Росія погрожує Балтиці ядерною зброєю через розширення НАТО
У разі вступу Швеції і Фінляндії до НАТО російська сторона може стягнути в Балтику ядерну зброю. Зокрема, кораблі з відповідними ракетами.
Про це пише у телеграмі заступник голови Радбезу Росії, колишній президент РФ Дмитро Медведєв, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якщо Швеція та Фінляндія увійдуть до НАТО, довжина сухопутних кордонів альянсу з РФ зросте більш ніж удвічі. Звичайно, ці кордони доведеться зміцнювати. Серйозно посилити угруповання сухопутних сил та ППО, розгорнути суттєві військово-морські сили в акваторії Фінської затоки. У такому разі про жоден без'ядерний статус Балтики йтися вже не зможе - баланс має бути відновлений", - написав Медведєв.
Раніше стало відомо, що Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Швеція подасть заявку на вступ до НАТО до кінця червня на саміті, який пройде в Мадриді.
Також повідомлялося, що Фінляндія в найближчі тижні визначиться з питанням щодо вступу в альянс.
Будь ласка, зачекайте...
НЕ ПОДХОДИ, УКУШУ,,,,,,,
аж по колючку
забор повыше надо
Поэтому бандит все пуще наглеет...
Росія погрожує Балтиці ядерною зброєю через розширення НАТО
"Якщо Швеція та Фінляндія увійдуть до НАТО, довжина сухопутних кордонів альянсу з РФ зросте більш ніж удвічі. Звичайно, ці кордони доведеться зміцнювати. Серйозно посилити угруповання сухопутних сил та ППО, розгорнути суттєві військово-морські сили в акваторії Фінської затоки. У такому разі про жоден без'ядерний статус Балтики йтися вже не зможе - баланс має бути відновлений",
цей точно махати крилами вміє
правда, літати ще вчиться...
Ті кораблі,також підуть на дно.
картинка не моя, но всем на радость .
А ПО ******* КАЦАПСКОМУ "НЕПТУНОМ"?
Ну то й гавкай собі.