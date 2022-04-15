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Окупанти змушують жителів Маріуполя працювати за їжу

маріуполь

Російські окупанти перетворюють Маріуполь на великий "трудовий табір". Жителі міста можуть отримати їжу тільки після того, як відпрацюють на розборі завалів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі Маріупольської міської ради.

"Путін, вірний послідовник Гітлера та Сталіна, реалізує в Маріуполі свої збочені мрії. Геноцид, крематорії, гетто, а тепер ГУЛАГ. Це все ми бачимо в місті саме зараз. Стало відомо про чергове нововведення окупантів. Тепер жителі можуть отримати їжу, якщо відбудуть трудову повинність на розборі завалів", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Маріуполя немає, є територія міста, наскрізь просякнута кров'ю, - глава Донецької ОВА Кириленко

Підкреслюється, що рашисти утримують населення Маріуполя в заручниках і поступово перетворюють місто на один великий "трудовий табір".

"У 1945 році людство ціною десятків мільйонів життів побороло нацизм. Але цей вірус чистого зла відродився в Росії. Світ має це зупинити, доки не пізно", - наголошується в повідомленні міськради. 

Також читайте: Окупанти у Маріуполі забороняють поховання вбитих ними ж українців та проводять масові зачистки живих і мертвих жителів, - Денісова

Автор: 

Маріуполь (3228) окупація (6685) рашизм (58)


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Топ коментарі
+13
мы столкнулись практически с полным воспроизведением нацизма образца 1933- 1945 годов - концлагеря, сжигание в печах узников, убийства и насилие во всех его формах по отношению к людям определенной национальности..., не нужно сильно напрягаться, чтобы понять, что перед нами махровый , колерованный нацизм, которому уже 1 раз вынесли приговор, но он восстал из могилы...
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15.04.2022 19:53
+7
Ватаны довольны. Наконец дома.
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15.04.2022 19:48
+5
история сделала виток...
дедываевали... их внуки фашистами стали...
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15.04.2022 19:57
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Ватаны довольны. Наконец дома.
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15.04.2022 19:48 Відповісти
Ватаны там надзиратели. Так что они действительно довольны. Скорее бы плюшки из США и прочих стран доехали.
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15.04.2022 19:53 Відповісти
В Мариуполе много ваты было до войны. Часть прозрело, часть убило, но часть осталось точно.
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15.04.2022 19:56 Відповісти
Знаю точно вата на форумі не може писати рідною українською мовою хромосома зайва зрозумів кацап петрів і йди за кораблем
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15.04.2022 21:45 Відповісти
Работа делает свободным !
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15.04.2022 19:49 Відповісти
В ОРДЛО не делает. Их цель превратить жителей Мариуполя в ОРДЛО. Бедных и послушных рабов, Путин бы не прочь и остальную Россию превратить, но ему власти не хватает. Так что такая судьба пока тестируется на жителях Мариуполя. Раса рабов и раса господ как завещал Ницше.
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15.04.2022 19:51 Відповісти
мы столкнулись практически с полным воспроизведением нацизма образца 1933- 1945 годов - концлагеря, сжигание в печах узников, убийства и насилие во всех его формах по отношению к людям определенной национальности..., не нужно сильно напрягаться, чтобы понять, что перед нами махровый , колерованный нацизм, которому уже 1 раз вынесли приговор, но он восстал из могилы...
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15.04.2022 19:53 Відповісти
Не нацизм, а сталінізм! просто дратує вже...
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15.04.2022 19:55 Відповісти
история сделала виток...
дедываевали... их внуки фашистами стали...
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15.04.2022 19:57 Відповісти
Другу Світову почали два чоботи - націонал-соціаліст і інтернаціонал-соціаліст (жидобільшовик) - Гітлер та Сталін. Один режим був переможений та засуджений. А інший завдяки ленд-лізу опинився в таборі переможців і не тільки уникну покарання за злочини проти людяності а ще й оголосив себе "переможцем у війні". Непокаране зло завжди повертається. Вірус фашизму(комунізму) ніколи не зникав з **********! Сподіваюсь суд над комунізмом таки відбудеться.
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15.04.2022 19:59 Відповісти
Как раз 9 мая, "******" сказал: "Челове и за когочку хлеба, будет габотать!" и подписал указ о продовольственной диктатуре... Которая вступила в силу 14 мая! Короче день рождения голодоморов на "ссср"е!!! Извините, но Гитлер здесь не при чём...
PS: К сожалению, этот указ до сих пор во многих странах, бывшего "ссср", действует!
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15.04.2022 20:06 Відповісти
 
 