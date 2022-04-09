Кабмин предлагает президенту создать Нацсовет по восстановлению страны, - Шмыгаль

Кабинет Министров подал на рассмотрение президента проект указа о создании Национального совета по восстановлению страны, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Шмыгаль заявил на заседании правительства в субботу.

"Подаем на рассмотрение президента Владимира Зеленского проект указа о создании Национального совета по восстановлению страны, который будет заниматься собственно разработкой плана послевоенного восстановления и развития нашей страны", - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, план будет предусматривать не только шаги по восстановлению, развитию инфраструктуры, но и структурной модернизации и перезапуску экономики на основании европейских стандартов и правил.

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