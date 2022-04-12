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Дніпропетровщина (3261) обстріл (27045) Резніченко (517)

Окупанти обстріляли старий млин у Дніпропетровській області, - голова ОВА Резніченко

рф,війна

За минулу ніч в Дніпропетровській області була одна повітряна тривога і один обстріл. Росіяни влучили в старий млин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.

"У нас одна нічна тривога і один приліт, на жаль. У Синельниківському районі влучило у старий млин. Люди не постраждали.

Поряд з нами у Херсонській області наші військові гатять орка, тому у наших прикордонних селах трохи гучно. Це працюють наші збройні сили. Не хвилюйтеся", - йдеться в повідомленні.

Резніченко закликав всіх виходити на роботу, "бо підтримка економіки під час війни – теж фронт".

Також читайте: Окупанти сьогодні випустили понад 10 ракет по Дніпропетровщині, - глава облради Лукашук

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Топ коментарі
+4
Гатять орків ,яке прекрасне словосполучення. Так тримати. Україна понад усе
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12.04.2022 09:49
+1
Не здогадуєшся?
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12.04.2022 09:42
+1
Демілітарізовано млин. Старий млин має стратегісне значення, це не тактична ціль, як сільський туалет типу "сортир", в млину штаб Азова напевно був, або С300 чешська.
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12.04.2022 09:48
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А млин до чого? Чи мокша його з винтокрилом переплутала? Чи хтось себе Дон Кіхотом вважає?
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12.04.2022 09:35 Відповісти
Не здогадуєшся?
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12.04.2022 09:42 Відповісти
Меня терзают смутные сомнения - вчера туалет, сегодня - млин....
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12.04.2022 10:16 Відповісти
Дуже підозріло, що кацапи раптом притихли. Є відомості, що за спиною Українського народу Зеленський Коломойський домовляються з кацапами про якесь "перемир'я", тобто здачу України. Вже араХамія кошмарить командування ВСУ, продовжуються переслідування волонтерів за наказами Дєрмака, ... Ясно, що Коломойський хоче роздерибанити всі гроші, які надійдуть як допомога на відновлення України.
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12.04.2022 09:42 Відповісти
Зброї в нас все більше, а втрати росіян все менше...
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12.04.2022 09:58 Відповісти
і кремлівський ху йлотролів на цьому форумі все більше.
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12.04.2022 10:24 Відповісти
Треба терміново повертати ГЕТЬмана. Тоді відразу на правобережній Україні буде мир та Мінськ 3 (Стамбул 1). Так троляко?
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12.04.2022 10:23 Відповісти
Путину к 9 мая необходимы успехи. Теперь сообщат, что уничтожили новый украинский пусковой комплекс. И в России точно поверят
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12.04.2022 09:43 Відповісти
Демілітарізовано млин. Старий млин має стратегісне значення, це не тактична ціль, як сільський туалет типу "сортир", в млину штаб Азова напевно був, або С300 чешська.
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12.04.2022 09:48 Відповісти
Гатять орків ,яке прекрасне словосполучення. Так тримати. Україна понад усе
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12.04.2022 09:49 Відповісти
Дон Кіхоти, крв!
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12.04.2022 09:51 Відповісти
а шо то за арта в орків? Невже ватні шатарі дістали Резерв Головного Командування лаптеного фюрерка?
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12.04.2022 10:55 Відповісти
хай живе В1льна Укра1на!Хай здохн1ть вороги!Пуйло куйло Вселенська!
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12.04.2022 10:58 Відповісти
Кацапські попи-коректувальники думали, що то укропський радар.
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12.04.2022 11:43 Відповісти
 
 