США нададуть Україні протикорабельні ракети, - New York Times
Україна протягом кількох тижнів просила у США протикорабельні ракети та інше озброєння для берегової оборони.
Про це повідомляє New York Times із посиланням на американських чиновників, передає Цензор.НЕТ.
Сполучені Штати відповіли на цей запит, додавши озброєння для берегової оборони до пакету військової допомоги вартістю 800 мільйонів доларів, оголошеного цього тижня. На зустрічі в середу високопоставлені чиновники Пентагону також попросили американських військових підрядників розробити пропозиції щодо додаткових протикорабельних ракет, які США могли б надати українцям або американським союзникам.
Український удар по "Москві", флагману Чорноморського флоту Росії, був яскравою демонстрацією потужності протикорабельних ракет, запущених з узбережжя, і він показав, сказав високопоставлений чиновник Міноборони США, що запит України на більшу кількість такої зброї був "дуже прозорливим".
Американські чиновники заявили, що "Москву" потопили не за допомогою зброї американського виробництва, а за допомогою двох українських ракет "Нептун".
Росія продовжує стверджувати, що пожежа на "Москві" сталася в результаті нещасного випадку, а не нападу України.
Деякі американські чиновники заявили, що Росія як і раніше прагне принизити українську доблесть в очах власної громадськості. Затоплення "Москви", за словами чиновників, показало як потужність власної зброї України, так і стратегічну важливість розширення бойових дій в напрямку Чорного моря, де довгий час домінував російський флот.
За словами американських чиновників, на цьому етапі війни нікому не варто дивуватися українським можливостям або здатності українців завдати великої шкоди російським військовим.
Перед ударом по "Москві", за словами високопоставленого чиновника Міноборони, російський Чорноморський флот міг "діяти відносно безкарно".
Однак тепер росіяни вже відтягнули свої інші кораблі далі від узбережжя, сказав інший американський чиновник. Це може ускладнити будь-який десант Росії на Одесу. За словами американських чиновників, зупинення або стримування висадки десанту залишається важливою метою для України.
Чим далі від узбережжя будуть російські кораблі, тим обмеженішою буде їхня підтримка наземних нападів на українські міста. Це може ускладнити деякі гарматні та ракетні атаки на Україну, однак не виведе більш потужні ракети Росії за межі досяжності.
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Піду втоплюся у Чорному морі
Вода холодна-не скоро знайдуть.
хотя пусть лучше никто ничего не знает
больше сюрпризов для черноморского флота
- раZZіяне,які ж ви тупі.Якщо у вас від пожежі згорів і затонув Тааакий корабЕль,то цим ви тільки підтверджуєте яка "дерьмова" у вас зброя.🤣
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Слава нації
Смерть москалям
ВР надо принять закон о переименовании РФ в Московию, Севастополя в Ахтияр, Донецка в Юзовку и далее по списку.
Але це, на жаль, ніяк не вплине на ракетні удари з кораблів, а отже потрібні ще й ******* ЗРК. І потрібні вони не лише для убезпечення від крилатих ракет.
Безпосередньо з орками воює Україна; але світ надає нам допомогу, як фінансами, так і зброєю, і навіть неявно людським ресуром (добровольцями) - але так, щоб у ***** було якнайменше підстав оголосити, що він загрався і воює зі всім світом.
Чому не можна воювати з українцями!?
1. Аграрна країна. Кожен може закопати. Вороги сприймаються як дармові добрива.
2. Хазяйновиті люди. Кожній родині потрібен БТР для оранки, з корпусу ракети роблять мангал, погнуте здають на метал.
3. Винахідливі. Воюють всім, що є: коктейлями, пиріжками, консервованими огірками, прокльонами і навіть голими руками.
4. Безстрашні. Після 90-х, 2008-го, 2014-го і коронавірусу, бояться тільки власних жінок і шо люди скажуть.
5. Анархічні. Терпіти не можуть будь яку владу. Окупаційну владу через тиждень змусять говорити державною і провести чесні вибори, які одразу оголосять фальсифікованими.
6. Непередбачувані. В мирний час усі всіх звинувачують у роботі на ворога. Коли приходить ворог то гуртом нищать його. В перервах гризуться за те, хто більший патріот))
7. Незламні. Коли погано - плачуть, коли дуже погано - співають, коли повна срака - сміються!
P.S.
«Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах ********* світу їй немає ціни».
Я бы сделал это девизом Цензора
Российская армия стоит «на коленях»
Тот факт, что на поле боя появляется в основном военная техника из 1980-х годов и что бронетехника действует индивидуально и без защиты пехоты, удивляет не только аналитиков бундесвера, но и американцев. Бывший генерал США Фредерик Бенджамин «Бен» Ходжес удивлялся тому, что русские были явно гораздо менее хорошо оснащены, чем официально утверждалось, а также плохо организованы логистически и иерархически: «Мы явно их переоценили».
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2022/*******-*****-russland/
Если проход наших кораблей под керченским мостом проблематичен -
мост придётся устранить.
то почему тогда другие коробли и подводные лодки, в том числе, срочно покинули Севастополь?