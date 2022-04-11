На подлете к Днепропетровщине был сбит самолет оккупантов, - глава облсовета Лукашук

Украинские защитники сбили самолет российских оккупантов на подлете к Днепропетровщине.

Об этом в Telegram сообщил глава областного совета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.

"На подлете в Днепропетровскую область сегодня был сбит вражеский самолет, который летел со стороны Донбасса. Слава нашим военным, которые берегут небо над Украиной!" – говорится в сообщении.

Также читайте: Оккупанты сегодня выпустили более 10 ракет по Днепропетровщине, - глава облсовета Лукашук