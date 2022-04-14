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Медведєв (1909) НАТО (6210) росія (63589) Фінляндія (1241) членство в НАТО (1646) Швеція (915) ядерна зброя (1110)

Росія погрожує Балтиці ядерною зброєю через розширення НАТО

зброя,ядерна

У разі вступу Швеції і Фінляндії до НАТО російська сторона може стягнути в Балтику ядерну зброю. Зокрема, кораблі з відповідними ракетами.

Про це пише у телеграмі заступник голови Радбезу Росії, колишній президент РФ Дмитро Медведєв, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо Швеція та Фінляндія увійдуть до НАТО, довжина сухопутних кордонів альянсу з РФ зросте більш ніж удвічі. Звичайно, ці кордони доведеться зміцнювати. Серйозно посилити угруповання сухопутних сил та ППО, розгорнути суттєві військово-морські сили в акваторії Фінської затоки. У такому разі про жоден без'ядерний статус Балтики йтися вже не зможе - баланс має бути відновлений", - написав Медведєв.

Читайте: Путін не накаже натиснути ядерну кнопку, бо знає: цей наказ просто не виконають, - Грозєв

Раніше стало відомо, що Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Швеція подасть заявку на вступ до НАТО до кінця червня на саміті, який пройде в Мадриді.

Також повідомлялося, що Фінляндія в найближчі тижні визначиться з питанням щодо вступу в альянс.

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Топ коментарі
+61
Після Перемоги...
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14.04.2022 13:43
+37
🤣🤣🤣
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14.04.2022 13:50
+29
А че войска не вводят в Финляндию и не требуют у них обьявить нейтралитет, как у Украины требуют?
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14.04.2022 13:45
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ну ****, ***** похоже на комарика з мультика.
НЕ ПОДХОДИ, УКУШУ,,,,,,,
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14.04.2022 13:42 Відповісти
ПРОСТОЙ ВОПРОС КАЦАПАМ И *****.... ОТКУДА БАБЛО ВОЗЬМЕТЕ ГРОЗИТЕЛИ.... на ракеты корабли усиление если у вас мотлох с 1919 года валяется на складах...
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14.04.2022 15:08 Відповісти
Після Перемоги...
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14.04.2022 13:43 Відповісти
а за забор залити цемент
аж по колючку
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14.04.2022 13:45 Відповісти


забор повыше надо
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14.04.2022 14:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EigvpC7usDI
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14.04.2022 14:10 Відповісти
kavo kavo pazvatj? - может взыскать в Балтику ядерное оружие. A jak vone vzysče?
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14.04.2022 14:34 Відповісти
ахаахахахаха 🙃🙃🙃🙃🙃
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14.04.2022 14:57 Відповісти
пэдвэдэв зараз жиріком підзаробляє... все івани ви обкєкались на весь світ, навіть жіночки міністри оборони Швеції та Фінляндії більш мужні ніж ваші оленеводи
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14.04.2022 13:43 Відповісти
Не переймайтеся. Ще у минулому сторіччі чкалов з громовим і байдуковим за наказом "партіі і правітєльства" довели, що омєріку можна бомбардувати через Північний полюс.
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14.04.2022 18:05 Відповісти
На западе - НАТО, на востоке - Япония и США, на юге - Китай и талибы. Осажденная крепость.
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14.04.2022 13:44 Відповісти
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14.04.2022 15:00 Відповісти
Все вірно. Всі інші "стєнают под пятой" як не "фошиздов", то "імпєріаліздов". А, вибачаюсь. На планеті є ще одна "вільна країна" - Північна Корея.
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14.04.2022 18:12 Відповісти
То есть принципиально ничего не поменялось)
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14.04.2022 13:45 Відповісти
А че войска не вводят в Финляндию и не требуют у них обьявить нейтралитет, как у Украины требуют?
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14.04.2022 13:45 Відповісти
Сцикотно ,после Украины, где нибудь права качать.
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14.04.2022 14:01 Відповісти
Какие войска?
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14.04.2022 14:36 Відповісти
которые сейчас у нас на юге и востоке
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14.04.2022 15:47 Відповісти
Фіни здається вже сіканули.. нажаль
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14.04.2022 13:45 Відповісти
откуда инфа?
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14.04.2022 15:47 Відповісти
"Гарпун" и "Экзосет" вещь хорошая, ну и к тому же Швеция и Финляндия могут поменять немного своих танков на наши пкр "Нептун".
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14.04.2022 13:47 Відповісти
Щось підказує, що за нашими "Нептунами" скоро черга країн НАТО вишикується... Ну, може хіба що Німеччина вирішить касками кацапські кораблі закидати...
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14.04.2022 13:48 Відповісти
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14.04.2022 13:48 Відповісти
что запоет Столтенберг ?
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14.04.2022 13:48 Відповісти
тут он будет тверд как скала
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14.04.2022 15:48 Відповісти
ШЕРИФ мировой США или в запоях, или б*ядсвует, или наркозависим, или корруппирован или все вместе: в запоях, б*ядсвует, наркозависим, корруппирован...

Поэтому бандит все пуще наглеет...

Росія погрожує Балтиці ядерною зброєю через розширення НАТО



"Якщо Швеція та Фінляндія увійдуть до НАТО, довжина сухопутних кордонів альянсу з РФ зросте більш ніж удвічі. Звичайно, ці кордони доведеться зміцнювати. Серйозно посилити угруповання сухопутних сил та ППО, розгорнути суттєві військово-морські сили в акваторії Фінської затоки. У такому разі про жоден без'ядерний статус Балтики йтися вже не зможе - баланс має бути відновлений",
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14.04.2022 13:49 Відповісти
Стало відомо що на росії затримали два десятка хенералів які розкрадали роками бюджет на технічне обслуговування техніки..Так,що фінів та шведів доведеться лякати надувними ескандерами, так як все що рухалося вже кинули у війну з Україною.
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14.04.2022 13:49 Відповісти
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14.04.2022 13:50 Відповісти
класний літачок
цей точно махати крилами вміє
правда, літати ще вчиться...
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14.04.2022 14:09 Відповісти
Если накачать водородом, полетит как миленький.
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14.04.2022 15:09 Відповісти
Біла гарячка в мордорі. А фіни пропишуть мацкалям настю швидку.
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14.04.2022 13:49 Відповісти
У разі вступу Швеції і Фінляндії до НАТО російська сторона може стягнути в Балтику ядерну зброю. Зокрема, кораблі з відповідними ракетами. Джерело:
Ті кораблі,також підуть на дно.
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14.04.2022 13:50 Відповісти
Чо они так бздят НАТО?! НАТО - оборонный союз и никому не угрожает. Наоборот, угроза мировой цивилизации исходит от прогрессивно деградирующей татаро-московской орды. Или они расстроились, что не смогут никому угрожать? Абыдно, да?
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14.04.2022 13:50 Відповісти
Вернуть ымперию в границах 1914 года становится всё труднее.
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14.04.2022 15:10 Відповісти
🤣🤣🤣
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14.04.2022 13:50 Відповісти
А на Балтиці є ПАРТИЗАНИ ???
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14.04.2022 13:51 Відповісти
Bude
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14.04.2022 14:37 Відповісти
Будет. Уже были после второй мировой и продержались бы до прихода американцев и англичан, которые тогда нас просто кинули.
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14.04.2022 15:12 Відповісти
Софи - ты прелесть. Картинка +5
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14.04.2022 15:04 Відповісти


картинка не моя, но всем на радость .
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14.04.2022 15:20 Відповісти
От злости
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14.04.2022 16:04 Відповісти
ЭТО ТАКИЕ ЖЕ КОРАБЛИ, КАК КРЕЙСЕР "МАЦКВА"?
А ПО ******* КАЦАПСКОМУ "НЕПТУНОМ"?
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14.04.2022 13:50 Відповісти
Трамп здається сказав...нашо тоді ядерна зброя,якщо її не можна застосувати.
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14.04.2022 13:51 Відповісти
Весь мир уже понял,что необходимо сделать с Россией.1.Полное уничтожение вооруженных сил и ядерного оружия.2.Крепкий железобетонный забор,полная изоляция России.3.Полное уничтожение ВСЕЙ инфраструктуры России:дорог,мостов,водокачек,заводов,атомных тепловых гидроэлектростанций,грузовиков,тракторов,нефтегазопроводов,элеваторов,короче,абсолютно ВСЕГО
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14.04.2022 13:52 Відповісти
думаешь они огорчатся? будут жать помои с репой, жить в землянках и дальше блеять о великой эмперии.
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14.04.2022 16:09 Відповісти
Воюющая с Китаем за Владивосток Россия попросила у Украины военную помощь
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14.04.2022 14:01 Відповісти
... i slegka naklonilasj v storonu kitaja...
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14.04.2022 14:38 Відповісти
ГЛИСТЫ УГРОЖАЮТ )))
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14.04.2022 14:03 Відповісти
Россиию как нарыв прорвало, долго они спели. Наконец маски сброшены, это не государство - а опухоль.
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14.04.2022 14:06 Відповісти
скорее гангрена с метастазами
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14.04.2022 15:06 Відповісти
Та буде тобі, гідроцефале з виряченими скляними оченятами, відновлений - і Карелію повернете, кому належить, і Кьонігсберг, і Шикотан з Ітурупом та Сахаліном, і ще багато чого, "сплячий красеню", все буде ОК! Грізні, що кабздець! Багато хто забуває, що московитів лише 140 млн (чимало з них реально розумово неповноцінні або алкашня + інші народи) і без нормальних технологій навіть ЯЗ перетвориться на металобрухт дуже швидко. Погрожує ще це лайно комусь ))) Хай погрожує - міцніше за це штучне утворення візьмуться.
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14.04.2022 14:07 Відповісти
ахахахаха гідроцевал - ******** 😃😃😃😃😃😃😃😃
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14.04.2022 15:09 Відповісти
Так воно і добре! Чергова гонка озброєнь спочатку залишить кацапів без штанів, а потім і без їжі! Головне - не зупинятися! 😊
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14.04.2022 14:08 Відповісти
С уродами бесполезно общаться. Кто с ними общается - тот и сам урод.
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14.04.2022 14:11 Відповісти
Медведєв як той пес сцикливий. Заліз в буду та гавкає звідти щоб господарю догодити.
Ну то й гавкай собі.
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14.04.2022 14:12 Відповісти
Угрожает Балтикой 3 или 9?
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14.04.2022 14:17 Відповісти
та походу "0"
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14.04.2022 14:33 Відповісти
Собака лає, вітер віє.
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14.04.2022 14:59 Відповісти
В разі вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, Балтийському флоту залишиться тільки самозатопитися. Як діди.
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14.04.2022 15:07 Відповісти
карабли...це вони ще про крейсар мацква???
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14.04.2022 15:20 Відповісти
да усрется ************* экономика как ссср только еще быстрее
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14.04.2022 22:13 Відповісти
 
 