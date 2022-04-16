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Новини Агресія Росії проти України Війна
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США нададуть Україні протикорабельні ракети, - New York Times

москва

Україна протягом кількох тижнів просила у США протикорабельні ракети та інше озброєння для берегової оборони.

Про це повідомляє New York Times із посиланням на американських чиновників, передає Цензор.НЕТ.

Сполучені Штати відповіли на цей запит, додавши озброєння для берегової оборони до пакету військової допомоги вартістю 800 мільйонів доларів, оголошеного цього тижня. На зустрічі в середу високопоставлені чиновники Пентагону також попросили американських військових підрядників розробити пропозиції щодо додаткових протикорабельних ракет, які США могли б надати українцям або американським союзникам.

Український удар по "Москві", флагману Чорноморського флоту Росії, був яскравою демонстрацією потужності протикорабельних ракет, запущених з узбережжя, і він показав, сказав високопоставлений чиновник Міноборони США, що запит України на більшу кількість такої зброї був "дуже прозорливим".

Американські чиновники заявили, що "Москву" потопили не за допомогою зброї американського виробництва, а за допомогою двох українських ракет "Нептун".

Росія продовжує стверджувати, що пожежа на "Москві" сталася в результаті нещасного випадку, а не нападу України.

Деякі американські чиновники заявили, що Росія як і раніше прагне принизити українську доблесть в очах власної громадськості. Затоплення "Москви", за словами чиновників, показало як потужність власної зброї України, так і стратегічну важливість розширення бойових дій в напрямку Чорного моря, де довгий час домінував російський флот.

Також читайте: Британські спецпризначенці відновили навчання українських військових з використання протитанкових ракет

За словами американських чиновників, на цьому етапі війни нікому не варто дивуватися українським можливостям або здатності українців завдати великої шкоди російським військовим.

Перед ударом по "Москві", за словами високопоставленого чиновника Міноборони, російський Чорноморський флот міг "діяти відносно безкарно".

Однак тепер росіяни вже відтягнули свої інші кораблі далі від узбережжя, сказав інший американський чиновник. Це може ускладнити будь-який десант Росії на Одесу. За словами американських чиновників, зупинення або стримування висадки десанту залишається важливою метою для України.

Чим далі від узбережжя будуть російські кораблі, тим обмеженішою буде їхня підтримка наземних нападів на українські міста. Це може ускладнити деякі гарматні та ракетні атаки на Україну, однак не виведе більш потужні ракети Росії за межі досяжності.

Читайте: Держдеп відповів на погрози Росії через поставки зброї Україні: ніщо не зможе відмовити нас

Автор: 

зброя (7461) допомога (8341) ракети (4022) США (22778)


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Топ коментарі
+48
Поминки в Севастополе продолжатся. Пекарни для пирожков поимеют определенный гешефт.)
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16.04.2022 08:50
+37
Амерам-черговий респект...
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16.04.2022 08:47
+33
Давайте все. Давайте MLRS-270 і НІMARS і ракети до них
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16.04.2022 08:49
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16.04.2022 08:47 Відповісти
Морячка запустите кто нибудь❗👍
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16.04.2022 09:28 Відповісти


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16.04.2022 10:30 Відповісти
Подтанцовка хора каБздона? Тьі марячка - я маряк?
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16.04.2022 12:44 Відповісти
Морячок здох, здохла гордість московитів "Росія", здохне у піуло. Таке воно життя. Попереджали ж не лізти в Україні, так воно полізли. Вийти живим звідси не вийде, або тут жаба дасть цицьки, або свої в бункері придушать. Годинник защено і час не зупинити.
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16.04.2022 18:38 Відповісти
Почему Украина не требует ,чтобы рашистов признали СТРАНОЙ ТЕРРОРИСТКОЙ № 1⁉️❓❓❓
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16.04.2022 09:31 Відповісти
Це щось змінить?
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16.04.2022 09:49 Відповісти
Амерам-черговий респект...
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16.04.2022 08:47 Відповісти
Давайте все. Давайте MLRS-270 і НІMARS і ракети до них
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16.04.2022 08:49 Відповісти
Ага, спочатку давайте, а потім розкажете всі ці розумності...
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16.04.2022 08:58 Відповісти
краще ATACMS від Lockheed Martin
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16.04.2022 09:03 Відповісти
Це ж ті самі комплекеси.Змінюється пускова установка.
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16.04.2022 09:20 Відповісти
нам BGM-109 Tomahawk нужны а не системы залпового огня, хотя и они то же лишними не будут
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16.04.2022 09:25 Відповісти
Ці системи багатоцільові.Вони і як рсзо і як отрк працюють.
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16.04.2022 10:01 Відповісти
Поминки в Севастополе продолжатся. Пекарни для пирожков поимеют определенный гешефт.)
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16.04.2022 08:50 Відповісти
Пирожки с морской капустой? )))
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16.04.2022 08:56 Відповісти
С крабами 😆
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16.04.2022 09:07 Відповісти
"Супчик из цветной капусты , мы варили было вкусно , ой йой йой , оййойойой ..."
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16.04.2022 10:07 Відповісти
С откормленным бычком
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17.04.2022 00:26 Відповісти
Пестня ватостопольских маряков:

Піду втоплюся у Чорному морі
Вода холодна-не скоро знайдуть.
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16.04.2022 09:53 Відповісти
Нда....
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16.04.2022 08:57 Відповісти
harpoon? или что то другое
хотя пусть лучше никто ничего не знает
больше сюрпризов для черноморского флота
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16.04.2022 09:01 Відповісти
Росія продовжує стверджувати, що пожежа на "Москві" сталася в результаті нещасного випадку, а не нападу України. Джерело:
- раZZіяне,які ж ви тупі.Якщо у вас від пожежі згорів і затонув Тааакий корабЕль,то цим ви тільки підтверджуєте яка "дерьмова" у вас зброя.🤣
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16.04.2022 09:02 Відповісти
Знаешь как обидно кацапоидам что в истории жирными буквами напишут что Украина потопила самый главный росийкий крейсер Москву. Ватники до конца лучше будут визжать что крейсер был храбро потоплен самой разеей потому что ето такая многоходовочка.
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16.04.2022 09:13 Відповісти
крейсер ВАРЯГ про которого песня они сами же потопили 120 лет назад. опыт есть.
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16.04.2022 10:05 Відповісти
Так згоден.Як казав "лисіющий карлик" - "Всёёё идёт по плану"🤓
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16.04.2022 10:05 Відповісти
у русни старая одна методичка, в апл Курск тож трындели про взрыв б.к
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16.04.2022 11:13 Відповісти
не лише зброя, а й команда. бо, команда, відповідно до корабельного статута ", зобов'язана проводити вчення боротьби за живучість корабля.
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16.04.2022 12:31 Відповісти
мабуть таки остаточно вирішили знищити геть увесь кацапськочортоморський флот.....
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16.04.2022 09:03 Відповісти
І знову буде .." руССькій карабль іді на....." !?
...
Слава нації
Смерть москалям
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16.04.2022 09:04 Відповісти
як і всі зе малороси. тормозок можу їм зібрати на дорогу, і акваланги .
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16.04.2022 09:09 Відповісти
ДЕПУТАТЫ ВР, ВОСТАНОВИТЕ ИСТОРИЧЕСКУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
ВР надо принять закон о переименовании РФ в Московию, Севастополя в Ахтияр, Донецка в Юзовку и далее по списку.
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16.04.2022 09:10 Відповісти
Протестую! Донецьк треба перейменувати у Бандеру, а Луганськ - у Шухевич.
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16.04.2022 11:03 Відповісти
Через пару днів пропагандисти Московії будуть розказувати що ніякого корабля «масква» небило і ви всьо врьотє.
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16.04.2022 09:10 Відповісти
Не не так, скажут что черноморского флота там и вовсе не было он еще неделю назад уплыл в Прибалтику
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16.04.2022 09:16 Відповісти
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16.04.2022 09:13 Відповісти
Не важливо хто і чим вразив кацапський крейсер з найкращим ППО у ЧФ. Головне, що тепер Україна отримає протикорабельні ракети у кількості, необхідній для унеможливлення висадки кацапів з моря.
Але це, на жаль, ніяк не вплине на ракетні удари з кораблів, а отже потрібні ще й ******* ЗРК. І потрібні вони не лише для убезпечення від крилатих ракет.
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16.04.2022 09:14 Відповісти
Виявляється, потрібно було 3 роки виробляти ракети, а не катати асфальт.
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16.04.2022 09:14 Відповісти
Не поспішайте, дорогі наші заокеанські партнери. Влаштуйте ток-шоу, попіартесь у своїх нью-йорк-таймсах на темі постачання зброї. Повиголошуйте промови в Сенаті, повправляйтесь у дипломатичному словоблудді. Українці почекають. Нас багато, ми терплячі, москало-рашисти гуманні.
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16.04.2022 09:18 Відповісти
Про скандал з Гарпунами тут я вже наводила посилання: чухаються далі.
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16.04.2022 09:33 Відповісти
По факту - 24/02 розпочалась третя світова війна, тільки в її ********* гібридному варіанті. Де-юре з ордою-агресором (і її союзниками) воює лише Україна; де-факто - весь цивілізований світ, в тій чи іншій мірі. Війна точиться в ********* "гібридному" варіанті: як мінімум, без оголошення, з камуфлюванням її під "допомогу", "воєнторги", "визнання державності", і т.п.
Безпосередньо з орками воює Україна; але світ надає нам допомогу, як фінансами, так і зброєю, і навіть неявно людським ресуром (добровольцями) - але так, щоб у ***** було якнайменше підстав оголосити, що він загрався і воює зі всім світом.
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16.04.2022 09:18 Відповісти
В гібридному варіанті третя світова розпочалася у лютому 2014 , просто у лютому 2022 це побачили за межами України (( , десь отак буде правильніше .
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16.04.2022 12:17 Відповісти
Мне кажется американцы сами в шоке что украинцы смогли потопить росийский флагман. Они даже поначалу повелись на росийскую пропаганду что крейсер был незначительно поврежден и даже своим ходом следовал в севастополь. Тогда каким образом почти весь екипаж корабля пошел на дно вместе с капитаном?
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16.04.2022 09:18 Відповісти
певно всплив, як це трапляється з лайном )
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16.04.2022 09:25 Відповісти
Це була складна у якій приймали участь не лише ЗСУ. Інформація, що надходила до і після руйнування флагмана, теж була її частиною.
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16.04.2022 12:30 Відповісти
Ліна Костенко

Чому не можна воювати з українцями!?

1. Аграрна країна. Кожен може закопати. Вороги сприймаються як дармові добрива.

2. Хазяйновиті люди. Кожній родині потрібен БТР для оранки, з корпусу ракети роблять мангал, погнуте здають на метал.

3. Винахідливі. Воюють всім, що є: коктейлями, пиріжками, консервованими огірками, прокльонами і навіть голими руками.

4. Безстрашні. Після 90-х, 2008-го, 2014-го і коронавірусу, бояться тільки власних жінок і шо люди скажуть.

5. Анархічні. Терпіти не можуть будь яку владу. Окупаційну владу через тиждень змусять говорити державною і провести чесні вибори, які одразу оголосять фальсифікованими.

6. Непередбачувані. В мирний час усі всіх звинувачують у роботі на ворога. Коли приходить ворог то гуртом нищать його. В перервах гризуться за те, хто більший патріот))

7. Незламні. Коли погано - плачуть, коли дуже погано - співають, коли повна срака - сміються!

P.S.
«Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах ********* світу їй немає ціни».

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16.04.2022 09:34 Відповісти
Головне, що українцям чужого не треба, але своє не віддадуть.
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16.04.2022 10:02 Відповісти
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16.04.2022 11:21 Відповісти
В мирний час усі всіх звинувачують у роботі на ворога. Коли приходить ворог то гуртом нищать його. В перервах гризуться за те, хто більший патріот))

Я бы сделал это девизом Цензора
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16.04.2022 17:14 Відповісти
Якби ще більшість розмовляла українською...
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16.04.2022 12:39 Відповісти
Ось якби дали mgm140b було б чудово, ВСУ могло нанести удар по бухтах Севастополя.
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16.04.2022 09:35 Відповісти
Храбрые украинцы показали, какие на самом деле страшные русские. западная пресса:
Российская армия стоит «на коленях»
Тот факт, что на поле боя появляется в основном военная техника из 1980-х годов и что бронетехника действует индивидуально и без защиты пехоты, удивляет не только аналитиков бундесвера, но и американцев. Бывший генерал США Фредерик Бенджамин «Бен» Ходжес удивлялся тому, что русские были явно гораздо менее хорошо оснащены, чем официально утверждалось, а также плохо организованы логистически и иерархически: «Мы явно их переоценили».
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2022/*******-*****-russland/
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16.04.2022 09:41 Відповісти
Де ж коцапи стількі "масквєй" наберуть ???
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16.04.2022 09:43 Відповісти
переназвуть пьотра вілікого ((
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16.04.2022 12:20 Відповісти
Теперь можно с новой точки зрения посмотреть и на Азовское море.
Если проход наших кораблей под керченским мостом проблематичен -
мост придётся устранить.
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16.04.2022 10:07 Відповісти
з початком "турістічєского сєзона" вас кримські москалики !
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16.04.2022 10:52 Відповісти
Если, по словам представителей россии, крейсер моцка затонул из-за пожара,
то почему тогда другие коробли и подводные лодки, в том числе, срочно покинули Севастополь?
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16.04.2022 12:28 Відповісти
ракети, а установки, з яких їх запускати? чи воно як би все в комплекті?
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16.04.2022 14:20 Відповісти
 
 