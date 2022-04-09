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Новини
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Кабмін пропонує президенту створити Нацраду з відновлення країни, - Шмигаль

шмигаль

Кабінет Міністрів подав на розгляд президента проєкт указу про створення Національної ради з відновлення країни, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Шмигаль заявив на засіданні уряду в суботу.

"Подаємо на розгляд президента Володимира Зеленського проєкт указу про створення Національної ради з відновлення країни, яка опікуватиметься власне розробкою плану повоєнного відновлення та розвитку нашої країни", - сказав 

За словами прем'єра, план передбачатиме не лише кроки щодо відновлення, розвитку інфраструктури, а й структурну модернізацію та перезапуск економіки на підставі європейських стандартів і правил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів нараду з урядом, керівництвом силових відомств та РНБО

Автор: 

Кабмін (14078) інфраструктура (488) Шмигаль Денис (4566)


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Топ коментарі
+21
Сначала отвоюйте эту країну , пиарщики . На Донбассе радужных перспектив не видно , юг возле Крыма захвачен , а они уже восстанавливать рвутся .
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09.04.2022 21:54
+21
"Почесним" наглядачем" буде Бєня Коломойський??? А Далі, Коля-КАтлєта, Хламідія, Гетьманцєв ( який вбив бізнес ще два роки тому), Лєщенко, БезУгла і інші " рабочіє сосни"???
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09.04.2022 21:55
+20
Нацраду бєня очолить?
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09.04.2022 21:51
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Только не организуйте комитет распила денег пока ЗСУ пистит касапов.
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09.04.2022 21:50 Відповісти
Захід виділяє кошти, то ж поцони займуться своєю улюбленою справою, якою займались до 24-го лютого - сцянням в очі і дерибаном.
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09.04.2022 21:58 Відповісти
Нацраду бєня очолить?
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09.04.2022 21:51 Відповісти
зелена мразота спочатку перемога. підтримка ЗСУ першочергове!!!
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09.04.2022 21:54 Відповісти
Що ви. Це як з дорогами, а потім ЗСУ. Ще далеко до Перемоги, а міста збираються відбудовувати, щоб знову їх разбомбили. Просто у деяких руки чухаються при слові гроші
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09.04.2022 22:40 Відповісти
Голова пропонує дупі створити головодупу раду...
Якби не шмигаль, а так дуподупова рада!
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09.04.2022 21:54 Відповісти
Сначала отвоюйте эту країну , пиарщики . На Донбассе радужных перспектив не видно , юг возле Крыма захвачен , а они уже восстанавливать рвутся .
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09.04.2022 21:54 Відповісти
Знову нацрада по дерібану? Тут у них рівних немає, головне, щоб Джонсон сильно не засмутився,
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09.04.2022 21:54 Відповісти
Давайте, б.ядь, більше більше всяких комісій, комітетів і зарплати хоть по тисяч 200. Бо в нас грошей до.уя.
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09.04.2022 21:54 Відповісти
бєня forever.
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09.04.2022 21:55 Відповісти
"Почесним" наглядачем" буде Бєня Коломойський??? А Далі, Коля-КАтлєта, Хламідія, Гетьманцєв ( який вбив бізнес ще два роки тому), Лєщенко, БезУгла і інші " рабочіє сосни"???
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09.04.2022 21:55 Відповісти
відновленням України будуть займатися міжнародні донори,а не українські корупціонери, в котрих вже рученьки чешуться до світових грошенят.
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09.04.2022 21:55 Відповісти
О, гарна ідея. Пропоную склад комісії:

Коломойський

Арахамія

Єрмак

Ще якесь падло

Чергова тварюка...
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09.04.2022 21:57 Відповісти
а люська ? як без люськи?)))
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09.04.2022 22:22 Відповісти
Абгамовіча хай не забудуть запросити. Він же являється крайнє еффектівним посредником в моделірованії процессов
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09.04.2022 23:01 Відповісти
Это башлятиме на цей раз за чергові зелені розваги?
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09.04.2022 21:57 Відповісти
Шмигалі, ще війна не скінчилась, нє пілітє бабло раніше врємєні.
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09.04.2022 21:59 Відповісти
А Кабмін що робитиме?
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09.04.2022 22:00 Відповісти
шмигалятиме кошти під обрізані шманси.
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09.04.2022 22:12 Відповісти
Зелених тварєй ніщо не зупиняє. Вони ще гірше орків, наживаються на війні.
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09.04.2022 22:01 Відповісти
І це в той час, коли волонтери і військові через соцмережі збирають кошти на найнеобхідніші для ЗСУ речі? Йдіть *****, зелені уйобки!
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09.04.2022 22:05 Відповісти
тільки не НАЦ
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09.04.2022 22:07 Відповісти
Війна може й рік тривати. Тут всі сили мали б на забезпечення перемоги кинути. А вони вже журяться як гроші допомоги ділити будуть.
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09.04.2022 22:07 Відповісти
Только убрать сначала корупцію!!!!! Иначе опять нищета и распил денег, тогда страна опять не сможет процветать.
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09.04.2022 22:10 Відповісти
О, на арену виходить велике крадівництво. Як неочікуванно! В Києві вже не гримить і не стріляють, то значить можна продовжувати красти.
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09.04.2022 22:10 Відповісти
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
Слава Україні! Героям Слава!
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09.04.2022 22:10 Відповісти
не пехти дурнику.
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09.04.2022 22:14 Відповісти
о нова мінетчиця на арені цирку))))
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09.04.2022 22:23 Відповісти
Ще зарано. Ворог ще завдає ударів, руйнує об'єкти. Зарано відновлювати, хіба що за тимчасовою схемою і найважливіше.
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09.04.2022 22:12 Відповісти
Велике відновлеництво. У когось починають руки чухатись.
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09.04.2022 22:15 Відповісти
Нахер тогда нужен Кабинет Министров и лично ты как его руководитель??? Четыре глаза, ни водном совести
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09.04.2022 22:15 Відповісти
"куй железо пока горячее"
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09.04.2022 22:19 Відповісти
Дождись окончания войны, марадер. Не волнуйся так, что-нибудь тебе достанется. Какой моральный урод
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09.04.2022 22:20 Відповісти
А ответственными назначить ермака и арахамию
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09.04.2022 22:24 Відповісти
В першу чергу потрібно зброю робити/ закупати,щоб забезпечити армію в повному обсязі.
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09.04.2022 22:41 Відповісти
Дуже сподіваюся що коли почнеться повоєнне відновлення то зеленої влади при владі вже не буде.
Дуже сподіваюся що нова влада буде зовсім нова, із фронтовиків.
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09.04.2022 22:42 Відповісти
А що??? Це вже на часі?
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10.04.2022 00:57 Відповісти
Правельно,конче потрібно.Кто там у зелі головний по " великому крадівництві" .
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10.04.2022 09:57 Відповісти
 
 