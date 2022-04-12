Оккупанты обстреляли старую мельницу в Днепропетровской области, - председатель ОВА Резниченко

За минувшую ночь в Днепропетровской области была одна воздушная тревога и один обстрел. Россияне попали в старую мельницу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко в телеграм-канале.

"У нас одна ночная тревога и один прилет, к сожалению. В Синельниковском районе попало в старую мельницу. Люди не пострадали.



Наряду с нами в Херсонской области наши военные бьют орков, поэтому в наших пограничных селах немного громко. Это работают наши вооруженные силы. Не беспокойтесь", - говорится в сообщении.

Резниченко призвал всех выходить на работу, "потому что поддержка экономики во время войны – тоже фронт".

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