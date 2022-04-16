Командующий Черноморским флотом ВМФ России отстранен от должности, - Медведев

Командующего Черноморским флотом ВМФ России адмирала Игоря Осипова.

Об этом заявил Дмитрий Медведев, передает Цензор.НЕТ.

"Председатель партии "Единая Россия" заявил об устранении Осипова И.В. – командующего Черноморским флотом ВМФ России на время расследования причин потери флагмана черноморского флота", - говорится в сообщении опубликованном на странице правящей партии России.

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