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МЗС РФ відправило ноту протесту всім країнам, які постачають зброю Україні

нато,зброя

Міністерство закордонних справ Росії розіслало ноту протесту всім країнам, які постачають зброю для України. Раніше стало відомо про те, що Москва погрожує "непередбачуваними наслідками".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Да. У всі країни", - відповіла представник МЗС Марія Захарова на питання, чи відповідає дійсності інформація про ноту, яку Москва направила Вашингтону через постачання озброєнь Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп відповів на погрози Росії через поставки зброї Україні: ніщо не зможе відмовити нас

Автор: 

МЗС рф (961) зброя (7461) росія (65129) США (22778) нота протесту (99) Захарова Марія (354)


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Топ коментарі
+73
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16.04.2022 09:37
+66
Себе тоже?ТК по танкам мы "в плюс" выходим благодаря поставкам рашки
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16.04.2022 09:33
+60
Якісь придурки. Їм прямо було сказано- геть з України москаль шалудивий !
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16.04.2022 09:33
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С хера ли, сами же и зброю и наёмников просят.....
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16.04.2022 10:35 Відповісти
до такого навіть нацисти в німеччині не додумалися
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16.04.2022 10:45 Відповісти
Это мы ещё Томагавки не купили на Алиэкспрессе,вот тогда вонь начнётся,не обращаем внимани
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16.04.2022 10:49 Відповісти
Слава богу, уже весь мир знает, шо кремлевский вор, комунофашист путлер, с головой не дружит, и не уверен, какое лечение, кроме гильетины, ему поможет.
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16.04.2022 10:51 Відповісти
Надо ещё в спортлото пожаловаться
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16.04.2022 10:59 Відповісти
А откуда они знают страны, которые поставляют оружие ? Ермак им диктует ? Или есть ещё какие-то агенты?
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16.04.2022 11:05 Відповісти
Ей (повторялке рупоротой) подошел бы совет из произведения Леонида Филатова: «Съешь осиновой коры -- И взбодришься до поры: Чай, не химия какая, Чай, природные дары! Спробуй заячий помет! Он -- ядреный! Он проймет! И куды целебней меду, Хоть по вкусу и не мед. Он на вкус хотя и крут, И с него, бывает, мрут, Но какие выживают -- Те до старости живут!..»
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16.04.2022 11:07 Відповісти
например запретят экспорт боярки и валенок с балалйкой
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16.04.2022 11:17 Відповісти
чем дурнее захаровка,тем смешней страна которая плодит таких идиоток,дурачьё и красному рады
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16.04.2022 11:21 Відповісти
Пусть МИД Украины передаст посольствам стан союзников марки "с посланием рускому кораблю", достаточно будет ответить пустым конвертом с приклееной маркой!
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16.04.2022 11:24 Відповісти
Як співав Володимир Семенович Висоцький - "А єслі ви не отзовьотесь - ми напішем в Спортлото!"
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16.04.2022 11:26 Відповісти
Ну таке, що тут можна коментувати. Ідіотизм продовжується.
"Ви шта савсєм ахрєнєлі мєшать мірнай расєє устраівать гєнацид украінцев??? Нємислімая русафобія!!!"
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16.04.2022 11:35 Відповісти
Только что из наших новостей. Германия переводит Украине один миллиард евро, чтобы вы могли купить оружие где угодно.
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16.04.2022 11:37 Відповісти
так більше всього озброєння в Україну прийшло від московитів
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16.04.2022 11:42 Відповісти
так шо наплюйте собі в щі, кацапури
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16.04.2022 11:44 Відповісти
Наглості немає меж.Нехай створять собі ноту протесту відносно війни в Україні
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16.04.2022 12:02 Відповісти
Судячи, скільки ЗСУ "віджали" зброї в московитів впору прислати ноту протесту собі...лошадь охреніє.
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16.04.2022 12:16 Відповісти
Ублюдки рабсейские блохеры, что сейчас на курортах Египта пропаганду разносят, что вот страны, которые ввели санкции, сами страдают, рабсеян нет, всё позакрывалось и подорожало, что в Европе, что на курортах. Твари не говорят, что в этом виновато вторжение **********, а просто мы за мир и снимите санкции для рабсеян, чтобы они продолжали парить жопы на курортах. Гниды и мрази редкостные, не поможет вам ничто, угрозами всему миру, войной и смертями вы не снимите никакие санкции и помощь украинскому народу, который сейчас своими жизнями оберегает мир от **********. Всё ваши самолёты нелюди будут падать, до тех пор пока последняя фашистская тварь не оставит территорию Украины.
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16.04.2022 13:11 Відповісти
Все страны выразили свою глубокую озабоченность...
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16.04.2022 13:18 Відповісти
Непередбачувані наслідки😆
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16.04.2022 13:30 Відповісти
ну пусть от истерики сдохнут!все только этого и ждут!
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16.04.2022 14:45 Відповісти
заХЕРова- ты тварь лишнехромосомная, здохни вместе со своим недомерком кремлевским ,и чем быстрее ,тем лучше для всех нормальных людей...
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16.04.2022 15:16 Відповісти
я бы не был так оптимистичен. Еще до этой ноты мне один х*р с европы писал на эту тему, что он перживает за "будущее их страны и какие последствия может иметь их помощь".
А теперь от страха там многие просто ука*ются. Яйца там мало у кого есть.
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16.04.2022 17:05 Відповісти
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