Путин не прикажет нажать ядерную кнопку, потому что знает: этот приказ просто не выполнят, - Грозев
Президент страны-агрессора Владимир Путин хорошо понимает, что его приказ нажать ядерную кнопку просто не будет исполнен.
Об этом в интервью BBC сказал глава Bellingcat журналист Христо Грозев, сообщает Цензор.НЕТ.
Он считает маловероятным, что Путин прикажет применить против Украины ядерное оружие. По мнению Грозева, Путин знает, что его приказ могут не выполнить.
"Путин не отдаст приказ об использовании ядерного оружия, если он не уверен, что этот приказ будет выполнен. Последние недели доказывают, что большое количество офицеров не готово выполнять такие приказы. Сам факт, что он будет сомневаться, уменьшит риск того, что он примет такое решение", - сказал он.
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Bat’kowic Pablo
показать весь комментарий10.04.2022 19:17 Ответить Мне нравится 0
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Говоря о "не применит" всегда надо помнить о "не захватит Крым", "не прознает ОРДЛО", "не вторгнется" и т.п.