Провів зустріч з усіма керівниками силового блоку, головна тема - Маріуполь, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський сьогодні провів зустріч з керівниками силового блоку України. Головною темою було обговорення ситуації в Маріуполі.

Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні важливу зустріч з усіма керівниками силового блоку держави. Головнокомандувач ЗСУ, начальник Генштабу, керівник ГУР, командувач Нацгвардією, міністр внутрішніх справ, керівник СБУ. Також були керівник ОП, секретар РНБО і голова нашої делегації на переговорах. Головна тема - Маріуполь.

Деталі зараз не можуть бути публічними, але робимо все для порятунку наших людей", - розповів Зеленський.

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