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Провел встречу со всеми руководителями силового блока, главная тема – Мариуполь, – Зеленский

маріуполь

Президент Владимир Зеленский сегодня провел встречу с руководителями силового блока Украины. Главной темой было обсуждение ситуации в Мариуполе.

Об этом он сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня важную встречу со всеми руководителями силового блока государства. Главнокомандующий ВСУ, начальник Генштаба, руководитель ГУР, командующий Нацгвардией, министр внутренних дел, руководитель СБУ. Также были руководитель ОП, секретарь СНБО и глава нашей делегации на переговорах. Главная тема – Мариуполь.

Детали сейчас не могут быть публичными, но делаем все, чтобы спасти наших людей", - рассказал Зеленский.

Читайте: Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за еду

Мариуполь (5710)


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Топ комментарии
+44
На зустрічі по Маріуполю, крім силовиків були Єрмак та Арахаміія. Для чого?
І для чого тоді Зеленський скриває дедалі, адже агент ФСБ Єрмак всі деталі плану відразу передав в Москву своєму безпосередньому керівництву?
Тобто народ України нічого не повинен знати а Кремль повинен все знати в першу чергу, через Єрмака.
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15.04.2022 23:59
+33
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15.04.2022 23:59
+30
І що там робили ці 2 у.....бка Єрмак та Арахаміія?
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16.04.2022 00:02
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Правила форума Совет форумчан
Help them, please....
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15.04.2022 23:52 Ответить
Dont worry/ All will be Ukraine/
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15.04.2022 23:55 Ответить
😰
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16.04.2022 08:00 Ответить
А не запізно ти чухатися почав про Маріуполь?
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15.04.2022 23:56 Ответить
Вибачте будь ласка що про це вам не доповіли раніше.
Всі причетні будуть звільнені з посад.
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16.04.2022 00:14 Ответить
В Мариуполь две недели назад была возможность ввести на помощь минимум бригаду , уже нет тех возможностей , странно не правда ли ?
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16.04.2022 00:26 Ответить
Особливо після а также....ті,які по посаді не мають права на присутність на засіданні
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16.04.2022 00:53 Ответить
Сподіваюсь вух кремля - дермака там не було на цій зустрічі?
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16.04.2022 00:38 Ответить
Там були вуха Абхазії
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16.04.2022 00:43 Ответить
голова ОП там був. це ж Єрмак і є.
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16.04.2022 09:37 Ответить
велика проблема для Зелі - це стійкість ураїнських воїнів у Маріуполі. Ось ці всі звернення Азова і т.д.. Якби здали як Херсон то звичайно легше було б. Я думаю він накаже завтра захисникам Маріуполя або залишити місто зеленим коридором або здатися
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15.04.2022 23:57 Ответить
Он не сможет. Для этого нужно быть Мужиком. А его за такое порвут. Поэтому он не будет делать ничего, а потом всех наградит посмертно и может быть выживет.
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16.04.2022 00:15 Ответить
Он это уже объявил где то с неделю назад - про разрешаю покинуть или сдаться
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16.04.2022 00:29 Ответить
Я згоден, якщо б він дійсно збирався військовим шляхом звільняти героїв Маріуполя (й України), то не розповідав публічно про наради з перерахуванням всіх присутніх на ній. Виглядає як показуха.
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16.04.2022 00:30 Ответить
Також були керівник ОП, секретар РНБО і голова нашої делегації на переговорах. (с)
головні персони
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16.04.2022 00:35 Ответить
Так вони писали договор с рашей?
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16.04.2022 00:44 Ответить
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15.04.2022 23:59 Ответить
😢
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16.04.2022 08:02 Ответить
На зустрічі по Маріуполю, крім силовиків були Єрмак та Арахаміія. Для чого?
І для чого тоді Зеленський скриває дедалі, адже агент ФСБ Єрмак всі деталі плану відразу передав в Москву своєму безпосередньому керівництву?
Тобто народ України нічого не повинен знати а Кремль повинен все знати в першу чергу, через Єрмака.
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15.04.2022 23:59 Ответить
ти думаєш, Зелі ніхто не говорив, що Єрмак - агент ФСБ?
А, може, пригадаєш Бутусова в пресмарафоні десь в перших числах грудня?
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16.04.2022 00:08 Ответить
ну и демченко тоже к дерьмаку и ерехамии тоже стоит отнести.
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16.04.2022 00:08 Ответить
Алексей Арестович признался: Ермак агент рф - https://youtu.be/y7q82PJMV2k https://youtu.be/y7q82PJMV2k

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16.04.2022 01:01 Ответить
Дайте кловану снодійного! Чотирикратний ухилянт має тільки "робити відосіки". Це все що від нього вимагає народ України. Керувати військами, розробляти якісь операції він за його словами (я не стратег, я не тактик, я не лох, Я вам нічєго нє обєщал...) не здатен. Іншими словами, Зе, грай **** на піаніно козацький марш! І не лізь туди де без тебе все нормально робиться...
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16.04.2022 00:00 Ответить
НБ, в нервовому припадку ти на москалика схожий.
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16.04.2022 00:27 Ответить
А як на мене, НБ правду каже. Важко **** козацького марша грати, ох важко. Тому г-нокомандуючий так і втомився, що жде не дождеться можливості зазирнути в о(ч)ко ху%ла і підписати з ним ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ гарантійную бумажку.
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16.04.2022 03:11 Ответить
О,опять ты- малагасийский зеленый черт
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16.04.2022 09:05 Ответить
І що там робили ці 2 у.....бка Єрмак та Арахаміія?
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16.04.2022 00:02 Ответить
ключевые эксперды в области военного искусства! боги войны, можно сказать..., особенно второй.... у него это прямо на лице написано.......
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16.04.2022 00:04 Ответить
Питання звичайно риторичне. Ми ж чудово знаємо, що вони там робили - шпигуни на користь Росії.
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16.04.2022 00:05 Ответить
Мордор почав війну проти посилення НАТО і США у східній Європі, але за НАТО заступилася Україна і все пішло не по плану.
Все б нічого, та в Україні велика несправедливість, вся повага та слава по захисту України та НАТО дістаються тільки ЗСУ та Генштабу, а от «Верховного головнокомандувача, без прямого розпорядження якого ні Залужний, ні ЗСУ не можуть провести ні однієї операції...», якось не згадують. Ба навіть, крейсер «Москва», знищений «Нептунами», які були розроблені та виготовлені ще при Порошенко!
І хоча в перші дні війни на дверях ОПи «Верховного» висіла табличка «нікого нема вдома», зараз ця структура потребує своєї частки слави!
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16.04.2022 00:04 Ответить
за здачу Херсону та області, півдня Запорізької - не перетирали? Таки не встановили навіщо розмінували перешийок, і хто наказ віддав?
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16.04.2022 00:05 Ответить
так они даже не знали, что Херсон, это Украина! это им потом уже объяснили, где-то день на десятый они это поняли......
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16.04.2022 00:09 Ответить
Розсмішили, хоч і зі сльозами на очах.

Але таки правда : для багатьох стало відкриттям, що Херсон то таки Украіна!
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16.04.2022 03:04 Ответить
Ключ до оточення Маріуполя був через здачу без боя Кримського перешийка.
Хтось випадково віддав наказ на розмінування перешийка незадовго до вторгнення рашистів, хтось випадково віддав наказ терміново відступати з перешийка та не стримувати там рашистів, ітд.
Тобто реально відбулась зрада, яка провела до швидкого просування рашистів на півдні України, а це призвело до втрати Херсону, АЕС, подачі води в Крим з Дніпра, оточення Маріуполя, коридор з Криму в Донбас для рашистів, та втратою Україною виходу до Азовського моря.
Тобто, все про ,що мріяли рашисти роками, відбулось за тиждень, завдяки зраді високосадовців України. Такими зрадниками як Єрмак, Подоляк, Арахам, зрадникам в армії, СБУ, ітд.
Це і є факт, на який Зеля не хоче відповідати, але прийдетьмя!
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16.04.2022 00:24 Ответить
За 5 дней , 24 го началось , первого Мариуполь уже был окружён
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16.04.2022 00:33 Ответить
Я все лето задавала вопрос : как заполнены газом хранилища ? В ответ тишина - ни один депутат не поднял шум в зале . Дождались сентября и стали хвататься за голову - чем топить , газ подорожал и т д
ЧТО УДИВИЛО - отсутствие реакции общества на вопрос про хранилища с газом
ЧТО УДИВЛЯЕТ - месяц говорят про этот перешеек - а власть не реагирует . Так ещё и депутаты все молчат
А ведь украинскому обществу бы надо разъяснить , что там произошло .
Пусть сделают брифинг журналистам и ЗАСЕДАЮЩИЕ советчики типа Арахамии и Ермака ответят в прямом эфире , как это делают в Европе
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16.04.2022 00:37 Ответить
Никакого минирования Крымского перешейка (как и разминирования) никогда не было, это фейк. А если бы и было, современные средства разминирования делают дорогу в любых минных полях за минуты. Перешеек нужно было просто оборонять.
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16.04.2022 00:41 Ответить
Фейк це Зеля - верховний головнокомандуючий.
Війни не буде, в травні всі будем їсти шашлики, це його слова.
Саме Зеля запустив фейк, що він ціль номер один для рашистів.
Тому й роздав зброю всім бажаючим в Києві, щоб його рятували, за свою шкіру хвилювався.
А на решту України він наплювавши.
Тому й здав 20% території України на півдні рашистами.
Щось ні один обласний центр на півночі не здали, ні Суми, ні Чернігівської, вже не кажу про Київ, навіть Харківський не здали.
А от Херсонською здали, фактично без бою у перші дні війні, аналогічно як АЕС, ітд...
Все що хотіли рашисти від Зелі - коридор з Донбасу в Крим, воду в Крим, ітд.
Він здав їм швидко, а себе рідного захищав всіми силами ЗСУ, МВС, СБУ, ітд.
Тому очевидно, що і Маріуполь давно хотів здати рашистами, навіть заявляв про це, мол він казав покинути Маріуполь оборонцям.
Але оборонці Маріуполя послали подалі цього зрадника.
І тепер він створює видимість що намагається їх визволити.
Хоча в реальності він вже давно їх поховав, і це всі розуміють.
Зеля не збирається деблоклвувати Маріуполь, це факт.
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16.04.2022 01:23 Ответить
@Володимир Мик

На жаль, це вже видно неозброєним оком: Зеля поховав Маріупольських захисників, як сержанта Журавля.

Але Ви не смійте критикувати його, бо військовий час!👎
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16.04.2022 03:18 Ответить
Были заминированы и дороги и мосты.Мосты нужно было только взорвать...
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16.04.2022 02:06 Ответить
@Стас Шумейко

Не кизди, експерД.
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16.04.2022 03:14 Ответить
він БУВ замінований і там проводились навчання і відпрацьовувався захист. читайте Бутусова.
а закінчили розмінування за тиждень до початку війни.
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16.04.2022 09:42 Ответить
Ви забули зрадників у Херсонській ОДА, СБУ і Нац полійіі.
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16.04.2022 03:05 Ответить
само собою, і їх же хтось призначив...
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16.04.2022 09:33 Ответить
Вместо Арахамии логичнее было бы видеть среди участников совещания Министра обороны
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16.04.2022 00:08 Ответить
Значить, бесіда йшла в напрямку переговорів з Пуйлом, в яких немає результатів, бо Пуйло не бажає приймати участі в цих переговорах.
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16.04.2022 03:44 Ответить
За Маріуполь та Азов треба відповідати. Також за здачу Херсона, Мелітополя, Енергодару без бою, що дозволило взяти в кільце Маріуполь.Навіть не треба бути військовим, щоб зрозуміти, що це було? Як назвати дії влади, котрі кинули ці місця без зброї? Жінки з голими руками вийшли зупиняти колони танків, коли влада була готова піти на поступку ворогу.На чиїх руках кров маріупольців?
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16.04.2022 00:16 Ответить
И молчат , что на той територии полным ходом оккупанты мародерствуют и насилуют
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16.04.2022 00:39 Ответить
Как много здесь, в комментариях воняет от парашестана.
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16.04.2022 00:16 Ответить
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16.04.2022 00:18 Ответить
хламідія і дєрьмак-це не керівники силового блоку, це підораси.
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16.04.2022 00:19 Ответить
Честно говоря, история с Мариуполем, сильно напоминает историю с Иловайском - к этому вопросу нужно подходить очень осторожно и продуманно чтобы наши войска не оказались в ловушке как в Иловайске.
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16.04.2022 00:23 Ответить
так это и есть второй Иловайск, только похлеще......
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16.04.2022 00:27 Ответить
История с Мариуполем напоминает Иловайск тем, что в обоих случаях гибли мотивированные бойцы , которых боялись политики и помощь не спешила
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16.04.2022 00:30 Ответить
Кацапы точно не получат того на что рассчитывают - огневые позиции будут разбиты, ПВО будет выведено из строя, техника и живая сила будет разбита и наши военные спокойно деблокируют Мариуполь.
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16.04.2022 00:38 Ответить
Храни Бог наше ВСУ
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16.04.2022 00:41 Ответить
Уточніть:чия техніка і жива сила і ППО буде знищено?
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16.04.2022 03:22 Ответить
Хитрожопый паренёк ,да что такое ты несешь,черт тебя подери?
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16.04.2022 09:13 Ответить
Были заминирован и дороги и мосты.МОСТЫ НУЖНО БЫЛО ТОЛЬКО ВЗОРВАТЬ.
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16.04.2022 01:53 Ответить
В Иповайске были доброаты,которых баня и корбан кинули отжать ахметовскую тэц для бени.Командовал добробатами большой стратег - семенченко
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16.04.2022 02:01 Ответить
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16.04.2022 00:28 Ответить
А раніше пару тижнів назад. що заважало провести цю зустріч ?!! А не запізно її провели ?!! Аж коли в соцмережах всі стали на дибки і вимагали деблокувати Маріуполь. то хоч стали чухатися. але все ж . навіть. не припускали такої можливості. як надання допомоги. як військової. так і гуманітарної заблокованому місту. ТРИМАЙТЕСЯ ДОРОГІ НАШІ ВОЇНИ !!! Сподіваємося на Божу допомогу і на наші ЗСУ !!! СЛАВА ГЕРОЯМ !!! СЛАВА ПОЛКУ АЗОВ !!! СЛАВА ВСІМ ЗАХИСНИКАМ МАРІУПОЛЯ !!!
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16.04.2022 00:39 Ответить
их списали. Азов говорит что их можно деблокировать, а всякие арестовичи нет. Все дело в том что при деблокаде умрут воины. Их жалко. А вот морпехов, азовцев и гражданских будто бы не жалко. Я уверен что эти дятлы если и пойдут на деблокаду то аж летом. Потому что видители зеленка будет и новое оружие. А если к лету там уже никого не будет им только лучше. Они уже потихоньку подготавливают нас к тому что Марик потерян. И кстати без освобождения Херсонской обл. деблокада Мариуполя невозможна. А тут не сильно шевелятся.
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16.04.2022 01:08 Ответить
а чи не запізно???
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16.04.2022 00:43 Ответить
а чи єще когось рятувати?? вже тиждень, як Київ у спокої (відносному, звісно, але...), то що - не можна було подбати про Маріуполь?!!!
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16.04.2022 00:49 Ответить
Якщо там єрмак та арахамія то зрозуміло що ця нарада не для організації деблокади, а для якогось лайна на кшталт зеленого коридору як з Іловайську щоб там всіх розтріляли. Ну. і щоб здати нарешті Маріуполь бо ***** вже там головою стільці ламає
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16.04.2022 00:50 Ответить
суки! хлопці просять вже скільки часу - ніхто не чує, в штабі всі оглухли?
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16.04.2022 00:51 Ответить
Бомбардувальник СУ-24 може нести 3-4 тони авіабомб.

Він літає значно швидше за вертоліт.

Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.

Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.

Зайти "туди" можна, ймовірно, з заходу: на малій висоті над морем дуже близько від берега вночі, бажано під час грози (і грому), тому що на захід від Маріуполя берег моря в багатьох місцях - це досить високі (метрів по 20-30) і круті обриви, тож якщо літак буде нижче берега, то з берегового плато (з полів) його не буде видно, тобто, не буде можливості націлити ЗРК. Додатковий "+" в тому, що вже потонув крейсер, який носив потужну систему ППО (а вже не носить її). Звичайно, в Криму є ракети ППО. Можливо, якось вдасться використати "фон" із ворожої важкої (металевої) техніки на березі (хоча це більше схоже на фантазії).

Вийти "звідти" можна було б, можливо, на північ - над трасою Маріуполь-Донецьк, скориставшись тим, що ворог може вважати наш літак своїм, оскільки він летить з півдня - ніби як з Росії в напрямку до українських військ - можуть подумати, що летить з Росії бомбити сили ООС на фронті.
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16.04.2022 01:46 Ответить
Враховуючи особливості психічного стану загарбників,

думаю, що якби Сили оборони України звільнили Бердянськ і таким чином опинились в тилу ворожого угруповання, яке блокує і обстрілює Маріуполь з заходу,

то у тому ворожому угрупованні одразу відбулися б такі психічні процеси, внаслідок яких те угруповання розбіглося б дуже швидко, боючись опинитися без постачання БК, пального і їжі, і головне - боючись опинитися в блокаді.
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16.04.2022 01:48 Ответить
Коли влада мовчить про можливість розблокування Маріуполя або говорить про неможливість цього, то виникають запитання:

Яка кількість ворожих військ блокує Маріуполь з півночі і з заходу? Який склад цих військ?

Яка кількість ворожих військ окупувала залізничний і автомобільний шляхи від Запоріжжя до Маріуполя? Який склад цих військ?

Їх же там не 1 мільйон, і не 2 мільйони, так?

Оцінка можливостей починається з розвідданих - з оцінки ресурсів ворога.

Хіба у України немає можливості нейтралізувати 5-7 тис. окупантів, роззосереджених у зоні від Запоріжжя до Бердянська, Маріуполя і Волновахи? (Заодно і Мелітополь з Генічеськом можна було би розглянути на предмет створення коридору до Криму, бо такий коридор мав би дуже сильний психологічний ефект на ворожі війська, частина з яких з Криму.)

Хіба немає можливості підтягти підкріплення з Києва, наприклад, забезпечивши можливість дуже швидко повернути ці сили назад до Києва в разі потреби?
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16.04.2022 01:49 Ответить
Називали цифру: Марік осаджують 10-15 тисяч орків.
15 тис я думаю то завищена цифра.
Але справа не лише у живій силі.
Вони там контролюють небо.
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16.04.2022 03:28 Ответить
Незрозуміло, чому Україна не залучає (не мобілізує) добровольців (які готові не за гроші, а за ідею захищати свою країну), для того, щоби мати додаткові сили якщо не прямо зараз, то, хоча би, завтра-післязавтра або через тиждень, за який їх можна додатково підготувати.

Генштаб регулярно повідомляє, що ворог проводить приховану (таємну) мобілізацію в Росії (а в окупованих зонах на Донеччині, Луганщині та Криму - не приховану, а відкриту примусову мобілізацію), збільшуючи таким чином свої сили. А про мобілізацію навіть добровольців в Україні інформації нема, зате є дані про відмову добровольцям навіть з досвідом і відправлення їх додому - "бути на зв'язку" і чекати (без здійснення підготовки) незрозуміло чого і для чого. При цьому зведення Генштабу виглядають так, ніби на деяких напрямках, особливо у невеликих населених пунктах, захисникам України не вистачає сил іноді навіть для оборони, і, тим більше, для наступу.

А наявність значної, особливо, - багатократної чисельної переваги могла би бути фактором, який може значно прискорити процеси звільнення від окупантів і їх результати.

При тому, що втрата часу для нас - це втрати людей від обстрілів і бомбардувань, і можливість для ворога укріпитися на захоплених позиціях.

(Правда, треба пам'ятати про необхідність роззосереджувати ресурси, в т.ч. людей, щоб зменшити ризики від ракетних обстрілів та авіанальотів, А зосереджувати сили тільки на короткий час для створення багатократної переваги.)
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16.04.2022 01:50 Ответить
все просто нет автоматов, броников, касок. И я не могу понять почему мы просим самолеты, танки но не просим стрелковое вооружение и экипировку.
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16.04.2022 02:00 Ответить
автомати, броніки, каски і т.п. через їх порівняно низьку ціну з іншою зброєю закупаються як державою, так і завозяться-даруються воїнам ЗСУ волонтерами. На міждержавному рівні йде розмова та контракти на постачання куди серйознішої зброї.
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16.04.2022 09:32 Ответить
Ну да, ЗЕ зніме гундосік, як він за сніданком хаває порохоботів, за обідом - підарів бутусова, а на вечерю закусює делікатесними стравами з власне порошенка і бутусова.
Суддя Вовк подаватиме страви.
Ууу, смачнятина, ото ЗЕлекторат порадіє!🤯😩😡
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16.04.2022 03:35 Ответить
Да тут сидят очень много трусливые диванные войска. Лежа на диване они только и критикуют Зеленского. Берите автоматы и вперед на защиту Родины. Но вы трусы не пойдете на это поэтому предпочитаете только теплый диван и все...
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16.04.2022 07:53 Ответить
всі, хто тут сидять, уже давно сходили у воєнкомати, а їм там сказали - чекайте. от ми й чекаємо.
а поки маємо час і натхнення, то ставимо запитання до зеленої влади. які вона ігнорує.
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16.04.2022 09:47 Ответить
...а что по этому поводу скажут товарищи берия и голиков?
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16.04.2022 03:51 Ответить
Опудало на 45 день проснулось і вирішило продемонструвати зеболикам свою стурбованість.
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16.04.2022 06:44 Ответить
Читаю комменты и удивляюсь. Никого не интересует: Можно ли деблокировать Мариуполь, как это можно сделать, с какими последствиями тактическими и стратегическими и т.п.
Намного "интереснее" зрада Зеленского, Арахамии, Ермака и пр. За кадром остался вопрос: "Как обсуждение того "почему это произошло" поможет защитникам Мариуполя? ...
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16.04.2022 09:01 Ответить
Деблокувати не можна. Ніяк. До загибелі міста і його захисників призвела "зрада Зеленского, Арахамии, Ермака и пр." Після цієї зради місту ніщо не допоможе - вони всі загинуть; в кращому випадку - полон. Згадана зрада може призвести до поразки України у цій війні та зникнення її як суб'єкта, країни.
Що ще потрібно обговорювати?
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16.04.2022 09:23 Ответить
Баран, без анализа случившегося невозможно планирование операции ,глупоВатый,ватый - тут ключевое...
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16.04.2022 09:25 Ответить
канєшно, і Єрмак, і Арахамія, аякже ж. готуються до капітуляції, ссуки, з своїми "мирними угодами".
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16.04.2022 09:48 Ответить
Скільки українських генералів було закатовано Зе за здачу Півдня та блокаду Маріуполя?
А Х-ло проводить активно роботу над помилками.
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16.04.2022 12:42 Ответить
 
 