Окупанти обстріляли старий млин у Дніпропетровській області, - голова ОВА Резніченко
За минулу ніч в Дніпропетровській області була одна повітряна тривога і один обстріл. Росіяни влучили в старий млин.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.
"У нас одна нічна тривога і один приліт, на жаль. У Синельниківському районі влучило у старий млин. Люди не постраждали.
Поряд з нами у Херсонській області наші військові гатять орка, тому у наших прикордонних селах трохи гучно. Це працюють наші збройні сили. Не хвилюйтеся", - йдеться в повідомленні.
Резніченко закликав всіх виходити на роботу, "бо підтримка економіки під час війни – теж фронт".
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