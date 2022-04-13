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членство в НАТО (1434) Швеция (968)

Швеция планирует в июне подать заявку на членство в НАТО, - СМИ

швеция

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон намерена на саммите НАТО в июне подать заявку на вступление своей страны в Альянс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на шведский телеканал SVT.

Партия Андерссон, Социал-демократическая партия Швеции, созвала встречу 24 мая, на которой, как сообщают шведские СМИ, она займет окончательную позицию по вопросу НАТО.

Социал-демократы намерены также провести решающее голосование в шведском парламенте Риксдаге.

Но по информации Svenska Dagbladet, правление партии, вероятно, уже определилось по НАТО. По данным издания, цель Магдалены Андерссон – подать заявку на саммите НАТО в Мадриде 29-30 июня.

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"Это очень важное время в истории. Теперь есть до и после 24 февраля. Ситуация по безопасности полностью изменилась после российского вторжения в Украину. И теперь мы действительно подумаем, что лучше для Швеции и нашей безопасности в этой ситуации. Мы проводим дискуссию между партиями в шведском парламенте и внутри моей партии. Мы рассмотрим эту ситуацию очень серьезно и потом примем решение" - сказала Андерссон на пресс-конференции с финским премьером Санной Марин, комментируя информацию шведских СМИ.

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Среди партий шведского парламента нет единства относительно того, сколько голосов потребуется в поддержку подачи заявки на членство в НАТО. Умеренная партия считает, что достаточно простого большинства, то есть более 50% голосов. Социал-демократы, напротив, считают, что это предложение должно набрать 75% голосов в Риксдаге.

В Швеции может образоваться парламентское большинство за вступление в НАТО, если Финляндия решит вступить в Альянс.
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Топ комментарии
+8
Полтава поддерживает👍❗
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13.04.2022 14:20
+7
шведи все зрозуміли - кацаби, а ну бистро бурято-танкіздов на швецію -... вам там погроза велика...
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13.04.2022 14:26
+7
Як не крути, в кремлі "геній стратегії! сидить.
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13.04.2022 14:37
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Полтава поддерживает👍❗
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13.04.2022 14:20 Ответить
шведи все зрозуміли - кацаби, а ну бистро бурято-танкіздов на швецію -... вам там погроза велика...
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13.04.2022 14:26 Ответить
Як не крути, в кремлі "геній стратегії! сидить.
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13.04.2022 14:37 Ответить
Всё-таки не проходит ощущение что он специально пытается рашку развалить, ну не может так делать тот, кто планирует жизнь своего государства на более чем лет 5.
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13.04.2022 14:47 Ответить
на Банковій такий самий - рота витер равоче місце убрав.
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13.04.2022 14:53 Ответить
буба - сьогодні тільки середа, а тобі ще треба обісрати Аргентіну, Бразілію, Чілі та всю южну Aмеригу - бережи сили і до п'ятниці ні ні...
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13.04.2022 14:44 Ответить
якби не буба, то і війни б не було. така ціна вибору по приколу.
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13.04.2022 15:18 Ответить
та була б....
не бубін тей вибор був, але була б інша війна..
може і Чонгар би не разміновували, а якусь артілерію додали.
і Марiк був би живий....
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13.04.2022 15:29 Ответить
ну что ж вы так, товарищи шведы?....у вовы припадок случится же... он же старенький....
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13.04.2022 14:44 Ответить
V kremlje obosretsja ot udivlenija
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13.04.2022 14:46 Ответить
я б всю кацапську ***** з України зняв і Жвецію закинув - там шведобандовців? - настоящі нацисти і кольора таки самі...
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13.04.2022 15:19 Ответить
по дорозі ЗСУ тварей дібьє...
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13.04.2022 15:21 Ответить
можуть не встигнути
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13.04.2022 15:22 Ответить
 
 