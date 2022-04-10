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Путін не накаже натиснути ядерну кнопку, бо знає: цей наказ просто не виконають, - Грозєв

зброя,ядерна

Президент країни-агресора Володимир Путін добре розуміє, що його наказ натиснути ядерну кнопку просто не буде виконаний.

Про це в інтерв’ю ВВС сказав голова Bellingcat журналіст Христо Грозєв, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він вважає малоймовірним те, що Путін накаже застосувати проти України ядерну зброю. На думку Грозєва, Путін знає, що його наказ можуть не виконати.

"Путін не віддасть наказ про використання ядерної зброї, якщо він не впевнений, що цей наказ виконають. Останні тижні доводять, що велика кількість офіцерів не готова виконувати такі накази. Сам факт, що він буде сумніватися, зменшить ризик того, що він ухвалить таке рішення", - сказав він.

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Автор: 

путін володимир (23785) ядерна зброя (1149) Христо Грозєв (61)


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Топ коментарі
+33
Беременных и бабушек насилуют, а яо не бахнут? Ну так себе уверенность...
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10.04.2022 13:08
+23
"Не выполнивших" и "сомневающихся" быстро заменят.
Говоря о "не применит" всегда надо помнить о "не захватит Крым", "не прознает ОРДЛО", "не вторгнется" и т.п.
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10.04.2022 13:13
+14
нет. животный инстинк самосохранения сработает. мокша может воевать только с бабушками и беременными.
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10.04.2022 13:12
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Цензор, що, спєцом цю "новину" опублікував, щоб зібрати усіх кацатролів, яки будуть дро"чити на ядрьону бомбу й розганяти, шо вай-вай, нас всіх "обнуть? Шо це за кунсткамера?
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10.04.2022 19:17 Відповісти
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