Мариуполь – щит. Он сейчас держит на себе огромное количество войск РФ, которые не могут продвинуться дальше, - Минобороны

На сегодняшний день Мариуполь является щитом огромной части Украины. Ведь город держит на себе множество вражеских войск и не дает им продвигаться в другие регионы.

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр заявила сегодня во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Любая информация о том, помогаем или не помогаем, что можно сделать - все это будет анализироваться врагом. Даже если дать простую какую-то информацию, она все равно будет использована. Поэтому пока можно сказать только одно: ВСУ, Украина делают все возможное и даже невозможное, чтобы крепко держать эту оборону. Второе, что можно точно сказать: Мариуполь держит на себе огромное количество войск, которые не могут продвигаться в другие регионы и, по сути, сегодня Мариуполь - это щит огромной части Украины. То что так героически держатся там ВСУ, это говорит само за себя", - рассказала Маляр.

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