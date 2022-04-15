Російські окупанти обстріляли Криворізький район на Дніпропетровщині, постраждалих немає, - облрада

Війська РФ з території Херсонщини обстріляли Криворізький район на Дніпропетровщині.

Про це у Telegram повідомив глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ворог здійснив провокації з території Херсонської області: зафіксовано обстріл околиць Криворізького району на межі з Херсонщиною", - йдеться в повідомленні.

За словами Лукашука, люди не постраждали, об’єкти інфраструктури та житлові будинки ушкоджень не зазнали.

"В цілому наразі ситуація в регіоні спокійна. На території Дніпропетровщини ворожих сил немає", - додав він.

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