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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия нанесла ущерб инфраструктуре Украины, создав значительные логистические проблемы, - разведка Британии

міст,чернігівщина

Ущерб, нанесенный российскими оккупационными войсками транспортной инфраструктуре Украины, представляет серьезную проблему для доставки гуманитарной помощи в районы, ранее осажденные Россией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает разведка Великобритании в Twitter.

В ведомстве заявили, что дорожная инфраструктура в пострадавших от конфликта районах Украины получила значительные повреждения.

"Российские войска усугубили ситуацию, разрушив мосты, установив мины и бросив транспортные средства на ключевых маршрутах во время отступления с севера Украины", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в Чернигове и его окрестностях из-за разрушения оккупантами переправ через реки остался только один пешеходный мост через реку Десна.

"До войны в городе проживало около 285 000 человек", - добавили в Минобороны Британии.

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армия РФ (19197) Великобритания (4952) разведка (4171) инфраструктура (251)


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Можете бросить в меня камень, можете писать гневные комментарии, ноя считаю что давно пора отвечать расеи тем же. Не может зло оставаться безнаказанным. Украинской власти давно пора понять, что только жесткий отпор и наказание агрессора может "просветить" головы орков. ***** бросит ядерную бомбу? А не слишком ли наивно полагаться на здравый смысл кровожадного маньяка, ботоксного дегенерата? С вероятностью 99%, если и дальше Рашка будет нести такие потери, она применит ядерное оружие. Независимо от действий ВСУ.
И главное - кровь убитых украинцев должна быть отомщена
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16.04.2022 09:43 Ответить
Чехов описал национальную черту русских- когда ,, Шариковых,, выбрасывали из трактира в пьяно- полусознательном состоянии, полуобосцаных и обрыганых - они кричали что завтра всех уволят, всех,, зарежут перережут,, и подобное. Чем и кем они пугают мир - ржавой техникой 70-80 годов , которая не боеспособна изначально ; полубухими обезьянами солдатами имеющими только воевать с женщинами и детьми и отдают ценное оружие противнику ??????После войны в Украине все понимают, что утих нет армии, нет флота, и большой вопрос по ядерному оружию - боеспособна ли вниз хоть десятая часть ракет. Кто этих утырков может бояться?????Украина показала , что самые уникальные и непобедимые бойцы - украинцы. Нет ни каких беретов и морпехов в мире , кто смог бы противостоять вооруженным всем войскам при соотношении 1 к15 пятьдесят дней. Нет сомнения , что мы победим. Всему миру нужно уничтожить свинособак- вырожденцев , генетических мутантов - не дадут никому жить нормально. Все должны понимать - на них не распространяются человеческие законы и нормы. Русский - это смертельное заболевание , которое нужно уничтожить полностью.
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16.04.2022 10:12 Ответить
Чего не хватает Украине, так это человека вроде Шпеера, который обеспечил функционирование военной промышленности даже под массированными бомбежками.
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16.04.2022 10:23 Ответить
 
 