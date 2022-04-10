Путін не накаже натиснути ядерну кнопку, бо знає: цей наказ просто не виконають, - Грозєв
Президент країни-агресора Володимир Путін добре розуміє, що його наказ натиснути ядерну кнопку просто не буде виконаний.
Про це в інтерв’ю ВВС сказав голова Bellingcat журналіст Христо Грозєв, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він вважає малоймовірним те, що Путін накаже застосувати проти України ядерну зброю. На думку Грозєва, Путін знає, що його наказ можуть не виконати.
"Путін не віддасть наказ про використання ядерної зброї, якщо він не впевнений, що цей наказ виконають. Останні тижні доводять, що велика кількість офіцерів не готова виконувати такі накази. Сам факт, що він буде сумніватися, зменшить ризик того, що він ухвалить таке рішення", - сказав він.
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Bat’kowic Pablo
показати весь коментар10.04.2022 19:17 Відповісти Мені подобається 0
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Говоря о "не применит" всегда надо помнить о "не захватит Крым", "не прознает ОРДЛО", "не вторгнется" и т.п.