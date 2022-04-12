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Днепропетровщина (3507) обстрел (25728) Резниченко (475)

Оккупанты обстреляли старую мельницу в Днепропетровской области, - председатель ОВА Резниченко

рф,війна

За минувшую ночь в Днепропетровской области была одна воздушная тревога и один обстрел. Россияне попали в старую мельницу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко в телеграм-канале.

"У нас одна ночная тревога и один прилет, к сожалению. В Синельниковском районе попало в старую мельницу. Люди не пострадали.

Наряду с нами в Херсонской области наши военные бьют орков, поэтому в наших пограничных селах немного громко. Это работают наши вооруженные силы. Не беспокойтесь", - говорится в сообщении.

Резниченко призвал всех выходить на работу, "потому что поддержка экономики во время войны – тоже фронт".

Читайте: На подлете к Днепропетровщине был сбит самолет оккупантов, - глава облсовета Лукашук
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Топ комментарии
+4
Гатять орків ,яке прекрасне словосполучення. Так тримати. Україна понад усе
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12.04.2022 09:49
+1
Не здогадуєшся?
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12.04.2022 09:42
+1
Демілітарізовано млин. Старий млин має стратегісне значення, це не тактична ціль, як сільський туалет типу "сортир", в млину штаб Азова напевно був, або С300 чешська.
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12.04.2022 09:48
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А млин до чого? Чи мокша його з винтокрилом переплутала? Чи хтось себе Дон Кіхотом вважає?
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12.04.2022 09:35 Ответить
Не здогадуєшся?
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12.04.2022 09:42 Ответить
Меня терзают смутные сомнения - вчера туалет, сегодня - млин....
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12.04.2022 10:16 Ответить
Дуже підозріло, що кацапи раптом притихли. Є відомості, що за спиною Українського народу Зеленський Коломойський домовляються з кацапами про якесь "перемир'я", тобто здачу України. Вже араХамія кошмарить командування ВСУ, продовжуються переслідування волонтерів за наказами Дєрмака, ... Ясно, що Коломойський хоче роздерибанити всі гроші, які надійдуть як допомога на відновлення України.
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12.04.2022 09:42 Ответить
Зброї в нас все більше, а втрати росіян все менше...
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12.04.2022 09:58 Ответить
і кремлівський ху йлотролів на цьому форумі все більше.
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12.04.2022 10:24 Ответить
Треба терміново повертати ГЕТЬмана. Тоді відразу на правобережній Україні буде мир та Мінськ 3 (Стамбул 1). Так троляко?
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12.04.2022 10:23 Ответить
Путину к 9 мая необходимы успехи. Теперь сообщат, что уничтожили новый украинский пусковой комплекс. И в России точно поверят
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12.04.2022 09:43 Ответить
Демілітарізовано млин. Старий млин має стратегісне значення, це не тактична ціль, як сільський туалет типу "сортир", в млину штаб Азова напевно був, або С300 чешська.
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12.04.2022 09:48 Ответить
Гатять орків ,яке прекрасне словосполучення. Так тримати. Україна понад усе
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12.04.2022 09:49 Ответить
Дон Кіхоти, крв!
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12.04.2022 09:51 Ответить
а шо то за арта в орків? Невже ватні шатарі дістали Резерв Головного Командування лаптеного фюрерка?
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12.04.2022 10:55 Ответить
хай живе В1льна Укра1на!Хай здохн1ть вороги!Пуйло куйло Вселенська!
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12.04.2022 10:58 Ответить
Кацапські попи-коректувальники думали, що то укропський радар.
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12.04.2022 11:43 Ответить
 
 