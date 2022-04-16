Россия нанесла ущерб инфраструктуре Украины, создав значительные логистические проблемы, - разведка Британии

Ущерб, нанесенный российскими оккупационными войсками транспортной инфраструктуре Украины, представляет серьезную проблему для доставки гуманитарной помощи в районы, ранее осажденные Россией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает разведка Великобритании в Twitter.

В ведомстве заявили, что дорожная инфраструктура в пострадавших от конфликта районах Украины получила значительные повреждения.

"Российские войска усугубили ситуацию, разрушив мосты, установив мины и бросив транспортные средства на ключевых маршрутах во время отступления с севера Украины", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в Чернигове и его окрестностях из-за разрушения оккупантами переправ через реки остался только один пешеходный мост через реку Десна.

"До войны в городе проживало около 285 000 человек", - добавили в Минобороны Британии.

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