"Дія" вернула техпаспорт и водительское удостоверение к приложению

Водительское удостоверение и техпаспорт снова можно скачать в "Дія". Функция была временно недоступна с учетом безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Теперь вы снова можете показывать водительское удостоверение и техпаспорт в приложении Дія. Мы восстановили такую возможность. Ведь в начале полномасштабного вторжения России в Украину мы выключили некоторые реестры ради безопасности", - пишет Федоров.

В настоящее время Единый госреестр транспортных средств МВД снова работает.

Техпаспорт и удостоверение загрузятся в "Дія" автоматически после авторизации.

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