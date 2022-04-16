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МЗС РФ відправило ноту протесту всім країнам, які постачають зброю Україні
Міністерство закордонних справ Росії розіслало ноту протесту всім країнам, які постачають зброю для України. Раніше стало відомо про те, що Москва погрожує "непередбачуваними наслідками".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Да. У всі країни", - відповіла представник МЗС Марія Захарова на питання, чи відповідає дійсності інформація про ноту, яку Москва направила Вашингтону через постачання озброєнь Україні.
Топ коментарі
+73 vitaliymkua
показати весь коментар16.04.2022 09:37
+66 Евгений Пэ
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+60 Ksenia VB
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"Ви шта савсєм ахрєнєлі мєшать мірнай расєє устраівать гєнацид украінцев??? Нємислімая русафобія!!!"
А теперь от страха там многие просто ука*ются. Яйца там мало у кого есть.