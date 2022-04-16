США предоставят Украине противокорабельные ракеты, - New York Times
Украина в течение нескольких недель просила у США противокорабельные ракеты и другое вооружение для береговой обороны.
Об этом сообщает New York Times со ссылкой на американских чиновников, передает Цензор.НЕТ.
Соединенные Штаты ответили на этот запрос, добавив вооружение для береговой обороны в пакет военной помощи стоимостью 800 миллионов долларов, объявленный на этой неделе. На встрече в среду высокопоставленные чиновники Пентагона также попросили американских военных подрядчиков разработать предложения по дополнительным противокорабельным ракетам, которые США могли бы предоставить украинцам или американским союзникам.
Украинский удар по "Москве", флагману Черноморского флота России, был яркой демонстрацией мощности противокорабельных ракет, запущенных с побережья, и он показал, сказал высокопоставленный чиновник Минобороны США, что запрос Украины на большее количество такого оружия был "очень прозорливым".
Американские чиновники заявили, что "Москву" потопили не с помощью оружия американского производства, а с помощью двух украинских ракет "Нептун".
Россия продолжает утверждать, что пожар на "Москве" произошел в результате несчастного случая, а не нападения Украины.
Некоторые американские чиновники заявили, что Россия по-прежнему стремится унизить украинскую доблесть в глазах общественности. Затопление "Москвы", по словам чиновников, показало как мощь собственного оружия Украины, так и стратегическую важность расширения боевых действий в направлении Черного моря, где долгое время доминировал российский флот.
По словам американских чиновников, на этом этапе войны никому не стоит удивляться украинским возможностям или способности украинцев нанести большой ущерб российским военным.
Перед ударом по "Москве", по словам высокопоставленного чиновника Минобороны, российский Черноморский флот мог "действовать относительно безнаказанно".
Однако теперь россияне уже отвели свои другие корабли дальше побережья, сказал другой американский чиновник. Это может осложнить любой десант России в Одессу. По словам американских чиновников, остановка или сдерживание высадки десанта остается важной целью для Украины.
Чем дальше от побережья будут российские корабли, тем ограниченнее будет их поддержка наземных нападений на украинские города. Это может осложнить некоторые пушечные и ракетные атаки на Украину, однако не выведет мощные ракеты России за пределы досягаемости.
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Піду втоплюся у Чорному морі
Вода холодна-не скоро знайдуть.
хотя пусть лучше никто ничего не знает
больше сюрпризов для черноморского флота
- раZZіяне,які ж ви тупі.Якщо у вас від пожежі згорів і затонув Тааакий корабЕль,то цим ви тільки підтверджуєте яка "дерьмова" у вас зброя.🤣
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Слава нації
Смерть москалям
ВР надо принять закон о переименовании РФ в Московию, Севастополя в Ахтияр, Донецка в Юзовку и далее по списку.
Але це, на жаль, ніяк не вплине на ракетні удари з кораблів, а отже потрібні ще й ******* ЗРК. І потрібні вони не лише для убезпечення від крилатих ракет.
Безпосередньо з орками воює Україна; але світ надає нам допомогу, як фінансами, так і зброєю, і навіть неявно людським ресуром (добровольцями) - але так, щоб у ***** було якнайменше підстав оголосити, що він загрався і воює зі всім світом.
Чому не можна воювати з українцями!?
1. Аграрна країна. Кожен може закопати. Вороги сприймаються як дармові добрива.
2. Хазяйновиті люди. Кожній родині потрібен БТР для оранки, з корпусу ракети роблять мангал, погнуте здають на метал.
3. Винахідливі. Воюють всім, що є: коктейлями, пиріжками, консервованими огірками, прокльонами і навіть голими руками.
4. Безстрашні. Після 90-х, 2008-го, 2014-го і коронавірусу, бояться тільки власних жінок і шо люди скажуть.
5. Анархічні. Терпіти не можуть будь яку владу. Окупаційну владу через тиждень змусять говорити державною і провести чесні вибори, які одразу оголосять фальсифікованими.
6. Непередбачувані. В мирний час усі всіх звинувачують у роботі на ворога. Коли приходить ворог то гуртом нищать його. В перервах гризуться за те, хто більший патріот))
7. Незламні. Коли погано - плачуть, коли дуже погано - співають, коли повна срака - сміються!
P.S.
«Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах ********* світу їй немає ціни».
Я бы сделал это девизом Цензора
Российская армия стоит «на коленях»
Тот факт, что на поле боя появляется в основном военная техника из 1980-х годов и что бронетехника действует индивидуально и без защиты пехоты, удивляет не только аналитиков бундесвера, но и американцев. Бывший генерал США Фредерик Бенджамин «Бен» Ходжес удивлялся тому, что русские были явно гораздо менее хорошо оснащены, чем официально утверждалось, а также плохо организованы логистически и иерархически: «Мы явно их переоценили».
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2022/*******-*****-russland/
Если проход наших кораблей под керченским мостом проблематичен -
мост придётся устранить.
то почему тогда другие коробли и подводные лодки, в том числе, срочно покинули Севастополь?