"Дія" повернула техпаспорт й посвідчення водія до застосунку

Посвідчення водія та техпаспорт знову можна завантажити до "Дії". Функція була тимчасово недоступною з огляду безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Тепер ви знову можете показувати посвідчення водія і техпаспорт у застосунку Дія. Ми відновили таку можливість. Адже на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні ми вимкнули деякі реєстри задля безпеки", - пише Федоров.

Наразі Єдиний держреєстр транспортних засобів МВС знову працює.

Техпаспорт й посвідчення завантажаться в "Дію" автоматично після авторизації.

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