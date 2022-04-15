Окупанти змушують жителів Маріуполя працювати за їжу

Російські окупанти перетворюють Маріуполь на великий "трудовий табір". Жителі міста можуть отримати їжу тільки після того, як відпрацюють на розборі завалів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі Маріупольської міської ради.

"Путін, вірний послідовник Гітлера та Сталіна, реалізує в Маріуполі свої збочені мрії. Геноцид, крематорії, гетто, а тепер ГУЛАГ. Це все ми бачимо в місті саме зараз. Стало відомо про чергове нововведення окупантів. Тепер жителі можуть отримати їжу, якщо відбудуть трудову повинність на розборі завалів", - сказано в повідомленні.

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Підкреслюється, що рашисти утримують населення Маріуполя в заручниках і поступово перетворюють місто на один великий "трудовий табір".

"У 1945 році людство ціною десятків мільйонів життів побороло нацизм. Але цей вірус чистого зла відродився в Росії. Світ має це зупинити, доки не пізно", - наголошується в повідомленні міськради.

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