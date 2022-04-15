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"Дія" вернула техпаспорт и водительское удостоверение к приложению

дия,дія

Водительское удостоверение и техпаспорт снова можно скачать в "Дія". Функция была временно недоступна с учетом безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Теперь вы снова можете показывать водительское удостоверение и техпаспорт в приложении Дія. Мы восстановили такую возможность. Ведь в начале полномасштабного вторжения России в Украину мы выключили некоторые реестры ради безопасности", - пишет Федоров.

В настоящее время Единый госреестр транспортных средств МВД снова работает.

Техпаспорт и удостоверение загрузятся в "Дія" автоматически после авторизации.

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водительские права (155) Дія (423)


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ок.
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15.04.2022 22:02 Ответить
а реестр прав на нерухоме майно когда заработает???
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15.04.2022 22:33 Ответить
Я позавчора зіткнувся з цим гємором.Прийшлося телефонувати дочці,та перекидати вайбером техпаспорт на авто.
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16.04.2022 02:06 Ответить
 
 