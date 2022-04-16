РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10650 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
28 975 123

МИД РФ отправил ноту протеста всем странам, поставляющим оружие Украине

нато,зброя

Министерство иностранных дел России разослало ноту протеста всем странам, поставляющим оружие Украине. Ранее стало известно о том, что Москва угрожает "непредсказуемыми последствиями".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Да. Во все страны", - ответила представитель МИД Мария Захарова на вопрос, соответствует ли действительности информация о ноте, которую Москва направила Вашингтону из-за поставок вооружений Украине.

Читайте: США предоставят Украине противокорабельные ракеты, - New York Times

МИД РФ (1667) оружие (10215) россия (95502) США (26620) нота протеста (140) Захарова Мария (375)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+73
показать весь комментарий
16.04.2022 09:37
+66
Себе тоже?ТК по танкам мы "в плюс" выходим благодаря поставкам рашки
показать весь комментарий
16.04.2022 09:33
+60
Якісь придурки. Їм прямо було сказано- геть з України москаль шалудивий !
показать весь комментарий
16.04.2022 09:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
С хера ли, сами же и зброю и наёмников просят.....
показать весь комментарий
16.04.2022 10:35 Ответить
до такого навіть нацисти в німеччині не додумалися
показать весь комментарий
16.04.2022 10:45 Ответить
Это мы ещё Томагавки не купили на Алиэкспрессе,вот тогда вонь начнётся,не обращаем внимани
показать весь комментарий
16.04.2022 10:49 Ответить
Слава богу, уже весь мир знает, шо кремлевский вор, комунофашист путлер, с головой не дружит, и не уверен, какое лечение, кроме гильетины, ему поможет.
показать весь комментарий
16.04.2022 10:51 Ответить
Надо ещё в спортлото пожаловаться
показать весь комментарий
16.04.2022 10:59 Ответить
А откуда они знают страны, которые поставляют оружие ? Ермак им диктует ? Или есть ещё какие-то агенты?
показать весь комментарий
16.04.2022 11:05 Ответить
Ей (повторялке рупоротой) подошел бы совет из произведения Леонида Филатова: «Съешь осиновой коры -- И взбодришься до поры: Чай, не химия какая, Чай, природные дары! Спробуй заячий помет! Он -- ядреный! Он проймет! И куды целебней меду, Хоть по вкусу и не мед. Он на вкус хотя и крут, И с него, бывает, мрут, Но какие выживают -- Те до старости живут!..»
показать весь комментарий
16.04.2022 11:07 Ответить
например запретят экспорт боярки и валенок с балалйкой
показать весь комментарий
16.04.2022 11:17 Ответить
чем дурнее захаровка,тем смешней страна которая плодит таких идиоток,дурачьё и красному рады
показать весь комментарий
16.04.2022 11:21 Ответить
Пусть МИД Украины передаст посольствам стан союзников марки "с посланием рускому кораблю", достаточно будет ответить пустым конвертом с приклееной маркой!
показать весь комментарий
16.04.2022 11:24 Ответить
Як співав Володимир Семенович Висоцький - "А єслі ви не отзовьотесь - ми напішем в Спортлото!"
показать весь комментарий
16.04.2022 11:26 Ответить
Ну таке, що тут можна коментувати. Ідіотизм продовжується.
"Ви шта савсєм ахрєнєлі мєшать мірнай расєє устраівать гєнацид украінцев??? Нємислімая русафобія!!!"
показать весь комментарий
16.04.2022 11:35 Ответить
Только что из наших новостей. Германия переводит Украине один миллиард евро, чтобы вы могли купить оружие где угодно.
показать весь комментарий
16.04.2022 11:37 Ответить
так більше всього озброєння в Україну прийшло від московитів
показать весь комментарий
16.04.2022 11:42 Ответить
так шо наплюйте собі в щі, кацапури
показать весь комментарий
16.04.2022 11:44 Ответить
Наглості немає меж.Нехай створять собі ноту протесту відносно війни в Україні
показать весь комментарий
16.04.2022 12:02 Ответить
Судячи, скільки ЗСУ "віджали" зброї в московитів впору прислати ноту протесту собі...лошадь охреніє.
показать весь комментарий
16.04.2022 12:16 Ответить
Ублюдки рабсейские блохеры, что сейчас на курортах Египта пропаганду разносят, что вот страны, которые ввели санкции, сами страдают, рабсеян нет, всё позакрывалось и подорожало, что в Европе, что на курортах. Твари не говорят, что в этом виновато вторжение **********, а просто мы за мир и снимите санкции для рабсеян, чтобы они продолжали парить жопы на курортах. Гниды и мрази редкостные, не поможет вам ничто, угрозами всему миру, войной и смертями вы не снимите никакие санкции и помощь украинскому народу, который сейчас своими жизнями оберегает мир от **********. Всё ваши самолёты нелюди будут падать, до тех пор пока последняя фашистская тварь не оставит территорию Украины.
показать весь комментарий
16.04.2022 13:11 Ответить
Все страны выразили свою глубокую озабоченность...
показать весь комментарий
16.04.2022 13:18 Ответить
Непередбачувані наслідки😆
показать весь комментарий
16.04.2022 13:30 Ответить
ну пусть от истерики сдохнут!все только этого и ждут!
показать весь комментарий
16.04.2022 14:45 Ответить
заХЕРова- ты тварь лишнехромосомная, здохни вместе со своим недомерком кремлевским ,и чем быстрее ,тем лучше для всех нормальных людей...
показать весь комментарий
16.04.2022 15:16 Ответить
я бы не был так оптимистичен. Еще до этой ноты мне один х*р с европы писал на эту тему, что он перживает за "будущее их страны и какие последствия может иметь их помощь".
А теперь от страха там многие просто ука*ются. Яйца там мало у кого есть.
показать весь комментарий
16.04.2022 17:05 Ответить
Страница 2 из 2
 
 