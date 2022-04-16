МИД РФ отправил ноту протеста всем странам, поставляющим оружие Украине

Министерство иностранных дел России разослало ноту протеста всем странам, поставляющим оружие Украине. Ранее стало известно о том, что Москва угрожает "непредсказуемыми последствиями".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Да. Во все страны", - ответила представитель МИД Мария Захарова на вопрос, соответствует ли действительности информация о ноте, которую Москва направила Вашингтону из-за поставок вооружений Украине.

Читайте: США предоставят Украине противокорабельные ракеты, - New York Times