Российские оккупанты обстреляли Криворожский район на Днепропетровщине, пострадавших нет, - облсовет
Войска РФ с территории Херсона обстреляли Криворожский район на Днепропетровщине.
Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня враг совершил провокации с территории Херсонской области: зафиксирован обстрел окрестностей Криворожского района на границе с Херсонщиной", - говорится в сообщении.
По словам Лукашука, люди не пострадали, объекты инфраструктуры и жилые дома повреждения не получили.
"В целом ситуация в регионе спокойная. На территории Днепропетровщины вражеских сил нет", - добавил он.
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"По**уй куда, лишь бы по Украине?"
Але все одно, у вас "ракетки" закінчаться через тиждень-два....а далі....
А далі вам ПИ**ЗДЕЦЬ!!!
Тому ,що як вияснилося, у нас їх вистачає)))
У нас і НЄПТУНи "завлялися", і попередавали,передають і будуть передавати( наші друзі з НАТО) стільки "пітард" що вам уй**обкам і не снилося...
Ще ви побачите "салюти" в себе ...причому так сильно і різноманітно, що будете ох**уєвші....
У вас є два вибори: На х**уй а русскими кораблем, або вчіть Українську мову!!!
Слава нації!!!
скоро они будут преодолевать световой барьер...)