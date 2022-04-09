Кабмін пропонує президенту створити Нацраду з відновлення країни, - Шмигаль
Кабінет Міністрів подав на розгляд президента проєкт указу про створення Національної ради з відновлення країни, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Шмигаль заявив на засіданні уряду в суботу.
"Подаємо на розгляд президента Володимира Зеленського проєкт указу про створення Національної ради з відновлення країни, яка опікуватиметься власне розробкою плану повоєнного відновлення та розвитку нашої країни", - сказав
За словами прем'єра, план передбачатиме не лише кроки щодо відновлення, розвитку інфраструктури, а й структурну модернізацію та перезапуск економіки на підставі європейських стандартів і правил.
Топ коментарі
+21 Сергей Томенко
показати весь коментар09.04.2022 21:54
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+20 Юрій Петрович #482109
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Якби не шмигаль, а так дуподупова рада!
Коломойський
Арахамія
Єрмак
Ще якесь падло
Чергова тварюка...
Слава Україні! Героям Слава!
Дуже сподіваюся що нова влада буде зовсім нова, із фронтовиків.