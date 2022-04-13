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членство в НАТО (1643) Швеція (914)

Швеція планує у червні подати заявку на членство у НАТО, - ЗМІ

швеция

Прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон збирається на саміті НАТО у червні подати заявку на вступ своєї країни до Альянсу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на шведський телеканал SVT.

Партія Андерссон, Соціал-демократична партія Швеції, скликала зустріч 24 травня, на якій, як повідомляють шведські ЗМІ, вона займе остаточну позицію щодо питання НАТО.

Соціал-демократи збираються також провести вирішальне голосування у шведському парламенті Риксдагу.

Але за інформацією Svenska Dagbladet, правління партії, ймовірно, вже визначилося щодо НАТО. За даними видання, мета Магдалени Андерссон – подати заявку на саміті НАТО в Мадриді 29-30 червня.

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"Це дуже важливий час в історії. Тепер є до і після 24 лютого. Безпекова ситуація повністю змінилася після російського вторгнення в Україну. І тепер ми маємо справді подумати, що краще для Швеції та нашої безпеки у цій ситуації. Ми проводимо дискусію між партіями у шведському парламенті і всередині моєї партії. Ми розглянемо цю ситуацію дуже серйозно і потім приймемо рішення" - сказала Андерссон на пресконференції з фінською прем’єркою Санною Марін, коментуючи інформацію шведських ЗМІ.

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Серед партій шведського парламенту немає єдності щодо того, скільки голосів буде потрібно на підтримку подачі заявки на членство у НАТО. Поміркована партія вважає, що достатньо простої більшості, тобто більше 50% голосів. Соціал-демократи, навпаки, вважають, що ця пропозиція має набрати 75% голосів у Риксдазі.

У Швеції може утворитися парламентська більшість за вступ в НАТО у випадку, якщо Фінляндія вирішить вступити до Альянсу.
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Топ коментарі
+8
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13.04.2022 14:20
+7
шведи все зрозуміли - кацаби, а ну бистро бурято-танкіздов на швецію -... вам там погроза велика...
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13.04.2022 14:26
+7
Як не крути, в кремлі "геній стратегії! сидить.
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13.04.2022 14:37
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13.04.2022 14:20 Відповісти
шведи все зрозуміли - кацаби, а ну бистро бурято-танкіздов на швецію -... вам там погроза велика...
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13.04.2022 14:26 Відповісти
Як не крути, в кремлі "геній стратегії! сидить.
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13.04.2022 14:37 Відповісти
Всё-таки не проходит ощущение что он специально пытается рашку развалить, ну не может так делать тот, кто планирует жизнь своего государства на более чем лет 5.
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13.04.2022 14:47 Відповісти
на Банковій такий самий - рота витер равоче місце убрав.
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13.04.2022 14:53 Відповісти
буба - сьогодні тільки середа, а тобі ще треба обісрати Аргентіну, Бразілію, Чілі та всю южну Aмеригу - бережи сили і до п'ятниці ні ні...
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13.04.2022 14:44 Відповісти
якби не буба, то і війни б не було. така ціна вибору по приколу.
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13.04.2022 15:18 Відповісти
та була б....
не бубін тей вибор був, але була б інша війна..
може і Чонгар би не разміновували, а якусь артілерію додали.
і Марiк був би живий....
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13.04.2022 15:29 Відповісти
ну что ж вы так, товарищи шведы?....у вовы припадок случится же... он же старенький....
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13.04.2022 14:44 Відповісти
V kremlje obosretsja ot udivlenija
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13.04.2022 14:46 Відповісти
я б всю кацапську ***** з України зняв і Жвецію закинув - там шведобандовців? - настоящі нацисти і кольора таки самі...
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13.04.2022 15:19 Відповісти
по дорозі ЗСУ тварей дібьє...
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13.04.2022 15:21 Відповісти
можуть не встигнути
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13.04.2022 15:22 Відповісти
 
 