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Новости Агрессия России против Украины Война
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Командующий Черноморским флотом ВМФ России отстранен от должности, - Медведев

осіпов

Командующего Черноморским флотом ВМФ России адмирала Игоря Осипова.

Об этом заявил Дмитрий Медведев, передает Цензор.НЕТ.

"Председатель партии "Единая Россия" заявил об устранении Осипова И.В. – командующего Черноморским флотом ВМФ России на время расследования причин потери флагмана черноморского флота", - говорится в сообщении опубликованном на странице правящей партии России.

Читайте: Россия угрожает Балтике ядерным оружием из-за расширения НАТО

крейсер (98) Медведев Дмитрий (4101) путин владимир (31252) Черноморский флот РФ (1560)


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Топ комментарии
+91
а шо, шо-то случилось???
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16.04.2022 12:06
+51
хлопок, точнее два хлопка
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16.04.2022 12:07
+49
Ексклюзівниє душераздірающіє кадри. Виживший моряк с крєйсєра "Москва" виповз на кримський бєрєг.
І сразу же отправілся в мєстний генделик, шоб восстановіть утрачєнний кіслотно-щьолочний баланс. )))
Так вот ти какой, - мальчік в трусіках...

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16.04.2022 12:27
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Правила форума Совет форумчан
а шо, шо-то случилось???
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16.04.2022 12:06 Ответить
хлопок, точнее два хлопка
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16.04.2022 12:07 Ответить
ще й задимлення... в диму компас не правильно показав рівень горизонту.....
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16.04.2022 12:36 Ответить
Прямо по еплу..
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16.04.2022 15:29 Ответить
Карабль стал тяжелее воды...
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16.04.2022 17:42 Ответить
Да щепка не той системы на борту была...
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16.04.2022 12:23 Ответить
Ексклюзівниє душераздірающіє кадри. Виживший моряк с крєйсєра "Москва" виповз на кримський бєрєг.
І сразу же отправілся в мєстний генделик, шоб восстановіть утрачєнний кіслотно-щьолочний баланс. )))
Так вот ти какой, - мальчік в трусіках...

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16.04.2022 12:27 Ответить
эх рассея ...эх салавяначка...душа горит...
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16.04.2022 14:56 Ответить
На хрейсере праизашла гыражданская вайна
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16.04.2022 12:39 Ответить
якесь корито потонуло
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16.04.2022 13:53 Ответить
Да, ********** решил снять с себя ответственность за развязанную войну.
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16.04.2022 15:28 Ответить
У Димона лютый бодун
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16.04.2022 12:07 Ответить
Амеры отключили ему айфон, а свои за бухло бьют ногами.
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16.04.2022 12:08 Ответить
"Дмитрий Медведев сообщил, что для обеспечения безопасности всех подразделений участвующих в специальной военной операции, верховным главнокомандующим был отдан приказ об уничтожении группировки спутников Starlink,
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16.04.2022 12:49 Ответить
https://t.me/bpz_ua/7908 Новина про "космічну війну" (вище по курсу цієї інфи за лінком "Брати по зброї") https://t.me/bpz_ua/7908 від росії виявилася фейком

Розмістили її на клоні сайту "Єдиної Росії". Але з огляду на кількість тупих заяв Медведєва ніхто й не сумнівався, що він може оголосити полювання на супутники Starlink
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16.04.2022 13:01 Ответить
Это фейком оказалось
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16.04.2022 13:02 Ответить
глонас против старлінк.. глонас з дна океана
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16.04.2022 13:34 Ответить
Интервью Медведева
https://www.youtube.com/watch?v=ilmWA7mjLo0&t=29s
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16.04.2022 14:30 Ответить
не поможет. отстраняй не отстраняй все-равно получишь в хяй.
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16.04.2022 12:07 Ответить
Адмирал Осипов пошёл все знают куда.
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16.04.2022 12:07 Ответить
Пішов за кораблем.
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16.04.2022 12:07 Ответить
Втопили "славу роzійського оружія"
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16.04.2022 12:07 Ответить
по роже же сразу видно - английский шпион! )
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16.04.2022 12:08 Ответить
Там вже скоро буде новий наратив - азово-бандрівський агент)
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16.04.2022 12:11 Ответить
dyk roža beriji, **** - didyvaevaele anglickimi špigunami.
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16.04.2022 15:31 Ответить
в цього коротконогого вилупка напевно айфон4 відібрали, от і подав голос
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16.04.2022 12:09 Ответить
карлика-гідроцефала ведмедйєва
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16.04.2022 12:26 Ответить
Кацапів треба всих відсторонити від посади "існування".
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16.04.2022 12:09 Ответить
Фантомас х...ев
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16.04.2022 12:09 Ответить
"На палубе матросы-курили папиросы..."(с)
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16.04.2022 12:09 Ответить
Ох и рвуться пердаки
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16.04.2022 12:10 Ответить
Явный троцкист- бухаринец.
На подвал гниду!
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16.04.2022 12:10 Ответить
Це він називав путіна земляним червяком?
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16.04.2022 12:15 Ответить
Что с адмиралом? ОН ПОШЁЛ НА *УЙ.
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16.04.2022 12:10 Ответить
Сожгут, а потом утопят! Шторм однако...
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16.04.2022 12:10 Ответить
Ой бядя-бяда,горє то како.Навєрна шота случвлась...
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16.04.2022 12:11 Ответить
Ніхто не очікував шо в Україні є таке, шо може мацкву продирявити разів з два, один пастор щось собі тихенько знав...
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16.04.2022 12:12 Ответить
А Путіна коли відсторонять від посади? Це ж його особистий провал.
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16.04.2022 12:12 Ответить
Так Медведева и подготавливают, точнее он готов, а населению началось вливание дерьма, что он может комментировать и решать вопросы гос. Яважности.
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16.04.2022 12:32 Ответить
Та поки погодьте звільняти,там ще "Адмірал Ессен" на плаву.Утоплять його тоді і звільняйте. Де ж тих командуючий флотами напасешся? Звільняли б вже за утоплений флот,1 флот 1 командувач. А навіщо звільняти он Нахімов утопив флот і чудо-герой,легенда русскага флота.
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16.04.2022 12:58 Ответить
Я по ссылке глянул на Диму, так они уже собрались Старлинк уничтожать. Ахахахахаха Ну реально напоминают дурдом из фильма "кавказская пленница")

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16.04.2022 12:13 Ответить
а ви сумніваєтесь в спроможностях "вЯликай суперЄмперии" з озброєнням классу "аналУговнеТ" ?
Ось, публікація 2016 року https://lenta.ru/news/2016/06/22/teleportation/
https://rg.ru/2016/06/22/v-rossii-k-2035-godu-********-teleportaciiu.html
зверніть увагу - обидва сайти тупо россійські (фейки , як вони кажуть - виключені)
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16.04.2022 12:30 Ответить
Примечательно, что после первой новости о телепортации на том же сайте ниже размещена статья "Италия закроет порты для российских судов". Так что телепортация, видимо, отменяется.
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16.04.2022 16:35 Ответить
"нравится, не нравится", а "москва" взрывается
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16.04.2022 12:15 Ответить
нравиццо, не нревиццо - терпи, мацква "красавиццо"
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16.04.2022 12:31 Ответить
Та, которая...@JhoneSmith7

А вы знали, что беспилотник MQ-9 Reaper, находясь в воздушном пространстве Украины, своими ракетами "воздух - земля" может не только поразить московский Кремль, но и вообще любую цель в РФ на дальности более 1900 км?
Теперь вы это знаете.
Скоро в Украине
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16.04.2022 12:15 Ответить
достатьно знищити артерію (ту що міст) між Кримом та *********** котра козлорила, а решта ракет використовувати для знищення скопичень техніки у прикордонних районах.
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16.04.2022 12:34 Ответить
В першу чергу я б зніс останкінську вежу.
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16.04.2022 12:38 Ответить
1900 км це його дальність
ракети - 7-10 км
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16.04.2022 14:47 Ответить
Марка-погашена!
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16.04.2022 12:17 Ответить
А шо так? Он х*ло мичало : наши сольдати і офіцери провляют професіоналізм.... Героізм... Шось пішло не так?
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16.04.2022 12:17 Ответить
Медмєдєв має як справжній лідер-вояка сісти на танк і командувати особисто, разом з ******.
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16.04.2022 12:18 Ответить
ведмедик, "уточку" нагодуй поки її з України не дістали.
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16.04.2022 12:18 Ответить
Песков, видно був так, попіз..... тільки, а Дімон із сімействта коротко ногих братів лаптевих - офіціоз, як не як зам секретаря Патрушева, а як вони з товстим брехлом будуть "унічтожать" скоро почуємо, бо операція "секретна" не все побачиш.
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16.04.2022 12:19 Ответить
***** чуваку,не заздрю,швабра в сраці це меньше що його чекає
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16.04.2022 12:19 Ответить
хто такий медведев ?... ніхто... не важливо шо каже ніхто..
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16.04.2022 12:21 Ответить
Анало-говнет потонула? Та ти ШО?
педмедев заявив що старлінк допомогло вразити ціль і супутники хочуть знищити… мда.
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16.04.2022 12:24 Ответить
"на час розслідування причин втрати флагмана чорноморського фото"
Как верно про фото подмечено. Единственное что осталось от корыта.
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16.04.2022 12:25 Ответить
"Председатель партии "Единая Россия" заявил об устранении Осипова И.В. - командующего Черноморским флотом ВМФ России на время расследования причин потери флагмана черноморского флота", - говорится в сообщении опубликованном на странице правящей партии России.

Что, прямо так и говорится - УСТРАНЕНИИ? ) Как-то радикально сразу Отдает сталинским подходом.

A propos, вам не напоминает изображенное на фото лицо Берию? По-моему, для полного подобия недостает только кругленьких очков.
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16.04.2022 12:27 Ответить
була така фотка! чисто берія
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16.04.2022 14:38 Ответить
Стесняюсь спросить... и долго он атмирал?
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16.04.2022 14:44 Ответить
Та, швидше,б перебили, одне одного
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16.04.2022 12:29 Ответить
доплавалася гнида москальська
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16.04.2022 12:31 Ответить
А кто такой медведев? Укрпочте ему тоже нужно марку посвятить. ***** наверное уже сдохло
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16.04.2022 12:33 Ответить
карликовый алкоголик, как говорит Сыч
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16.04.2022 13:00 Ответить
Та ви шо!? Такі Осіпова виперли!?
В стані ворога раздрай і це добре!
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16.04.2022 12:35 Ответить
Тоже мне новость. Ну так поставят другого долб..ба. Абсолютно ничего для нас не меняется.
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16.04.2022 12:49 Ответить
я только не понял, если были не ракеты а пожар, чего они на нас тянут
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16.04.2022 12:57 Ответить

Если ты вчера в фейсбуке
Написал, что в Чёрном море
Утонул ракетный крейсер
Под названием "Москва",
То к тебе сиюминутно
В дверь ворвутся космонавты,
В автозак тебя посадят
И тебя доставят в суд.

А судья орёт белугой:
- Ты - изменник и предатель,
По статье тебя посадим
Двести семь УК РФ!
Та статья грозит ублюдкам,
Кто под видом достоверной
Информацию с неправдой
Размещает в соцсетях.

За такие вот делишки
Срок лишения свободы
До пятнадцати годочков
Припаяют только так!
Говорит Минобороны,
Что ракетный крейсер грозный
Сам случайно загорелся
И немножко погорел.

А сейчас плывёт спокойно
В славный город Севастополь,
Где его чуть-чуть починит
Его славный экипаж.
Но на следущее утро
Если ты в фейсбук напишешь,
Что плывёт себе по морю
Крейсер с именем "Москва.

То тебе менты с ОМОНом
В тот же миг сломают двери
И опять к судье доставят
Чтобы осудить за фейк.
Потому что спал пока ты,
Правда резко изменилась
И теперь Минобороны
Говорит, что всё не так,

А ракетный крейсер-флагман
Утонул себе как милый
И пугает ржавой тушей
Черноморских рыб на дне
Но к министру обороны
Даже если он с похмелья
Врёт как самый сивый мерин,
Не приходит прокурор,..
..................................................
Орлуша (2022) отрывок
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16.04.2022 13:01 Ответить
карма догнала и капитана 2 ранга "саратова" - вове хромченко фсё!
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16.04.2022 12:57 Ответить
Установлены новые факты участия российских моряков БДК «Саратов» в агрессии против Украины
21.01.2021
https://informnapalm.org/49766-bdk-saratov-v-agressii-protiv-ukrainy/





В 2016 году Военная прокуратура Украины назвала установленные на то время , которые были задействованы в спецоперации захвата Крыма. Среди прочих был назван большой десантный корабль «саратов».
Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm провели разведку открытых источников информации и нашли дополнительные доказательства, подтверждающие участие экипажа БДК «саратов» в агрессии против Украины.
Эта информация может быть полезна как с точки зрения дополнения доказательной базы по иску Украины против российской федерации в международных судах, так и с точки зрения обнародования данных российских оккупантов, которые https://informnapalm.org/48123-volontery-sobrali-dokazatelstva-uch/ участвовали в агрессии против Украины в Крыму и несут персональную ответственность за выполнение преступных приказов высшего военно-политического руководства эрэф.

Также в этой статье раскрыто участие целой династии рассейских военных из семьи командира БДК «саратов» в агрессии против украинского, чеченского и грузинского народов в XX и XXI веке.

Установленные данные россиянских оккупантов

кузнецов денис сергеевич, родом из г. Таганрог ростовской области рф. На своей странице в соцсети российский моряк опубликовал фотографию с медалью за оккупацию Крыма.

https://informnapalm.org/ua/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2-19.jpg

На каком именно судне служил кузнецов становится ясно из опубликованного им фото моряков боевой части связи и радиотехнической БДК «саратов». На фото он в первом ряду крайний слева:

https://informnapalm.org/ua/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2-9.jpg

Фото сделано в июле 2014, очевидно перед демобилизацией, о чем свидетельствуют прощальные пожелания от сослуживцев на обороте фотографии:

https://informnapalm.org/ua/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2-11.jpg

Значит, кузнецов участвовал в спецоперации захвата Крыма в составе экипажа большого десантного корабля (БДК) «https://archive.is/nfbp8 саратов «, который входит в состав https://informnapalm.org/db/russian-aggression/#lang=ru&page=m_unit&fid=72136 197-й бригады десантных кораблей ЧФ рф (в/ч 72136, ППД - г. Севастополь, временно оккупированный Крым).

Также в альбоме Кузнецова есть фото медали с наградным удостоверением, подписанным командиром 197-й бригады десантных кораблей капитаном 1-го ранга https://informnapalm.org/46770-197-ya-brigada-desantnykh-korablej-chf-rf-uch/ алексеем комаровым :

https://informnapalm.org/ua/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2-20.jpg

Страницы соцсети, скриншоты, фотографии д.кузнецова

Еще один моряк с БДК «саратов» - участник спецоперации захвата Крыма: фадеев вася, 13.01.1993 года рождения.

https://informnapalm.org/ua/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/%D1%84%D0%B0%D0%B4%D1%94%D1%94%D0%B2-4.jpg

https://informnapalm.org/ua/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/%D1%84%D0%B0%D0%B4%D1%94%D1%94%D0%B2-2.jpg

Также награжден медалью министерства обороны эрэф за оккупацию Крыма:

https://informnapalm.org/ua/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/%D1%84%D0%B0%D0%B4%D1%94%D1%94%D0%B2-6-rotated.jpg

Страница соцсети, скриншоты, фотографии в.фадеева

Командир корабля

Изучив открытые источники информации, мы установили, что на момент спецоперации захвата Крыма командиром БДК "саратов" был капитан 2-го ранга николай николаевич палий, 11.10.1979 г. р.

https://informnapalm.org/ua/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/nikolaj-palij.jpg

николай палий. Источник фотоhttps://archive.is/xBrwW **********.com

На этой должности он фиксируется в https://archive.vn/jzR2Q 2012 году , а также в https://archive.is/7cpH9 феврале 2014 незадолго до нападения рассеи на Украину и в https://archive.vn/4UMSJ октябре 2014 года .

https://informnapalm.org/ua/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9-3.jpg

николай палий на первом плане. Источник: его собственная страница в соцсети «https://informnapalm.org/ua/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9-2.jpg ВКонтакте «

https://informnapalm.org/ua/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9-%D0%B7-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0-1.jpg
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16.04.2022 18:09 Ответить
Хромченков Владимир Александрович / Хромченков Володимир Олександрович / Hromchenkov Vladimir Aleksandrovich

https://psb4ukr.natocdn.net/criminals/01/c0/00/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg

Дата рождения: 28.06.1983

Страна: Украина

Адрес: АР Крым, г. Старый Крым; пгт Новоозерное, в/ч А2865
https://psb4ukr.natocdn.net/criminals/01/c0/00/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg https://psb4ukr.natocdn.net/criminals/01/c0/00/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%871.jpg https://psb4ukr.natocdn.net/criminals/01/c0/00/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%872.jpg

Изменник Родины.
Российский военный преступник.
Участник нападения фашистской россии на Украину 24.02.2022.
Причастен к геноциду Украинского народа
Уничтожен.
Проходил военную службу в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины на территории АР Крым и не прибыл на континентальную территорию Украины в указанные пункты сбора.
Перешел на военную службу к оккупантам.

До предательства: воинская часть А0199 (А2865, пгт Новоозерное).
Должность: командир СДК «Кировоград».
Звание: капитан 3 ранга.
Когда и каким РВК призван: 10.07.2000.
Дата рождения: 28.06.1983
Код ДРФО: 3049415475
Адрес проживания: АР Крым, г. Старый Крым.

----

Участник нападения фашистской россии на Украину 24.02.2022.
Причастен к геноциду Украинского народа путем ведения боевых действий против гражданского населения, гражданских объектов и объектов инфраструктуры.

Командир ВДК «Саратов» капитан 2 ранга, бывший командир СДК «Кировоград» украинских ВМС. Получил повреждения в результате подрыва орков на борту соседнего БДК «Орск» в порту Бердянска 24.03.2022.
в госпитале сканал - https://t.me/operativnoZSU/19352 Telegram: Contact @operativnoZSU
#RussiaInvadedUkraine
#stopZrussia

24.03.2022 https://informator.ua/ru/kapitanami-dvuh-podbityh-korabley-v-berdyanske-okazalis-byvshie-ukrainskie-*******-predateli Капитанами двух подбитых кораблей в Бердянске оказались бывшие украинские военные-предатели
Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.

#R114688X84A17A48A64N
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16.04.2022 18:11 Ответить
Это тебе не шлюх с графской пристани ,удивлять парадами!!!!Как бы с челом не случилось что-то, по сценарию фильма"Тегеран-43. " ...Доктор ,Вас,вызовут к человеку,который умрет сегодня ночью.От инфаркта или инсульта...На ваше усмотрение....А понтов сколько было.Как у собаки блох...
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16.04.2022 12:58 Ответить
дайте йому один патрон!
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16.04.2022 13:02 Ответить
Димка,проследи что бы этот адмиралишко не повесился в камере на своих пафосных,золотых аксельбантах,иначе в поисках козла отпущения могут прийти за тобой.
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16.04.2022 13:15 Ответить
недомірок недоперепив, тобто випив більше чим міг і меньше чим хотів
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16.04.2022 13:15 Ответить
Ща этого ******* ещё и набутылят 😂
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16.04.2022 13:19 Ответить
ТАК КОРАБЛЯ НЕМА ))) А НОВОГО ВЖЕ НЕ БУДЕ !)
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16.04.2022 13:24 Ответить
А от цікаво - пише мєдвєдев... А де пуйло?
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16.04.2022 13:24 Ответить
Командувач на Бєрію схожий. Прямо як близнюк. Міг би кінокар'єру зробити на мосфільмє... Ну хоч тепер є шанс долю Бєрії повторити .
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16.04.2022 13:30 Ответить
Эту свинособаку уже пытают в застенках ФСБ (гестапо). Завтра скажут, что был причастен к группировке Остапа Бендера. 😆😆😆
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16.04.2022 13:31 Ответить
Точно, про цю історію якось підзабули. Це ж треба зробити національним героєм моряка, який поклав на дно Севастопольської бухти увесь дерев'яний Чорноморський флот Російської імперії часів Миколи І. А після цього його барельєф ще сто років вибивали на орденах і медалях нагороджуючи за вміло проведені бойові операції на морі і відповідно особистий героїзм та ще й малювали художники-баталісти на батальних панорамах. Отже, нинішній адмірал Чорноморського флоту РФ може сміливо посунути свого давнього попередника і стати героєм коміксів та мемів.
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16.04.2022 13:37 Ответить
Трохи підкоректував статтю Ігоря Гіркіна про загибель крейсера Москва. Если-бы во время Русско-японской войны военным министром был-бы Шойгу, то о гибели флагманского броненосца ,,Петропавловск" (крейсера ,,Москва") с адмиралом Макаровым(капитаном 1ранга А.Куприным),и большей части экипажа общественность в России узнала в конце войны. Да и сам броненосец ,,Петропавловск"(который утонул за 2 минуты/ ,,Москва" около часа), (крейсер ,,Москва") ,,героически" буксировали целые сутки в Порт-Артур (Севастополь), и если бы не шторм,то точно-бы доставили! Кстати во время якобы-буксировки Москвы шторма небыло"!
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16.04.2022 13:45 Ответить
сильно рвануло, "Москва" на дне, а взрывная волна до кабинета командующего ЧФ РФ дошла! Слава ЗСУ!
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16.04.2022 13:47 Ответить
За все несе відповідальність главно Командувач
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16.04.2022 13:56 Ответить
На Берію подібний Історія повторюється
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16.04.2022 13:59 Ответить
"на час розслідування причин втрати флагмана чорноморського фото"
Кацапи, виводьте наступне корито, проведемо слідчий експеримент. Там і фото зробите.
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16.04.2022 14:25 Ответить
Его вина лишь в том, что не дотянули маскву, чтобы затопить на входе в бухту, в лучших боевых традициях севастопольцев
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16.04.2022 14:30 Ответить
- Скажи-ка, дядя, ведь не даром

Москва с продвинутым радаром

Нептуном сожжена?

Ведь бы ли ж "Осы" боевые,

С-300Ф, ещё какие!

Недаром помнит вся Россия

Парад и ордена?!

- Нести вам долго это бремя,

Ведь на Днепре другое племя:

Богатыри - не вы!

Плохая вам досталась доля:

Немногие вернулись с моря.

На то, видать, Господня воля,

Чтоб не было Москвы!
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16.04.2022 14:39 Ответить
Гады... Кораблик, без трусиков, распяли... А бычки рядом плавали и смеялись...
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16.04.2022 14:47 Ответить
Якщо правда ...
У ГШ рф арештували 20 генералів.
Тепер це перець ...
Якщо далі так піде, Медвєдєв сам командувати буде.
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16.04.2022 14:52 Ответить
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16.04.2022 16:13 Ответить
Там буде розгон або генштабу або міноборони
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16.04.2022 19:00 Ответить
Не может быть.
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16.04.2022 15:23 Ответить
https://liveuamap.com/en/2022/16-april-deputy-commander-of-8th-army-of-southern-military https://liveuamap.com/en/2022/16-april-deputy-commander-of-8th-army-of-southern-military


У Петербурзі поховали чергового генерала.

Цього я у списку не найшов
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16.04.2022 18:13 Ответить
Вроде как под Мордвичевым ходил
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16.04.2022 18:58 Ответить
 
 