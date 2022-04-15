Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за еду

Российские оккупанты превращают Мариуполь в большой "трудовой лагерь". Жители города могут получить еду только после отработки на разборе завалов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Мариупольского городского совета.

"Путин, верный последователь Гитлера и Сталина, реализует в Мариуполе свои извращенные мечты. Геноцид, крематории, гетто, а теперь ГУЛАГ. Это все мы видим в городе именно сейчас. Стало известно об очередном нововведении оккупантов. Теперь жители могут получить еду, если отбудут трудовую повинность на разборе завалов", - говорится в сообщении.

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Подчеркивается, что рашисты удерживают население Мариуполя в заложниках и постепенно превращают город в один огромный "трудовой лагерь".

"В 1945 году человечество ценой десятков миллионов жизней побороло нацизм. Но этот вирус чистого зла возродился в России. Мир должен это остановить, пока не поздно", - отмечается в сообщении горсовета.

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