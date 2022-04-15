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"Дія" повернула техпаспорт й посвідчення водія до застосунку

дия,дія

Посвідчення водія та техпаспорт знову можна завантажити до "Дії". Функція була тимчасово недоступною з огляду безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Тепер ви знову можете показувати посвідчення водія і техпаспорт у застосунку Дія. Ми відновили таку можливість. Адже на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні ми вимкнули деякі реєстри задля безпеки", - пише Федоров.

Наразі Єдиний держреєстр транспортних засобів МВС знову працює.

Техпаспорт й посвідчення завантажаться в "Дію" автоматично після авторизації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці подали в "Дії" майже 77 тисяч заявок про знищення та пошкодження майна

Автор: 

посвідчення водія (229) Дія (1123)


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ок.
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15.04.2022 22:02 Відповісти
а реестр прав на нерухоме майно когда заработает???
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15.04.2022 22:33 Відповісти
Я позавчора зіткнувся з цим гємором.Прийшлося телефонувати дочці,та перекидати вайбером техпаспорт на авто.
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16.04.2022 02:06 Відповісти
 
 