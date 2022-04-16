Провел встречу со всеми руководителями силового блока, главная тема – Мариуполь, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский сегодня провел встречу с руководителями силового блока Украины. Главной темой было обсуждение ситуации в Мариуполе.
Об этом он сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Провел сегодня важную встречу со всеми руководителями силового блока государства. Главнокомандующий ВСУ, начальник Генштаба, руководитель ГУР, командующий Нацгвардией, министр внутренних дел, руководитель СБУ. Также были руководитель ОП, секретарь СНБО и глава нашей делегации на переговорах. Главная тема – Мариуполь.
Детали сейчас не могут быть публичными, но делаем все, чтобы спасти наших людей", - рассказал Зеленский.
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+44 Володимир Мик
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+33 Sophia-Maria Duglass
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+30 V #508818
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Всі причетні будуть звільнені з посад.
головні персони
І для чого тоді Зеленський скриває дедалі, адже агент ФСБ Єрмак всі деталі плану відразу передав в Москву своєму безпосередньому керівництву?
Тобто народ України нічого не повинен знати а Кремль повинен все знати в першу чергу, через Єрмака.
А, може, пригадаєш Бутусова в пресмарафоні десь в перших числах грудня?
Все б нічого, та в Україні велика несправедливість, вся повага та слава по захисту України та НАТО дістаються тільки ЗСУ та Генштабу, а от «Верховного головнокомандувача, без прямого розпорядження якого ні Залужний, ні ЗСУ не можуть провести ні однієї операції...», якось не згадують. Ба навіть, крейсер «Москва», знищений «Нептунами», які були розроблені та виготовлені ще при Порошенко!
І хоча в перші дні війни на дверях ОПи «Верховного» висіла табличка «нікого нема вдома», зараз ця структура потребує своєї частки слави!
Але таки правда : для багатьох стало відкриттям, що Херсон то таки Украіна!
Хтось випадково віддав наказ на розмінування перешийка незадовго до вторгнення рашистів, хтось випадково віддав наказ терміново відступати з перешийка та не стримувати там рашистів, ітд.
Тобто реально відбулась зрада, яка провела до швидкого просування рашистів на півдні України, а це призвело до втрати Херсону, АЕС, подачі води в Крим з Дніпра, оточення Маріуполя, коридор з Криму в Донбас для рашистів, та втратою Україною виходу до Азовського моря.
Тобто, все про ,що мріяли рашисти роками, відбулось за тиждень, завдяки зраді високосадовців України. Такими зрадниками як Єрмак, Подоляк, Арахам, зрадникам в армії, СБУ, ітд.
Це і є факт, на який Зеля не хоче відповідати, але прийдетьмя!
ЧТО УДИВИЛО - отсутствие реакции общества на вопрос про хранилища с газом
ЧТО УДИВЛЯЕТ - месяц говорят про этот перешеек - а власть не реагирует . Так ещё и депутаты все молчат
А ведь украинскому обществу бы надо разъяснить , что там произошло .
Пусть сделают брифинг журналистам и ЗАСЕДАЮЩИЕ советчики типа Арахамии и Ермака ответят в прямом эфире , как это делают в Европе
Війни не буде, в травні всі будем їсти шашлики, це його слова.
Саме Зеля запустив фейк, що він ціль номер один для рашистів.
Тому й роздав зброю всім бажаючим в Києві, щоб його рятували, за свою шкіру хвилювався.
А на решту України він наплювавши.
Тому й здав 20% території України на півдні рашистами.
Щось ні один обласний центр на півночі не здали, ні Суми, ні Чернігівської, вже не кажу про Київ, навіть Харківський не здали.
А от Херсонською здали, фактично без бою у перші дні війні, аналогічно як АЕС, ітд...
Все що хотіли рашисти від Зелі - коридор з Донбасу в Крим, воду в Крим, ітд.
Він здав їм швидко, а себе рідного захищав всіми силами ЗСУ, МВС, СБУ, ітд.
Тому очевидно, що і Маріуполь давно хотів здати рашистами, навіть заявляв про це, мол він казав покинути Маріуполь оборонцям.
Але оборонці Маріуполя послали подалі цього зрадника.
І тепер він створює видимість що намагається їх визволити.
Хоча в реальності він вже давно їх поховав, і це всі розуміють.
Зеля не збирається деблоклвувати Маріуполь, це факт.
На жаль, це вже видно неозброєним оком: Зеля поховав Маріупольських захисників, як сержанта Журавля.
Але Ви не смійте критикувати його, бо військовий час!👎
Не кизди, експерД.
а закінчили розмінування за тиждень до початку війни.
Він літає значно швидше за вертоліт.
Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.
Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.
Зайти "туди" можна, ймовірно, з заходу: на малій висоті над морем дуже близько від берега вночі, бажано під час грози (і грому), тому що на захід від Маріуполя берег моря в багатьох місцях - це досить високі (метрів по 20-30) і круті обриви, тож якщо літак буде нижче берега, то з берегового плато (з полів) його не буде видно, тобто, не буде можливості націлити ЗРК. Додатковий "+" в тому, що вже потонув крейсер, який носив потужну систему ППО (а вже не носить її). Звичайно, в Криму є ракети ППО. Можливо, якось вдасться використати "фон" із ворожої важкої (металевої) техніки на березі (хоча це більше схоже на фантазії).
Вийти "звідти" можна було б, можливо, на північ - над трасою Маріуполь-Донецьк, скориставшись тим, що ворог може вважати наш літак своїм, оскільки він летить з півдня - ніби як з Росії в напрямку до українських військ - можуть подумати, що летить з Росії бомбити сили ООС на фронті.
думаю, що якби Сили оборони України звільнили Бердянськ і таким чином опинились в тилу ворожого угруповання, яке блокує і обстрілює Маріуполь з заходу,
то у тому ворожому угрупованні одразу відбулися б такі психічні процеси, внаслідок яких те угруповання розбіглося б дуже швидко, боючись опинитися без постачання БК, пального і їжі, і головне - боючись опинитися в блокаді.
Яка кількість ворожих військ блокує Маріуполь з півночі і з заходу? Який склад цих військ?
Яка кількість ворожих військ окупувала залізничний і автомобільний шляхи від Запоріжжя до Маріуполя? Який склад цих військ?
Їх же там не 1 мільйон, і не 2 мільйони, так?
Оцінка можливостей починається з розвідданих - з оцінки ресурсів ворога.
Хіба у України немає можливості нейтралізувати 5-7 тис. окупантів, роззосереджених у зоні від Запоріжжя до Бердянська, Маріуполя і Волновахи? (Заодно і Мелітополь з Генічеськом можна було би розглянути на предмет створення коридору до Криму, бо такий коридор мав би дуже сильний психологічний ефект на ворожі війська, частина з яких з Криму.)
Хіба немає можливості підтягти підкріплення з Києва, наприклад, забезпечивши можливість дуже швидко повернути ці сили назад до Києва в разі потреби?
15 тис я думаю то завищена цифра.
Але справа не лише у живій силі.
Вони там контролюють небо.
Генштаб регулярно повідомляє, що ворог проводить приховану (таємну) мобілізацію в Росії (а в окупованих зонах на Донеччині, Луганщині та Криму - не приховану, а відкриту примусову мобілізацію), збільшуючи таким чином свої сили. А про мобілізацію навіть добровольців в Україні інформації нема, зате є дані про відмову добровольцям навіть з досвідом і відправлення їх додому - "бути на зв'язку" і чекати (без здійснення підготовки) незрозуміло чого і для чого. При цьому зведення Генштабу виглядають так, ніби на деяких напрямках, особливо у невеликих населених пунктах, захисникам України не вистачає сил іноді навіть для оборони, і, тим більше, для наступу.
А наявність значної, особливо, - багатократної чисельної переваги могла би бути фактором, який може значно прискорити процеси звільнення від окупантів і їх результати.
При тому, що втрата часу для нас - це втрати людей від обстрілів і бомбардувань, і можливість для ворога укріпитися на захоплених позиціях.
(Правда, треба пам'ятати про необхідність роззосереджувати ресурси, в т.ч. людей, щоб зменшити ризики від ракетних обстрілів та авіанальотів, А зосереджувати сили тільки на короткий час для створення багатократної переваги.)
Суддя Вовк подаватиме страви.
Ууу, смачнятина, ото ЗЕлекторат порадіє!🤯😩😡
а поки маємо час і натхнення, то ставимо запитання до зеленої влади. які вона ігнорує.
Намного "интереснее" зрада Зеленского, Арахамии, Ермака и пр. За кадром остался вопрос: "Как обсуждение того "почему это произошло" поможет защитникам Мариуполя? ...
Що ще потрібно обговорювати?
А Х-ло проводить активно роботу над помилками.