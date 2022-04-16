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Новости Война
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Мариуполь – щит. Он сейчас держит на себе огромное количество войск РФ, которые не могут продвинуться дальше, - Минобороны

маріуполь

На сегодняшний день Мариуполь является щитом огромной части Украины. Ведь город держит на себе множество вражеских войск и не дает им продвигаться в другие регионы.

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр заявила сегодня во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Любая информация о том, помогаем или не помогаем, что можно сделать - все это будет анализироваться врагом. Даже если дать простую какую-то информацию, она все равно будет использована. Поэтому пока можно сказать только одно: ВСУ, Украина делают все возможное и даже невозможное, чтобы крепко держать эту оборону. Второе, что можно точно сказать: Мариуполь держит на себе огромное количество войск, которые не могут продвигаться в другие регионы и, по сути, сегодня Мариуполь - это щит огромной части Украины. То что так героически держатся там ВСУ, это говорит само за себя", - рассказала Маляр.

Читайте также: 18 апреля оккупанты хотят закрыть Мариуполь на въезд и выезд для фильтрации мужчин. Часть из них могут мобилизовать, – советник мэра Андрющенко

Автор: 

армия РФ (19197) Мариуполь (5710) Минобороны (9322) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+30
Если не получается деблокировать Марик наземной операцией, надо это сделать дальнобойными ракетами по оркам вокруг него. Сапсан, Ольха и Гром подойдут.
Но сперва их надо откопать из-под асфальта.
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16.04.2022 11:58
+16
Захисники Маріуполя просять, закликають про деблокаду, а у відповідь їх підбадьорюють словами, що вони герої.
Невже комусь потрібно щоби вони пкретворилися на мертвих героїв?!
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16.04.2022 12:25
+10
Я не знаю, чи можна було втримати Чонгар, я там не був. Я не знаю, чи можна було втримати Мелітополь. Але я на власні очі бачив, що оборону Маріуполя на перших етапах було просрано. Директори великих підприємств втікли у перший же день, не давши навіть команд про консервацію виробництва, начальники цехів робили це на свій розсуд. Люди та техніка не були направлені на будівництво оборонних споруд із північного та західного напрямку, обстріли їх почались десь після третього березня, тож час був. Нацгвардія та ЗСУ майже не окопувались, не укріплювали будівлі. На виїзді на Запорізьке шосе ще після 2014 року була побудована оборонна лінія, в полях закопані бетонні блоки. Там не було важких боїв, бо блокпост із шин на дорозі не є перешкодою. От розриття водоканалу на узбіччі прийшлось у нагоді, поруч два спалені танки. У інших місцях намагались закрити дороги комунальними автобусами, вони всі спалені і видно, що ефективність була низька. Після кількох днів бомбардування та обстрілів наші військові просто відходили далі до центра міста і туди заходила орда, це тривало доки відходити вже не було куди
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16.04.2022 12:32
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Если не получается деблокировать Марик наземной операцией, надо это сделать дальнобойными ракетами по оркам вокруг него. Сапсан, Ольха и Гром подойдут.
Но сперва их надо откопать из-под асфальта.
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16.04.2022 11:58 Ответить
Отлично! Но где же взять тот же рк "Гром"? Выкопать из свежего асфальта? А "Ольху" из кипрского офшора выписать, со средств от "Большого воровства"?
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16.04.2022 13:03 Ответить
Визволений від орків Марік, це знак це перемога України!
Марік - you are the best!
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16.04.2022 12:05 Ответить
Возглавьте операцию по деблокированию. Ну, хотя бы на уровне звена отделение-взвод.

Каждый мнит себя стратегом,
Видя бой со стороны .....
(Из поэмы «Витязь в тигровой шкуре» классика грузинской средневековой литературы Шота Руставели)
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16.04.2022 13:06 Ответить
Як білі пов'язки стали розпізнавальним знаком російської катівні

Роспропагандисти, намагаючись приховати свої злочини у Бучі, продовжують вкидати тези про те, що українці самі розстріляли цивільних через їхні білі пов'язки на рукавах. А Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з успіхом розбиває цю брехню.

Про примус українців носити російські розпізнавальні знаки вперше стало відомо ще у березні з новин про Маріуполь.

Тоді Телеграм-канал «Азов-Маріуполь» попереджав, що росіяни вводять в оману цивільних громадян, пов'язуючи їм білі пов'язки - нібито як розпізнавальний знак цивільного населення.

15 квітня очільник нацполіції Київщини Андрій Небітов розставив всі точки над «і» в кривавій історії про «білі пов'язки».

«Так само як у Маріуполі, окупанти змушували жителів захоплених міст на Київщині носити пов'язки як знак, що людину перевірили. Російські вбивці все одно вбивали всіх підряд», - зазначив Небітов.

https://t.me/spravdi/5545
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16.04.2022 12:10 Ответить
Захисники Маріуполя просять, закликають про деблокаду, а у відповідь їх підбадьорюють словами, що вони герої.
Невже комусь потрібно щоби вони пкретворилися на мертвих героїв?!
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16.04.2022 12:25 Ответить
до щита потрібен меч інакше це даремна жертва !
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16.04.2022 12:31 Ответить
14 лютого. УНН. На КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. Про це на своїй сторінці у https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1842337879286060 Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає УНН.
"Крок за кроком, змінюємо реальність!" - написала вона".

Джерело: інтерв'ю Данілова для "https://www.bbc.com/ukrainian/news-61108199 ВВС Україна ". "Ми були свідомі того, що буде відбуватися на території нашої країни. Більше того, дата нападу була не 24 лютого, а 22-го".
Нічого не нагадує когнитивний дисонанс в головах влади?
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16.04.2022 12:31 Ответить
Українська влада готувалася до повномасштабної війни з Росією, але не могла відкрито сказати про це суспільству.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в https://www.youtube.com/watch?v=k1nNg1ETYRc ефірі "Радіо Свобода".
Він зазначив, що зрозумів про неминучість війни у листопаді 2021 року.
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16.04.2022 12:39 Ответить
НІКУЙОВО ТАК ПІДГОТУВАЛИСЬ!
ЧИ НЕ ТАК, ДАНІЛОВ?
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16.04.2022 12:41 Ответить
Очень много трындежа. Даже в этом заявлении МалярШИ. Говорит, что войска рф не могут продвигаться. С чего она это взяла? Могут вполне себе двигаться во все три стороны.
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16.04.2022 13:18 Ответить
Я не знаю, чи можна було втримати Чонгар, я там не був. Я не знаю, чи можна було втримати Мелітополь. Але я на власні очі бачив, що оборону Маріуполя на перших етапах було просрано. Директори великих підприємств втікли у перший же день, не давши навіть команд про консервацію виробництва, начальники цехів робили це на свій розсуд. Люди та техніка не були направлені на будівництво оборонних споруд із північного та західного напрямку, обстріли їх почались десь після третього березня, тож час був. Нацгвардія та ЗСУ майже не окопувались, не укріплювали будівлі. На виїзді на Запорізьке шосе ще після 2014 року була побудована оборонна лінія, в полях закопані бетонні блоки. Там не було важких боїв, бо блокпост із шин на дорозі не є перешкодою. От розриття водоканалу на узбіччі прийшлось у нагоді, поруч два спалені танки. У інших місцях намагались закрити дороги комунальними автобусами, вони всі спалені і видно, що ефективність була низька. Після кількох днів бомбардування та обстрілів наші військові просто відходили далі до центра міста і туди заходила орда, це тривало доки відходити вже не було куди
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16.04.2022 12:32 Ответить
Ви - морській пехотинець? Чи боєць Азову? Звідки ви знаєте, що робилось і чи в достатньому обсягу?
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16.04.2022 14:33 Ответить
Я мешканець міста до 26.03.22. І мені не так шкода розбомблений дім, як шкода, що одне з ключових перехресть, біля якого він розташований, навіть не намагались утримати. Після чого з цієї локації гатили ворожі танки по центру міста
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16.04.2022 15:23 Ответить
А що, просто логічного мислення недостатньо, щоб зрозуміти, що оборону півдня просрали? Галю, ти ідіотка?
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17.04.2022 00:44 Ответить
такой бред! Его спокойно обходят. В Енергодаре стеллу уже перекрасили в аквафреш. Я так понимаю территорию будут освобождать только если орки сам с нее уйдут как под Киевом, Сумами, Черниговом. То есть пока орки сами не йдут с Херсонской, Запорожской обл. и Мариуполя никто эти территории освобождать не будет. Ожидаемо.
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16.04.2022 14:07 Ответить
Диванным дебилам нужно понимать что для того чтоб освободить юг и Мариуполь нужно чтоб хотябы поля подсохли для прохода тяжелой техники та и технику ещё подготовить нужно. Война только 50 дней идёт и то помощь от запада только сейчас пошла а вы уже дебилы до Москвы дойти хотите
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16.04.2022 14:30 Ответить
Нажаль час втрачено, ворог почав застосування важких ракетоносців бомбардувальників Ту-22М3. Це тотальне руйнування і знищення всього , авіабомби 3000 кг....
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16.04.2022 16:14 Ответить
МОЛИМСЯ,чтобы этот щит выстоял до прихода Украинской армии ..
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16.04.2022 17:07 Ответить
 
 