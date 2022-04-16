28 975 123
МИД РФ отправил ноту протеста всем странам, поставляющим оружие Украине
Министерство иностранных дел России разослало ноту протеста всем странам, поставляющим оружие Украине. Ранее стало известно о том, что Москва угрожает "непредсказуемыми последствиями".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Да. Во все страны", - ответила представитель МИД Мария Захарова на вопрос, соответствует ли действительности информация о ноте, которую Москва направила Вашингтону из-за поставок вооружений Украине.
Топ комментарии
+73 vitaliymkua
показать весь комментарий16.04.2022 09:37
+66 Евгений Пэ
показать весь комментарий16.04.2022 09:33
+60 Ksenia VB
показать весь комментарий16.04.2022 09:33
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Ви шта савсєм ахрєнєлі мєшать мірнай расєє устраівать гєнацид украінцев??? Нємислімая русафобія!!!"
А теперь от страха там многие просто ука*ются. Яйца там мало у кого есть.