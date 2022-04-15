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Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за еду

маріуполь

Российские оккупанты превращают Мариуполь в большой "трудовой лагерь". Жители города могут получить еду только после отработки на разборе завалов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Мариупольского городского совета.

"Путин, верный последователь Гитлера и Сталина, реализует в Мариуполе свои извращенные мечты. Геноцид, крематории, гетто, а теперь ГУЛАГ. Это все мы видим в городе именно сейчас. Стало известно об очередном нововведении оккупантов. Теперь жители могут получить еду, если отбудут трудовую повинность на разборе завалов", - говорится в сообщении.

Читайте: Мариуполя нет, есть территория города, насквозь пропитанная кровью, - глава Донецкой ОВА Кириленко

Подчеркивается, что рашисты удерживают население Мариуполя в заложниках и постепенно превращают город в один огромный "трудовой лагерь".

"В 1945 году человечество ценой десятков миллионов жизней побороло нацизм. Но этот вирус чистого зла возродился в России. Мир должен это остановить, пока не поздно", - отмечается в сообщении горсовета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Мариуполе запрещают захоронение убитых ими же украинцев и проводят массовые зачистки живых и мертвых жителей, - Денисова

Мариуполь (5710) оккупация (10135) рашизм (98)


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Топ комментарии
+13
мы столкнулись практически с полным воспроизведением нацизма образца 1933- 1945 годов - концлагеря, сжигание в печах узников, убийства и насилие во всех его формах по отношению к людям определенной национальности..., не нужно сильно напрягаться, чтобы понять, что перед нами махровый , колерованный нацизм, которому уже 1 раз вынесли приговор, но он восстал из могилы...
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15.04.2022 19:53
+7
Ватаны довольны. Наконец дома.
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15.04.2022 19:48
+5
история сделала виток...
дедываевали... их внуки фашистами стали...
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15.04.2022 19:57
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Ватаны довольны. Наконец дома.
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15.04.2022 19:48 Ответить
Ватаны там надзиратели. Так что они действительно довольны. Скорее бы плюшки из США и прочих стран доехали.
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15.04.2022 19:53 Ответить
В Мариуполе много ваты было до войны. Часть прозрело, часть убило, но часть осталось точно.
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15.04.2022 19:56 Ответить
Знаю точно вата на форумі не може писати рідною українською мовою хромосома зайва зрозумів кацап петрів і йди за кораблем
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15.04.2022 21:45 Ответить
Работа делает свободным !
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15.04.2022 19:49 Ответить
В ОРДЛО не делает. Их цель превратить жителей Мариуполя в ОРДЛО. Бедных и послушных рабов, Путин бы не прочь и остальную Россию превратить, но ему власти не хватает. Так что такая судьба пока тестируется на жителях Мариуполя. Раса рабов и раса господ как завещал Ницше.
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15.04.2022 19:51 Ответить
мы столкнулись практически с полным воспроизведением нацизма образца 1933- 1945 годов - концлагеря, сжигание в печах узников, убийства и насилие во всех его формах по отношению к людям определенной национальности..., не нужно сильно напрягаться, чтобы понять, что перед нами махровый , колерованный нацизм, которому уже 1 раз вынесли приговор, но он восстал из могилы...
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15.04.2022 19:53 Ответить
Не нацизм, а сталінізм! просто дратує вже...
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15.04.2022 19:55 Ответить
история сделала виток...
дедываевали... их внуки фашистами стали...
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15.04.2022 19:57 Ответить
Другу Світову почали два чоботи - націонал-соціаліст і інтернаціонал-соціаліст (жидобільшовик) - Гітлер та Сталін. Один режим був переможений та засуджений. А інший завдяки ленд-лізу опинився в таборі переможців і не тільки уникну покарання за злочини проти людяності а ще й оголосив себе "переможцем у війні". Непокаране зло завжди повертається. Вірус фашизму(комунізму) ніколи не зникав з **********! Сподіваюсь суд над комунізмом таки відбудеться.
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15.04.2022 19:59 Ответить
Как раз 9 мая, "******" сказал: "Челове и за когочку хлеба, будет габотать!" и подписал указ о продовольственной диктатуре... Которая вступила в силу 14 мая! Короче день рождения голодоморов на "ссср"е!!! Извините, но Гитлер здесь не при чём...
PS: К сожалению, этот указ до сих пор во многих странах, бывшего "ссср", действует!
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15.04.2022 20:06 Ответить
 
 