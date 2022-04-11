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Новини Війна
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На підльоті до Дніпропетровщини було збито літак окупантів, - глава облради Лукашук

війна

Українські захисники збили літак російських окупантів на підльоті до Дніпропетровщини.

Про це у Telegram повідомив очільник обласної ради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"На підльоті до Дніпропетровської області сьогодні було збито ворожий літак, який летів зі сторони Донеччини. Слава нашим військовим, які бережуть небо над Україною!" - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Дніпропетровська область (3712)


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Топ коментарі
+42
Героям Слава!!!!
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11.04.2022 21:53
+34
Проверял, есть ли ПВО )
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11.04.2022 21:56
+29
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11.04.2022 21:56
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Героям Слава!!!!
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11.04.2022 21:53 Відповісти
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11.04.2022 21:56 Відповісти
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11.04.2022 22:05 Відповісти
О.Зміїний?
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12.04.2022 03:28 Відповісти
Слава Нашим Героям!!!
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11.04.2022 21:56 Відповісти
Проверял, есть ли ПВО )
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11.04.2022 21:56 Відповісти
...и проверил...
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11.04.2022 22:03 Відповісти
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11.04.2022 22:08 Відповісти
Ответ положительный! Не знаю - успел ли сообщить.
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11.04.2022 23:57 Відповісти
Новые С300 в действии?)
Одно интересно, если он легко долетел до Днепропетровской области, значит в самой зоне ООС плохо с ПВО?
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11.04.2022 21:57 Відповісти
ну орки выбирают маршруты, где наших ПВО нет, и летят на низкой высоте, ввиду скорости самолёта, сложно прицелится из ПЗРК (если высота позволяет его задейсвовать)
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11.04.2022 21:59 Відповісти
Луганская область круглосуточно обстреливается 500 тонными авиабомбами
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11.04.2022 21:59 Відповісти
500 кг бомбами
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11.04.2022 22:02 Відповісти
И в многоэтажке потом дыра сверху по подвал, ничего нет
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11.04.2022 22:05 Відповісти
Со дня на день начнутся массированные обстрелы зоны ООС, которых даже Мариуполь не видел, а небо незакрытое(
Одно что, нас погода пока что спасает от начала нового наступления, ещё дня 3 дожди будут, потом начнется
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11.04.2022 22:03 Відповісти
Наступлєніє вже йде.
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11.04.2022 22:13 Відповісти
це 0,5 кілотони, можето ядерні домби на бомбас летять?
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11.04.2022 22:54 Відповісти
звичайне амеровське "Жало" дістало гавнольот при зниженні,а зону ООС він пролетів на максимальній висоті і швидкості ,при яких атакувати важко і йому і його .
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11.04.2022 22:07 Відповісти
Просто прикинув для цікавості. Якщо він летів зі сторони Горлівки, то від лінії фронту до межі Дніпропетровської обл. - максимум 100 км. Це менше 5-ти хв льоту.
Потужні ПВО (типу С-300) ніхто в зоні бойвих дій не буде розміщувати - занадто дороге задоволення.
А так - засікли, приготувались і збили - десь порядка 10 хв.
Що ще потрібно?
У нас наразі немає можливостей відслідковувати літаки далеко за фронтом, щоб на межі збивати.
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11.04.2022 22:08 Відповісти
Швидш за все сплутали літак з ракетою. Орки ссуться так далеко залітати.
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11.04.2022 22:15 Відповісти
ні - "на Руси дураков еще лет на 100 припасено" (особенности национальной...)
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11.04.2022 22:19 Відповісти
Главное что самолётов не на 100лет припасено, а новых делать некому, негде и не из чего, потому что дураков таки да, на 100лет припасено!
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12.04.2022 00:00 Відповісти
ближе к зоне ООС он мог нарваться только на армейские средства ПВО, они могли его даже "видеть", но борт мог идти в 20-30 км от "Осы" или "Стрелы-10" вне досягаемости ракет, пока не нарвался на что-то прямо по своему курсу - или на менеджера Укрпочты, или уже оказался в достижении комплексов С-300, прикрывающего какой-то объект.
Кому надо - тот всё видит, куда и шо летит )
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11.04.2022 22:16 Відповісти
Это самоубийца какой-то. Как он вообще смог так углубиться?
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11.04.2022 21:58 Відповісти
Под боярой бьіл...
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11.04.2022 22:07 Відповісти
Туди йому і дорога падлі, надіюсь пілот орків подихав визжачи у вогні...
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11.04.2022 21:58 Відповісти
Україна тепер чітко збиватиме літаки, ППО Україна натреноване і з бойовим досвідом.
Так весь авіапарк демілітаризуємо орків!
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11.04.2022 22:03 Відповісти
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11.04.2022 22:05 Відповісти
Яка гарна новина.
Дай Боже хлопці щоб жоден підоракульський літак не повертався туди, звідки він прилетів.
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11.04.2022 22:07 Відповісти
спасибо!!! большое спасибо за каждый сбитый над любым городом или селом Украины !!!
(а над Днепропетровщиной - самое большое спасибо ! пардон за эгоизм))))
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11.04.2022 22:07 Відповісти
На одну нечисть земля очистилася.
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11.04.2022 22:08 Відповісти
Баран тупой. Если уже так далеко улетел, мог бы и на дорогу садиться.
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11.04.2022 22:19 Відповісти
А він не хотів здатися?
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12.04.2022 03:34 Відповісти
если и хотел, то неудачная попытка - или поздно надумал, или все телефонные переговоры л/с прослушиваются, и доступа к интернету нет, потому летел наобум.
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12.04.2022 04:19 Відповісти
Наші воїни з ППО України тепер такі натреновані і з таким бойовим досвідом, що скоро в паРаші незалишиться ні літаків, ні літунів!
Що б хто не говорив, а бойовий досвід і навики це набагато цінніше для воїна, ніж теорія і тренування на макетах чи "плей стейшн". Злагоджена робота цілої системи ППО у бойовому чергуванні і боях це неоціненний досвід!

Слава Збройним Силам України !
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11.04.2022 22:19 Відповісти
літун надіюсь не встиг скинути боєнавантаження. і сам піддав жару в горіння машини.
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11.04.2022 22:59 Відповісти
 
 