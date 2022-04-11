На підльоті до Дніпропетровщини було збито літак окупантів, - глава облради Лукашук
Українські захисники збили літак російських окупантів на підльоті до Дніпропетровщини.
Про це у Telegram повідомив очільник обласної ради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.
"На підльоті до Дніпропетровської області сьогодні було збито ворожий літак, який летів зі сторони Донеччини. Слава нашим військовим, які бережуть небо над Україною!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+42 Анатолий Воробей #479779
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Одно интересно, если он легко долетел до Днепропетровской области, значит в самой зоне ООС плохо с ПВО?
Одно что, нас погода пока что спасает от начала нового наступления, ещё дня 3 дожди будут, потом начнется
Потужні ПВО (типу С-300) ніхто в зоні бойвих дій не буде розміщувати - занадто дороге задоволення.
А так - засікли, приготувались і збили - десь порядка 10 хв.
Що ще потрібно?
У нас наразі немає можливостей відслідковувати літаки далеко за фронтом, щоб на межі збивати.
Кому надо - тот всё видит, куда и шо летит )
Так весь авіапарк демілітаризуємо орків!
Дай Боже хлопці щоб жоден підоракульський літак не повертався туди, звідки він прилетів.
(а над Днепропетровщиной - самое большое спасибо ! пардон за эгоизм))))
Що б хто не говорив, а бойовий досвід і навики це набагато цінніше для воїна, ніж теорія і тренування на макетах чи "плей стейшн". Злагоджена робота цілої системи ППО у бойовому чергуванні і боях це неоціненний досвід!
Слава Збройним Силам України !