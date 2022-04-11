На подлете к Днепропетровщине был сбит самолет оккупантов, - глава облсовета Лукашук
Украинские защитники сбили самолет российских оккупантов на подлете к Днепропетровщине.
Об этом в Telegram сообщил глава областного совета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.
"На подлете в Днепропетровскую область сегодня был сбит вражеский самолет, который летел со стороны Донбасса. Слава нашим военным, которые берегут небо над Украиной!" – говорится в сообщении.
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Одно интересно, если он легко долетел до Днепропетровской области, значит в самой зоне ООС плохо с ПВО?
Одно что, нас погода пока что спасает от начала нового наступления, ещё дня 3 дожди будут, потом начнется
Потужні ПВО (типу С-300) ніхто в зоні бойвих дій не буде розміщувати - занадто дороге задоволення.
А так - засікли, приготувались і збили - десь порядка 10 хв.
Що ще потрібно?
У нас наразі немає можливостей відслідковувати літаки далеко за фронтом, щоб на межі збивати.
Кому надо - тот всё видит, куда и шо летит )
Так весь авіапарк демілітаризуємо орків!
Дай Боже хлопці щоб жоден підоракульський літак не повертався туди, звідки він прилетів.
(а над Днепропетровщиной - самое большое спасибо ! пардон за эгоизм))))
Що б хто не говорив, а бойовий досвід і навики це набагато цінніше для воїна, ніж теорія і тренування на макетах чи "плей стейшн". Злагоджена робота цілої системи ППО у бойовому чергуванні і боях це неоціненний досвід!
Слава Збройним Силам України !