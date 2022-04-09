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Новости
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Кабмин предлагает президенту создать Нацсовет по восстановлению страны, - Шмыгаль

шмигаль

Кабинет Министров подал на рассмотрение президента проект указа о создании Национального совета по восстановлению страны, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Шмыгаль заявил на заседании правительства в субботу.

"Подаем на рассмотрение президента Владимира Зеленского проект указа о создании Национального совета по восстановлению страны, который будет заниматься собственно разработкой плана послевоенного восстановления и развития нашей страны", - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, план будет предусматривать не только шаги по восстановлению, развитию инфраструктуры, но и структурной модернизации и перезапуску экономики на основании европейских стандартов и правил.

Читайте также: Зеленский провел совещание с правительством, руководством силовых ведомств и СНБО

Автор: 

Кабмин (14025) инфраструктура (250) Шмыгаль Денис (2680)


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Топ комментарии
+21
Сначала отвоюйте эту країну , пиарщики . На Донбассе радужных перспектив не видно , юг возле Крыма захвачен , а они уже восстанавливать рвутся .
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09.04.2022 21:54
+21
"Почесним" наглядачем" буде Бєня Коломойський??? А Далі, Коля-КАтлєта, Хламідія, Гетьманцєв ( який вбив бізнес ще два роки тому), Лєщенко, БезУгла і інші " рабочіє сосни"???
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09.04.2022 21:55
+20
Нацраду бєня очолить?
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09.04.2022 21:51
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Только не организуйте комитет распила денег пока ЗСУ пистит касапов.
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09.04.2022 21:50 Ответить
Захід виділяє кошти, то ж поцони займуться своєю улюбленою справою, якою займались до 24-го лютого - сцянням в очі і дерибаном.
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09.04.2022 21:58 Ответить
Нацраду бєня очолить?
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09.04.2022 21:51 Ответить
зелена мразота спочатку перемога. підтримка ЗСУ першочергове!!!
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09.04.2022 21:54 Ответить
Що ви. Це як з дорогами, а потім ЗСУ. Ще далеко до Перемоги, а міста збираються відбудовувати, щоб знову їх разбомбили. Просто у деяких руки чухаються при слові гроші
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09.04.2022 22:40 Ответить
Голова пропонує дупі створити головодупу раду...
Якби не шмигаль, а так дуподупова рада!
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09.04.2022 21:54 Ответить
Сначала отвоюйте эту країну , пиарщики . На Донбассе радужных перспектив не видно , юг возле Крыма захвачен , а они уже восстанавливать рвутся .
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09.04.2022 21:54 Ответить
Знову нацрада по дерібану? Тут у них рівних немає, головне, щоб Джонсон сильно не засмутився,
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09.04.2022 21:54 Ответить
Давайте, б.ядь, більше більше всяких комісій, комітетів і зарплати хоть по тисяч 200. Бо в нас грошей до.уя.
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09.04.2022 21:54 Ответить
бєня forever.
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09.04.2022 21:55 Ответить
"Почесним" наглядачем" буде Бєня Коломойський??? А Далі, Коля-КАтлєта, Хламідія, Гетьманцєв ( який вбив бізнес ще два роки тому), Лєщенко, БезУгла і інші " рабочіє сосни"???
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09.04.2022 21:55 Ответить
відновленням України будуть займатися міжнародні донори,а не українські корупціонери, в котрих вже рученьки чешуться до світових грошенят.
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09.04.2022 21:55 Ответить
О, гарна ідея. Пропоную склад комісії:

Коломойський

Арахамія

Єрмак

Ще якесь падло

Чергова тварюка...
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09.04.2022 21:57 Ответить
а люська ? як без люськи?)))
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09.04.2022 22:22 Ответить
Абгамовіча хай не забудуть запросити. Він же являється крайнє еффектівним посредником в моделірованії процессов
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09.04.2022 23:01 Ответить
Это башлятиме на цей раз за чергові зелені розваги?
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09.04.2022 21:57 Ответить
Шмигалі, ще війна не скінчилась, нє пілітє бабло раніше врємєні.
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09.04.2022 21:59 Ответить
А Кабмін що робитиме?
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09.04.2022 22:00 Ответить
шмигалятиме кошти під обрізані шманси.
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09.04.2022 22:12 Ответить
Зелених тварєй ніщо не зупиняє. Вони ще гірше орків, наживаються на війні.
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09.04.2022 22:01 Ответить
І це в той час, коли волонтери і військові через соцмережі збирають кошти на найнеобхідніші для ЗСУ речі? Йдіть *****, зелені уйобки!
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09.04.2022 22:05 Ответить
тільки не НАЦ
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09.04.2022 22:07 Ответить
Війна може й рік тривати. Тут всі сили мали б на забезпечення перемоги кинути. А вони вже журяться як гроші допомоги ділити будуть.
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09.04.2022 22:07 Ответить
Только убрать сначала корупцію!!!!! Иначе опять нищета и распил денег, тогда страна опять не сможет процветать.
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09.04.2022 22:10 Ответить
О, на арену виходить велике крадівництво. Як неочікуванно! В Києві вже не гримить і не стріляють, то значить можна продовжувати красти.
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09.04.2022 22:10 Ответить
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
Слава Україні! Героям Слава!
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09.04.2022 22:10 Ответить
не пехти дурнику.
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09.04.2022 22:14 Ответить
о нова мінетчиця на арені цирку))))
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09.04.2022 22:23 Ответить
Ще зарано. Ворог ще завдає ударів, руйнує об'єкти. Зарано відновлювати, хіба що за тимчасовою схемою і найважливіше.
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09.04.2022 22:12 Ответить
Велике відновлеництво. У когось починають руки чухатись.
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09.04.2022 22:15 Ответить
Нахер тогда нужен Кабинет Министров и лично ты как его руководитель??? Четыре глаза, ни водном совести
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09.04.2022 22:15 Ответить
"куй железо пока горячее"
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09.04.2022 22:19 Ответить
Дождись окончания войны, марадер. Не волнуйся так, что-нибудь тебе достанется. Какой моральный урод
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09.04.2022 22:20 Ответить
А ответственными назначить ермака и арахамию
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09.04.2022 22:24 Ответить
В першу чергу потрібно зброю робити/ закупати,щоб забезпечити армію в повному обсязі.
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09.04.2022 22:41 Ответить
Дуже сподіваюся що коли почнеться повоєнне відновлення то зеленої влади при владі вже не буде.
Дуже сподіваюся що нова влада буде зовсім нова, із фронтовиків.
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09.04.2022 22:42 Ответить
А що??? Це вже на часі?
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10.04.2022 00:57 Ответить
Правельно,конче потрібно.Кто там у зелі головний по " великому крадівництві" .
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10.04.2022 09:57 Ответить
 
 