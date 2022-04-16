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Новости Агрессия России против Украины Война
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США предоставят Украине противокорабельные ракеты, - New York Times

москва

Украина в течение нескольких недель просила у США противокорабельные ракеты и другое вооружение для береговой обороны.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на американских чиновников, передает Цензор.НЕТ.

Соединенные Штаты ответили на этот запрос, добавив вооружение для береговой обороны в пакет военной помощи стоимостью 800 миллионов долларов, объявленный на этой неделе. На встрече в среду высокопоставленные чиновники Пентагона также попросили американских военных подрядчиков разработать предложения по дополнительным противокорабельным ракетам, которые США могли бы предоставить украинцам или американским союзникам.

Украинский удар по "Москве", флагману Черноморского флота России, был яркой демонстрацией мощности противокорабельных ракет, запущенных с побережья, и он показал, сказал высокопоставленный чиновник Минобороны США, что запрос Украины на большее количество такого оружия был "очень прозорливым".

Американские чиновники заявили, что "Москву" потопили не с помощью оружия американского производства, а с помощью двух украинских ракет "Нептун".

Россия продолжает утверждать, что пожар на "Москве" произошел в результате несчастного случая, а не нападения Украины.

Некоторые американские чиновники заявили, что Россия по-прежнему стремится унизить украинскую доблесть в глазах общественности. Затопление "Москвы", по словам чиновников, показало как мощь собственного оружия Украины, так и стратегическую важность расширения боевых действий в направлении Черного моря, где долгое время доминировал российский флот.

Читайте: Госдеп ответил на угрозы России из-за поставок оружия Украине: ничто не сможет отговорить нас

По словам американских чиновников, на этом этапе войны никому не стоит удивляться украинским возможностям или способности украинцев нанести большой ущерб российским военным.

Перед ударом по "Москве", по словам высокопоставленного чиновника Минобороны, российский Черноморский флот мог "действовать относительно безнаказанно".

Однако теперь россияне уже отвели свои другие корабли дальше побережья, сказал другой американский чиновник. Это может осложнить любой десант России в Одессу. По словам американских чиновников, остановка или сдерживание высадки десанта остается важной целью для Украины.

Чем дальше от побережья будут российские корабли, тем ограниченнее будет их поддержка наземных нападений на украинские города. Это может осложнить некоторые пушечные и ракетные атаки на Украину, однако не выведет мощные ракеты России за пределы досягаемости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США накажут тех, кто помогает РФ избегать санкций, - Белый дом

оружие (10215) помощь (7798) ракеты (3568) США (26620)


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Топ комментарии
+48
Поминки в Севастополе продолжатся. Пекарни для пирожков поимеют определенный гешефт.)
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16.04.2022 08:50
+37
Амерам-черговий респект...
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16.04.2022 08:47
+33
Давайте все. Давайте MLRS-270 і НІMARS і ракети до них
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16.04.2022 08:49
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Гуд
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16.04.2022 08:47 Ответить
Морячка запустите кто нибудь❗👍
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16.04.2022 09:28 Ответить


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16.04.2022 10:30 Ответить
Подтанцовка хора каБздона? Тьі марячка - я маряк?
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16.04.2022 12:44 Ответить
Морячок здох, здохла гордість московитів "Росія", здохне у піуло. Таке воно життя. Попереджали ж не лізти в Україні, так воно полізли. Вийти живим звідси не вийде, або тут жаба дасть цицьки, або свої в бункері придушать. Годинник защено і час не зупинити.
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16.04.2022 18:38 Ответить
Почему Украина не требует ,чтобы рашистов признали СТРАНОЙ ТЕРРОРИСТКОЙ № 1⁉️❓❓❓
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16.04.2022 09:31 Ответить
Це щось змінить?
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16.04.2022 09:49 Ответить
Амерам-черговий респект...
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16.04.2022 08:47 Ответить
Давайте все. Давайте MLRS-270 і НІMARS і ракети до них
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16.04.2022 08:49 Ответить
Ага, спочатку давайте, а потім розкажете всі ці розумності...
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16.04.2022 08:58 Ответить
краще ATACMS від Lockheed Martin
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16.04.2022 09:03 Ответить
Це ж ті самі комплекеси.Змінюється пускова установка.
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16.04.2022 09:20 Ответить
нам BGM-109 Tomahawk нужны а не системы залпового огня, хотя и они то же лишними не будут
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16.04.2022 09:25 Ответить
Ці системи багатоцільові.Вони і як рсзо і як отрк працюють.
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16.04.2022 10:01 Ответить
Поминки в Севастополе продолжатся. Пекарни для пирожков поимеют определенный гешефт.)
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16.04.2022 08:50 Ответить
Пирожки с морской капустой? )))
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16.04.2022 08:56 Ответить
С крабами 😆
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16.04.2022 09:07 Ответить
"Супчик из цветной капусты , мы варили было вкусно , ой йой йой , оййойойой ..."
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16.04.2022 10:07 Ответить
С откормленным бычком
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17.04.2022 00:26 Ответить
Пестня ватостопольских маряков:

Піду втоплюся у Чорному морі
Вода холодна-не скоро знайдуть.
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16.04.2022 09:53 Ответить
Нда....
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16.04.2022 08:57 Ответить
harpoon? или что то другое
хотя пусть лучше никто ничего не знает
больше сюрпризов для черноморского флота
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16.04.2022 09:01 Ответить
Росія продовжує стверджувати, що пожежа на "Москві" сталася в результаті нещасного випадку, а не нападу України. Джерело:
- раZZіяне,які ж ви тупі.Якщо у вас від пожежі згорів і затонув Тааакий корабЕль,то цим ви тільки підтверджуєте яка "дерьмова" у вас зброя.🤣
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16.04.2022 09:02 Ответить
Знаешь как обидно кацапоидам что в истории жирными буквами напишут что Украина потопила самый главный росийкий крейсер Москву. Ватники до конца лучше будут визжать что крейсер был храбро потоплен самой разеей потому что ето такая многоходовочка.
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16.04.2022 09:13 Ответить
крейсер ВАРЯГ про которого песня они сами же потопили 120 лет назад. опыт есть.
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16.04.2022 10:05 Ответить
Так згоден.Як казав "лисіющий карлик" - "Всёёё идёт по плану"🤓
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16.04.2022 10:05 Ответить
у русни старая одна методичка, в апл Курск тож трындели про взрыв б.к
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16.04.2022 11:13 Ответить
не лише зброя, а й команда. бо, команда, відповідно до корабельного статута ", зобов'язана проводити вчення боротьби за живучість корабля.
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16.04.2022 12:31 Ответить
мабуть таки остаточно вирішили знищити геть увесь кацапськочортоморський флот.....
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16.04.2022 09:03 Ответить
І знову буде .." руССькій карабль іді на....." !?
...
Слава нації
Смерть москалям
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16.04.2022 09:04 Ответить
як і всі зе малороси. тормозок можу їм зібрати на дорогу, і акваланги .
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16.04.2022 09:09 Ответить
ДЕПУТАТЫ ВР, ВОСТАНОВИТЕ ИСТОРИЧЕСКУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
ВР надо принять закон о переименовании РФ в Московию, Севастополя в Ахтияр, Донецка в Юзовку и далее по списку.
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16.04.2022 09:10 Ответить
Протестую! Донецьк треба перейменувати у Бандеру, а Луганськ - у Шухевич.
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16.04.2022 11:03 Ответить
Через пару днів пропагандисти Московії будуть розказувати що ніякого корабля «масква» небило і ви всьо врьотє.
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16.04.2022 09:10 Ответить
Не не так, скажут что черноморского флота там и вовсе не было он еще неделю назад уплыл в Прибалтику
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16.04.2022 09:16 Ответить
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16.04.2022 09:13 Ответить
Не важливо хто і чим вразив кацапський крейсер з найкращим ППО у ЧФ. Головне, що тепер Україна отримає протикорабельні ракети у кількості, необхідній для унеможливлення висадки кацапів з моря.
Але це, на жаль, ніяк не вплине на ракетні удари з кораблів, а отже потрібні ще й ******* ЗРК. І потрібні вони не лише для убезпечення від крилатих ракет.
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16.04.2022 09:14 Ответить
Виявляється, потрібно було 3 роки виробляти ракети, а не катати асфальт.
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16.04.2022 09:14 Ответить
Не поспішайте, дорогі наші заокеанські партнери. Влаштуйте ток-шоу, попіартесь у своїх нью-йорк-таймсах на темі постачання зброї. Повиголошуйте промови в Сенаті, повправляйтесь у дипломатичному словоблудді. Українці почекають. Нас багато, ми терплячі, москало-рашисти гуманні.
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16.04.2022 09:18 Ответить
Про скандал з Гарпунами тут я вже наводила посилання: чухаються далі.
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16.04.2022 09:33 Ответить
По факту - 24/02 розпочалась третя світова війна, тільки в її ********* гібридному варіанті. Де-юре з ордою-агресором (і її союзниками) воює лише Україна; де-факто - весь цивілізований світ, в тій чи іншій мірі. Війна точиться в ********* "гібридному" варіанті: як мінімум, без оголошення, з камуфлюванням її під "допомогу", "воєнторги", "визнання державності", і т.п.
Безпосередньо з орками воює Україна; але світ надає нам допомогу, як фінансами, так і зброєю, і навіть неявно людським ресуром (добровольцями) - але так, щоб у ***** було якнайменше підстав оголосити, що він загрався і воює зі всім світом.
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16.04.2022 09:18 Ответить
В гібридному варіанті третя світова розпочалася у лютому 2014 , просто у лютому 2022 це побачили за межами України (( , десь отак буде правильніше .
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16.04.2022 12:17 Ответить
Мне кажется американцы сами в шоке что украинцы смогли потопить росийский флагман. Они даже поначалу повелись на росийскую пропаганду что крейсер был незначительно поврежден и даже своим ходом следовал в севастополь. Тогда каким образом почти весь екипаж корабля пошел на дно вместе с капитаном?
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16.04.2022 09:18 Ответить
певно всплив, як це трапляється з лайном )
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16.04.2022 09:25 Ответить
Це була складна у якій приймали участь не лише ЗСУ. Інформація, що надходила до і після руйнування флагмана, теж була її частиною.
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16.04.2022 12:30 Ответить
Ліна Костенко

Чому не можна воювати з українцями!?

1. Аграрна країна. Кожен може закопати. Вороги сприймаються як дармові добрива.

2. Хазяйновиті люди. Кожній родині потрібен БТР для оранки, з корпусу ракети роблять мангал, погнуте здають на метал.

3. Винахідливі. Воюють всім, що є: коктейлями, пиріжками, консервованими огірками, прокльонами і навіть голими руками.

4. Безстрашні. Після 90-х, 2008-го, 2014-го і коронавірусу, бояться тільки власних жінок і шо люди скажуть.

5. Анархічні. Терпіти не можуть будь яку владу. Окупаційну владу через тиждень змусять говорити державною і провести чесні вибори, які одразу оголосять фальсифікованими.

6. Непередбачувані. В мирний час усі всіх звинувачують у роботі на ворога. Коли приходить ворог то гуртом нищать його. В перервах гризуться за те, хто більший патріот))

7. Незламні. Коли погано - плачуть, коли дуже погано - співають, коли повна срака - сміються!

P.S.
«Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах ********* світу їй немає ціни».

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16.04.2022 09:34 Ответить
Головне, що українцям чужого не треба, але своє не віддадуть.
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16.04.2022 10:02 Ответить
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16.04.2022 11:21 Ответить
В мирний час усі всіх звинувачують у роботі на ворога. Коли приходить ворог то гуртом нищать його. В перервах гризуться за те, хто більший патріот))

Я бы сделал это девизом Цензора
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16.04.2022 17:14 Ответить
Якби ще більшість розмовляла українською...
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16.04.2022 12:39 Ответить
Ось якби дали mgm140b було б чудово, ВСУ могло нанести удар по бухтах Севастополя.
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16.04.2022 09:35 Ответить
Храбрые украинцы показали, какие на самом деле страшные русские. западная пресса:
Российская армия стоит «на коленях»
Тот факт, что на поле боя появляется в основном военная техника из 1980-х годов и что бронетехника действует индивидуально и без защиты пехоты, удивляет не только аналитиков бундесвера, но и американцев. Бывший генерал США Фредерик Бенджамин «Бен» Ходжес удивлялся тому, что русские были явно гораздо менее хорошо оснащены, чем официально утверждалось, а также плохо организованы логистически и иерархически: «Мы явно их переоценили».
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2022/*******-*****-russland/
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16.04.2022 09:41 Ответить
Де ж коцапи стількі "масквєй" наберуть ???
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16.04.2022 09:43 Ответить
переназвуть пьотра вілікого ((
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16.04.2022 12:20 Ответить
Теперь можно с новой точки зрения посмотреть и на Азовское море.
Если проход наших кораблей под керченским мостом проблематичен -
мост придётся устранить.
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16.04.2022 10:07 Ответить
з початком "турістічєского сєзона" вас кримські москалики !
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16.04.2022 10:52 Ответить
Если, по словам представителей россии, крейсер моцка затонул из-за пожара,
то почему тогда другие коробли и подводные лодки, в том числе, срочно покинули Севастополь?
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16.04.2022 12:28 Ответить
ракети, а установки, з яких їх запускати? чи воно як би все в комплекті?
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16.04.2022 14:20 Ответить
 
 