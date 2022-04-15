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Новости Война
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Российские оккупанты обстреляли Криворожский район на Днепропетровщине, пострадавших нет, - облсовет

війна

Войска РФ с территории Херсона обстреляли Криворожский район на Днепропетровщине.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня враг совершил провокации с территории Херсонской области: зафиксирован обстрел окрестностей Криворожского района на границе с Херсонщиной", - говорится в сообщении.

По словам Лукашука, люди не пострадали, объекты инфраструктуры и жилые дома повреждения не получили.

"В целом ситуация в регионе спокойная. На территории Днепропетровщины вражеских сил нет", - добавил он.

Читайте: Оккупанты обстреляли старую мельницу в Днепропетровской области, - председатель ОВА Резниченко

обстрел (27114) Днепропетровская область (3944)


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скоро вылетишь...
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15.04.2022 23:21 Ответить
Ну, що орки, агонія???
"По**уй куда, лишь бы по Украине?"
Але все одно, у вас "ракетки" закінчаться через тиждень-два....а далі....
А далі вам ПИ**ЗДЕЦЬ!!!

Тому ,що як вияснилося, у нас їх вистачає)))
У нас і НЄПТУНи "завлялися", і попередавали,передають і будуть передавати( наші друзі з НАТО) стільки "пітард" що вам уй**обкам і не снилося...
Ще ви побачите "салюти" в себе ...причому так сильно і різноманітно, що будете ох**уєвші....
У вас є два вибори: На х**уй а русскими кораблем, або вчіть Українську мову!!!

Слава нації!!!
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15.04.2022 22:55 Ответить
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15.04.2022 23:11 Ответить
вот этот барьер мне понравился...
скоро они будут преодолевать световой барьер...)
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15.04.2022 23:24 Ответить
Ультрасветовой
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16.04.2022 09:30 Ответить
 
 