєднається до НАТО - міністр з питань Європи
Фінляндія "з високою ймовірністю" стане членом НАТО, однак остаточне рішення ще не ухвалене.
Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Sky News, про це заявила міністр з питань Європи Тютті Туппурайнен.
За її словами народ Фінляндії "вже ухвалив рішення", і опитування показують величезну підтримку членства в НАТО. Але, як зауважила пані Туппурайнен, "рішення ще не прийняте".
Міністр зазначила, що "жорстока" війна Росії в Україні є "тривожним дзвінком для всіх нас", не тільки для фінів, але всього "всього кордону безпеки в Європі".
"Хоч би що говорила Росія, ми це чуємо, але ми приймаємо власні рішення, виходячи з наших інтересів і наших міркувань щодо ситуації в цілому. Кожна країна має право вживати власні заходи безпеки", - додала міністр.
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