РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10223 посетителя онлайн
Новости
23 523 63
Медведев (3977) НАТО (8637) россия (93011) Финляндия (910) членство в НАТО (1437) Швеция (969) ядерное оружие (1292)

Россия угрожает Балтике ядерным оружием из-за расширения НАТО

зброя,ядерна

В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО, российская сторона может взыскать в Балтику ядерное оружие. В частности, корабли с соответствующими ракетами.

Об этом пишет в телеграме заместитель председателя Совбеза России, бывший президент РФ Дмитрий Медведев, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, длина сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Конечно, эти границы придется укреплять. Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики идти речь уже не сможет - баланс должен быть восстановлен", - написал Медведев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение о вступлении Финляндии в НАТО будет принято в течение нескольких недель, - премьер Марин

Ранее стало известно, что Швеция подаст заявку на вступление в НАТО до конца июня на саммите, который пройдет в Мадриде.

Также сообщалось, что Финляндия в ближайшие недели определится с вопросом вступления в альянс.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+61
Після Перемоги...
показать весь комментарий
14.04.2022 13:43
+37
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
14.04.2022 13:50
+29
А че войска не вводят в Финляндию и не требуют у них обьявить нейтралитет, как у Украины требуют?
показать весь комментарий
14.04.2022 13:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну ****, ***** похоже на комарика з мультика.
НЕ ПОДХОДИ, УКУШУ,,,,,,,
показать весь комментарий
14.04.2022 13:42 Ответить
ПРОСТОЙ ВОПРОС КАЦАПАМ И *****.... ОТКУДА БАБЛО ВОЗЬМЕТЕ ГРОЗИТЕЛИ.... на ракеты корабли усиление если у вас мотлох с 1919 года валяется на складах...
показать весь комментарий
14.04.2022 15:08 Ответить
Після Перемоги...
показать весь комментарий
14.04.2022 13:43 Ответить
а за забор залити цемент
аж по колючку
показать весь комментарий
14.04.2022 13:45 Ответить


забор повыше надо
показать весь комментарий
14.04.2022 14:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EigvpC7usDI
показать весь комментарий
14.04.2022 14:10 Ответить
kavo kavo pazvatj? - может взыскать в Балтику ядерное оружие. A jak vone vzysče?
показать весь комментарий
14.04.2022 14:34 Ответить
ахаахахахаха 🙃🙃🙃🙃🙃
показать весь комментарий
14.04.2022 14:57 Ответить
пэдвэдэв зараз жиріком підзаробляє... все івани ви обкєкались на весь світ, навіть жіночки міністри оборони Швеції та Фінляндії більш мужні ніж ваші оленеводи
показать весь комментарий
14.04.2022 13:43 Ответить
Не переймайтеся. Ще у минулому сторіччі чкалов з громовим і байдуковим за наказом "партіі і правітєльства" довели, що омєріку можна бомбардувати через Північний полюс.
показать весь комментарий
14.04.2022 18:05 Ответить
На западе - НАТО, на востоке - Япония и США, на юге - Китай и талибы. Осажденная крепость.
показать весь комментарий
14.04.2022 13:44 Ответить
показать весь комментарий
14.04.2022 15:00 Ответить
Все вірно. Всі інші "стєнают под пятой" як не "фошиздов", то "імпєріаліздов". А, вибачаюсь. На планеті є ще одна "вільна країна" - Північна Корея.
показать весь комментарий
14.04.2022 18:12 Ответить
То есть принципиально ничего не поменялось)
показать весь комментарий
14.04.2022 13:45 Ответить
А че войска не вводят в Финляндию и не требуют у них обьявить нейтралитет, как у Украины требуют?
показать весь комментарий
14.04.2022 13:45 Ответить
Сцикотно ,после Украины, где нибудь права качать.
показать весь комментарий
14.04.2022 14:01 Ответить
Какие войска?
показать весь комментарий
14.04.2022 14:36 Ответить
которые сейчас у нас на юге и востоке
показать весь комментарий
14.04.2022 15:47 Ответить
Фіни здається вже сіканули.. нажаль
показать весь комментарий
14.04.2022 13:45 Ответить
откуда инфа?
показать весь комментарий
14.04.2022 15:47 Ответить
"Гарпун" и "Экзосет" вещь хорошая, ну и к тому же Швеция и Финляндия могут поменять немного своих танков на наши пкр "Нептун".
показать весь комментарий
14.04.2022 13:47 Ответить
Щось підказує, що за нашими "Нептунами" скоро черга країн НАТО вишикується... Ну, може хіба що Німеччина вирішить касками кацапські кораблі закидати...
показать весь комментарий
14.04.2022 13:48 Ответить
показать весь комментарий
14.04.2022 13:48 Ответить
что запоет Столтенберг ?
показать весь комментарий
14.04.2022 13:48 Ответить
тут он будет тверд как скала
показать весь комментарий
14.04.2022 15:48 Ответить
ШЕРИФ мировой США или в запоях, или б*ядсвует, или наркозависим, или корруппирован или все вместе: в запоях, б*ядсвует, наркозависим, корруппирован...

Поэтому бандит все пуще наглеет...

Росія погрожує Балтиці ядерною зброєю через розширення НАТО



"Якщо Швеція та Фінляндія увійдуть до НАТО, довжина сухопутних кордонів альянсу з РФ зросте більш ніж удвічі. Звичайно, ці кордони доведеться зміцнювати. Серйозно посилити угруповання сухопутних сил та ППО, розгорнути суттєві військово-морські сили в акваторії Фінської затоки. У такому разі про жоден без'ядерний статус Балтики йтися вже не зможе - баланс має бути відновлений",
показать весь комментарий
14.04.2022 13:49 Ответить
Стало відомо що на росії затримали два десятка хенералів які розкрадали роками бюджет на технічне обслуговування техніки..Так,що фінів та шведів доведеться лякати надувними ескандерами, так як все що рухалося вже кинули у війну з Україною.
показать весь комментарий
14.04.2022 13:49 Ответить
показать весь комментарий
14.04.2022 13:50 Ответить
класний літачок
цей точно махати крилами вміє
правда, літати ще вчиться...
показать весь комментарий
14.04.2022 14:09 Ответить
Если накачать водородом, полетит как миленький.
показать весь комментарий
14.04.2022 15:09 Ответить
Біла гарячка в мордорі. А фіни пропишуть мацкалям настю швидку.
показать весь комментарий
14.04.2022 13:49 Ответить
У разі вступу Швеції і Фінляндії до НАТО російська сторона може стягнути в Балтику ядерну зброю. Зокрема, кораблі з відповідними ракетами. Джерело:
Ті кораблі,також підуть на дно.
показать весь комментарий
14.04.2022 13:50 Ответить
Чо они так бздят НАТО?! НАТО - оборонный союз и никому не угрожает. Наоборот, угроза мировой цивилизации исходит от прогрессивно деградирующей татаро-московской орды. Или они расстроились, что не смогут никому угрожать? Абыдно, да?
показать весь комментарий
14.04.2022 13:50 Ответить
Вернуть ымперию в границах 1914 года становится всё труднее.
показать весь комментарий
14.04.2022 15:10 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
14.04.2022 13:50 Ответить
А на Балтиці є ПАРТИЗАНИ ???
показать весь комментарий
14.04.2022 13:51 Ответить
Bude
показать весь комментарий
14.04.2022 14:37 Ответить
Будет. Уже были после второй мировой и продержались бы до прихода американцев и англичан, которые тогда нас просто кинули.
показать весь комментарий
14.04.2022 15:12 Ответить
Софи - ты прелесть. Картинка +5
показать весь комментарий
14.04.2022 15:04 Ответить


картинка не моя, но всем на радость .
показать весь комментарий
14.04.2022 15:20 Ответить
От злости
показать весь комментарий
14.04.2022 16:04 Ответить
ЭТО ТАКИЕ ЖЕ КОРАБЛИ, КАК КРЕЙСЕР "МАЦКВА"?
А ПО ******* КАЦАПСКОМУ "НЕПТУНОМ"?
показать весь комментарий
14.04.2022 13:50 Ответить
Трамп здається сказав...нашо тоді ядерна зброя,якщо її не можна застосувати.
показать весь комментарий
14.04.2022 13:51 Ответить
Весь мир уже понял,что необходимо сделать с Россией.1.Полное уничтожение вооруженных сил и ядерного оружия.2.Крепкий железобетонный забор,полная изоляция России.3.Полное уничтожение ВСЕЙ инфраструктуры России:дорог,мостов,водокачек,заводов,атомных тепловых гидроэлектростанций,грузовиков,тракторов,нефтегазопроводов,элеваторов,короче,абсолютно ВСЕГО
показать весь комментарий
14.04.2022 13:52 Ответить
думаешь они огорчатся? будут жать помои с репой, жить в землянках и дальше блеять о великой эмперии.
показать весь комментарий
14.04.2022 16:09 Ответить
Воюющая с Китаем за Владивосток Россия попросила у Украины военную помощь
показать весь комментарий
14.04.2022 14:01 Ответить
... i slegka naklonilasj v storonu kitaja...
показать весь комментарий
14.04.2022 14:38 Ответить
ГЛИСТЫ УГРОЖАЮТ )))
показать весь комментарий
14.04.2022 14:03 Ответить
Россиию как нарыв прорвало, долго они спели. Наконец маски сброшены, это не государство - а опухоль.
показать весь комментарий
14.04.2022 14:06 Ответить
скорее гангрена с метастазами
показать весь комментарий
14.04.2022 15:06 Ответить
Та буде тобі, гідроцефале з виряченими скляними оченятами, відновлений - і Карелію повернете, кому належить, і Кьонігсберг, і Шикотан з Ітурупом та Сахаліном, і ще багато чого, "сплячий красеню", все буде ОК! Грізні, що кабздець! Багато хто забуває, що московитів лише 140 млн (чимало з них реально розумово неповноцінні або алкашня + інші народи) і без нормальних технологій навіть ЯЗ перетвориться на металобрухт дуже швидко. Погрожує ще це лайно комусь ))) Хай погрожує - міцніше за це штучне утворення візьмуться.
показать весь комментарий
14.04.2022 14:07 Ответить
ахахахаха гідроцевал - ******** 😃😃😃😃😃😃😃😃
показать весь комментарий
14.04.2022 15:09 Ответить
Так воно і добре! Чергова гонка озброєнь спочатку залишить кацапів без штанів, а потім і без їжі! Головне - не зупинятися! 😊
показать весь комментарий
14.04.2022 14:08 Ответить
С уродами бесполезно общаться. Кто с ними общается - тот и сам урод.
показать весь комментарий
14.04.2022 14:11 Ответить
Медведєв як той пес сцикливий. Заліз в буду та гавкає звідти щоб господарю догодити.
Ну то й гавкай собі.
показать весь комментарий
14.04.2022 14:12 Ответить
Угрожает Балтикой 3 или 9?
показать весь комментарий
14.04.2022 14:17 Ответить
та походу "0"
показать весь комментарий
14.04.2022 14:33 Ответить
Собака лає, вітер віє.
показать весь комментарий
14.04.2022 14:59 Ответить
В разі вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, Балтийському флоту залишиться тільки самозатопитися. Як діди.
показать весь комментарий
14.04.2022 15:07 Ответить
карабли...це вони ще про крейсар мацква???
показать весь комментарий
14.04.2022 15:20 Ответить
да усрется ************* экономика как ссср только еще быстрее
показать весь комментарий
14.04.2022 22:13 Ответить
 
 