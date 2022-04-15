Фінляндія "з високою ймовірністю" приєднається до НАТО - міністр з питань Європи

Фінляндія "з високою ймовірністю" стане членом НАТО, однак остаточне рішення ще не ухвалене.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Sky News, про це заявила міністр з питань Європи Тютті Туппурайнен.

За її словами народ Фінляндії "вже ухвалив рішення", і опитування показують величезну підтримку членства в НАТО. Але, як зауважила пані Туппурайнен, "рішення ще не прийняте".

Міністр зазначила, що "жорстока" війна Росії в Україні є "тривожним дзвінком для всіх нас", не тільки для фінів, але всього "всього кордону безпеки в Європі".

"Хоч би що говорила Росія, ми це чуємо, але ми приймаємо власні рішення, виходячи з наших інтересів і наших міркувань щодо ситуації в цілому. Кожна країна має право вживати власні заходи безпеки", - додала міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захарова погрожує Швеції та Фінляндії через ймовірність вступу в НАТО: Негативні наслідки очевидні