На підльоті до Дніпропетровщини було збито літак окупантів, - глава облради Лукашук

Українські захисники збили літак російських окупантів на підльоті до Дніпропетровщини.

Про це у Telegram повідомив очільник обласної ради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"На підльоті до Дніпропетровської області сьогодні було збито ворожий літак, який летів зі сторони Донеччини. Слава нашим військовим, які бережуть небо над Україною!" - йдеться в повідомленні.

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