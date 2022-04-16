МЗС РФ відправило ноту протесту всім країнам, які постачають зброю Україні

Міністерство закордонних справ Росії розіслало ноту протесту всім країнам, які постачають зброю для України. Раніше стало відомо про те, що Москва погрожує "непередбачуваними наслідками".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Да. У всі країни", - відповіла представник МЗС Марія Захарова на питання, чи відповідає дійсності інформація про ноту, яку Москва направила Вашингтону через постачання озброєнь Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп відповів на погрози Росії через поставки зброї Україні: ніщо не зможе відмовити нас