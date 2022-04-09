Кабмін пропонує президенту створити Нацраду з відновлення країни, - Шмигаль

Кабінет Міністрів подав на розгляд президента проєкт указу про створення Національної ради з відновлення країни, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Шмигаль заявив на засіданні уряду в суботу.

"Подаємо на розгляд президента Володимира Зеленського проєкт указу про створення Національної ради з відновлення країни, яка опікуватиметься власне розробкою плану повоєнного відновлення та розвитку нашої країни", - сказав

За словами прем'єра, план передбачатиме не лише кроки щодо відновлення, розвитку інфраструктури, а й структурну модернізацію та перезапуск економіки на підставі європейських стандартів і правил.

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