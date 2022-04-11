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Новости Война
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На подлете к Днепропетровщине был сбит самолет оккупантов, - глава облсовета Лукашук

війна

Украинские защитники сбили самолет российских оккупантов на подлете к Днепропетровщине.

Об этом в Telegram сообщил глава областного совета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.

"На подлете в Днепропетровскую область сегодня был сбит вражеский самолет, который летел со стороны Донбасса. Слава нашим военным, которые берегут небо над Украиной!" – говорится в сообщении.

Также читайте: Оккупанты сегодня выпустили более 10 ракет по Днепропетровщине, - глава облсовета Лукашук

Днепропетровская область (3939)


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Топ комментарии
+42
Героям Слава!!!!
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11.04.2022 21:53
+34
Проверял, есть ли ПВО )
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11.04.2022 21:56
+29
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11.04.2022 21:56
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Героям Слава!!!!
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11.04.2022 21:53 Ответить
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11.04.2022 21:56 Ответить
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11.04.2022 22:05 Ответить
О.Зміїний?
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12.04.2022 03:28 Ответить
Слава Нашим Героям!!!
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11.04.2022 21:56 Ответить
Проверял, есть ли ПВО )
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11.04.2022 21:56 Ответить
...и проверил...
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11.04.2022 22:03 Ответить
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11.04.2022 22:08 Ответить
Ответ положительный! Не знаю - успел ли сообщить.
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11.04.2022 23:57 Ответить
Новые С300 в действии?)
Одно интересно, если он легко долетел до Днепропетровской области, значит в самой зоне ООС плохо с ПВО?
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11.04.2022 21:57 Ответить
ну орки выбирают маршруты, где наших ПВО нет, и летят на низкой высоте, ввиду скорости самолёта, сложно прицелится из ПЗРК (если высота позволяет его задейсвовать)
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11.04.2022 21:59 Ответить
Луганская область круглосуточно обстреливается 500 тонными авиабомбами
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11.04.2022 21:59 Ответить
500 кг бомбами
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11.04.2022 22:02 Ответить
И в многоэтажке потом дыра сверху по подвал, ничего нет
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11.04.2022 22:05 Ответить
Со дня на день начнутся массированные обстрелы зоны ООС, которых даже Мариуполь не видел, а небо незакрытое(
Одно что, нас погода пока что спасает от начала нового наступления, ещё дня 3 дожди будут, потом начнется
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11.04.2022 22:03 Ответить
Наступлєніє вже йде.
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11.04.2022 22:13 Ответить
це 0,5 кілотони, можето ядерні домби на бомбас летять?
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11.04.2022 22:54 Ответить
звичайне амеровське "Жало" дістало гавнольот при зниженні,а зону ООС він пролетів на максимальній висоті і швидкості ,при яких атакувати важко і йому і його .
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11.04.2022 22:07 Ответить
Просто прикинув для цікавості. Якщо він летів зі сторони Горлівки, то від лінії фронту до межі Дніпропетровської обл. - максимум 100 км. Це менше 5-ти хв льоту.
Потужні ПВО (типу С-300) ніхто в зоні бойвих дій не буде розміщувати - занадто дороге задоволення.
А так - засікли, приготувались і збили - десь порядка 10 хв.
Що ще потрібно?
У нас наразі немає можливостей відслідковувати літаки далеко за фронтом, щоб на межі збивати.
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11.04.2022 22:08 Ответить
Швидш за все сплутали літак з ракетою. Орки ссуться так далеко залітати.
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11.04.2022 22:15 Ответить
ні - "на Руси дураков еще лет на 100 припасено" (особенности национальной...)
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11.04.2022 22:19 Ответить
Главное что самолётов не на 100лет припасено, а новых делать некому, негде и не из чего, потому что дураков таки да, на 100лет припасено!
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12.04.2022 00:00 Ответить
ближе к зоне ООС он мог нарваться только на армейские средства ПВО, они могли его даже "видеть", но борт мог идти в 20-30 км от "Осы" или "Стрелы-10" вне досягаемости ракет, пока не нарвался на что-то прямо по своему курсу - или на менеджера Укрпочты, или уже оказался в достижении комплексов С-300, прикрывающего какой-то объект.
Кому надо - тот всё видит, куда и шо летит )
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11.04.2022 22:16 Ответить
Это самоубийца какой-то. Как он вообще смог так углубиться?
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11.04.2022 21:58 Ответить
Под боярой бьіл...
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11.04.2022 22:07 Ответить
Туди йому і дорога падлі, надіюсь пілот орків подихав визжачи у вогні...
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11.04.2022 21:58 Ответить
Україна тепер чітко збиватиме літаки, ППО Україна натреноване і з бойовим досвідом.
Так весь авіапарк демілітаризуємо орків!
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11.04.2022 22:03 Ответить
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11.04.2022 22:05 Ответить
Яка гарна новина.
Дай Боже хлопці щоб жоден підоракульський літак не повертався туди, звідки він прилетів.
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11.04.2022 22:07 Ответить
спасибо!!! большое спасибо за каждый сбитый над любым городом или селом Украины !!!
(а над Днепропетровщиной - самое большое спасибо ! пардон за эгоизм))))
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11.04.2022 22:07 Ответить
На одну нечисть земля очистилася.
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11.04.2022 22:08 Ответить
Баран тупой. Если уже так далеко улетел, мог бы и на дорогу садиться.
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11.04.2022 22:19 Ответить
А він не хотів здатися?
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12.04.2022 03:34 Ответить
если и хотел, то неудачная попытка - или поздно надумал, или все телефонные переговоры л/с прослушиваются, и доступа к интернету нет, потому летел наобум.
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12.04.2022 04:19 Ответить
Наші воїни з ППО України тепер такі натреновані і з таким бойовим досвідом, що скоро в паРаші незалишиться ні літаків, ні літунів!
Що б хто не говорив, а бойовий досвід і навики це набагато цінніше для воїна, ніж теорія і тренування на макетах чи "плей стейшн". Злагоджена робота цілої системи ППО у бойовому чергуванні і боях це неоціненний досвід!

Слава Збройним Силам України !
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11.04.2022 22:19 Ответить
літун надіюсь не встиг скинути боєнавантаження. і сам піддав жару в горіння машини.
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11.04.2022 22:59 Ответить
 
 