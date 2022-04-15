Российские оккупанты обстреляли Криворожский район на Днепропетровщине, пострадавших нет, - облсовет

Войска РФ с территории Херсона обстреляли Криворожский район на Днепропетровщине.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня враг совершил провокации с территории Херсонской области: зафиксирован обстрел окрестностей Криворожского района на границе с Херсонщиной", - говорится в сообщении.

По словам Лукашука, люди не пострадали, объекты инфраструктуры и жилые дома повреждения не получили.

"В целом ситуация в регионе спокойная. На территории Днепропетровщины вражеских сил нет", - добавил он.

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