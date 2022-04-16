Мариуполь – щит. Он сейчас держит на себе огромное количество войск РФ, которые не могут продвинуться дальше, - Минобороны
На сегодняшний день Мариуполь является щитом огромной части Украины. Ведь город держит на себе множество вражеских войск и не дает им продвигаться в другие регионы.
Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр заявила сегодня во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Любая информация о том, помогаем или не помогаем, что можно сделать - все это будет анализироваться врагом. Даже если дать простую какую-то информацию, она все равно будет использована. Поэтому пока можно сказать только одно: ВСУ, Украина делают все возможное и даже невозможное, чтобы крепко держать эту оборону. Второе, что можно точно сказать: Мариуполь держит на себе огромное количество войск, которые не могут продвигаться в другие регионы и, по сути, сегодня Мариуполь - это щит огромной части Украины. То что так героически держатся там ВСУ, это говорит само за себя", - рассказала Маляр.
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Но сперва их надо откопать из-под асфальта.
Марік - you are the best!
Каждый мнит себя стратегом,
Видя бой со стороны .....
(Из поэмы «Витязь в тигровой шкуре» классика грузинской средневековой литературы Шота Руставели)
Роспропагандисти, намагаючись приховати свої злочини у Бучі, продовжують вкидати тези про те, що українці самі розстріляли цивільних через їхні білі пов'язки на рукавах. А Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з успіхом розбиває цю брехню.
Про примус українців носити російські розпізнавальні знаки вперше стало відомо ще у березні з новин про Маріуполь.
Тоді Телеграм-канал «Азов-Маріуполь» попереджав, що росіяни вводять в оману цивільних громадян, пов'язуючи їм білі пов'язки - нібито як розпізнавальний знак цивільного населення.
15 квітня очільник нацполіції Київщини Андрій Небітов розставив всі точки над «і» в кривавій історії про «білі пов'язки».
«Так само як у Маріуполі, окупанти змушували жителів захоплених міст на Київщині носити пов'язки як знак, що людину перевірили. Російські вбивці все одно вбивали всіх підряд», - зазначив Небітов.
https://t.me/spravdi/5545
Невже комусь потрібно щоби вони пкретворилися на мертвих героїв?!
"Крок за кроком, змінюємо реальність!" - написала вона".
Джерело: інтерв'ю Данілова для "https://www.bbc.com/ukrainian/news-61108199 ВВС Україна ". "Ми були свідомі того, що буде відбуватися на території нашої країни. Більше того, дата нападу була не 24 лютого, а 22-го".
Нічого не нагадує когнитивний дисонанс в головах влади?
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в https://www.youtube.com/watch?v=k1nNg1ETYRc ефірі "Радіо Свобода".
Він зазначив, що зрозумів про неминучість війни у листопаді 2021 року.
ЧИ НЕ ТАК, ДАНІЛОВ?