"Дія" вернула техпаспорт и водительское удостоверение к приложению
Водительское удостоверение и техпаспорт снова можно скачать в "Дія". Функция была временно недоступна с учетом безопасности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Теперь вы снова можете показывать водительское удостоверение и техпаспорт в приложении Дія. Мы восстановили такую возможность. Ведь в начале полномасштабного вторжения России в Украину мы выключили некоторые реестры ради безопасности", - пишет Федоров.
В настоящее время Единый госреестр транспортных средств МВД снова работает.
Техпаспорт и удостоверение загрузятся в "Дія" автоматически после авторизации.
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оззи
показать весь комментарий15.04.2022 22:02 Ответить Мне нравится 0
Bander_UA #411047
показать весь комментарий15.04.2022 22:33 Ответить Мне нравится 0
Ivan Ivanov #437477
показать весь комментарий16.04.2022 02:06 Ответить Мне нравится 0
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