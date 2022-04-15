Російські окупанти обстріляли Криворізький район на Дніпропетровщині, постраждалих немає, - облрада
Війська РФ з території Херсонщини обстріляли Криворізький район на Дніпропетровщині.
Про це у Telegram повідомив глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ворог здійснив провокації з території Херсонської області: зафіксовано обстріл околиць Криворізького району на межі з Херсонщиною", - йдеться в повідомленні.
За словами Лукашука, люди не постраждали, об’єкти інфраструктури та житлові будинки ушкоджень не зазнали.
"В цілому наразі ситуація в регіоні спокійна. На території Дніпропетровщини ворожих сил немає", - додав він.
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"По**уй куда, лишь бы по Украине?"
Але все одно, у вас "ракетки" закінчаться через тиждень-два....а далі....
А далі вам ПИ**ЗДЕЦЬ!!!
Тому ,що як вияснилося, у нас їх вистачає)))
У нас і НЄПТУНи "завлялися", і попередавали,передають і будуть передавати( наші друзі з НАТО) стільки "пітард" що вам уй**обкам і не снилося...
Ще ви побачите "салюти" в себе ...причому так сильно і різноманітно, що будете ох**уєвші....
У вас є два вибори: На х**уй а русскими кораблем, або вчіть Українську мову!!!
Слава нації!!!
скоро они будут преодолевать световой барьер...)