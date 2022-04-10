РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5528 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
30 099 101

Путин не прикажет нажать ядерную кнопку, потому что знает: этот приказ просто не выполнят, - Грозев

зброя,ядерна

Президент страны-агрессора Владимир Путин хорошо понимает, что его приказ нажать ядерную кнопку просто не будет исполнен.

Об этом в интервью BBC сказал глава Bellingcat журналист Христо Грозев, сообщает Цензор.НЕТ.

Он считает маловероятным, что Путин прикажет применить против Украины ядерное оружие. По мнению Грозева, Путин знает, что его приказ могут не выполнить.

"Путин не отдаст приказ об использовании ядерного оружия, если он не уверен, что этот приказ будет выполнен. Последние недели доказывают, что большое количество офицеров не готово выполнять такие приказы. Сам факт, что он будет сомневаться, уменьшит риск того, что он примет такое решение", - сказал он.

Читайте также: РФ может использовать ядерное оружие только тогда, когда будет ощущать преимущество, - Зеленский

Автор: 

путин владимир (31236) ядерное оружие (1331) Христо Грозев (55)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+33
Беременных и бабушек насилуют, а яо не бахнут? Ну так себе уверенность...
показать весь комментарий
10.04.2022 13:08
+23
"Не выполнивших" и "сомневающихся" быстро заменят.
Говоря о "не применит" всегда надо помнить о "не захватит Крым", "не прознает ОРДЛО", "не вторгнется" и т.п.
показать весь комментарий
10.04.2022 13:13
+14
нет. животный инстинк самосохранения сработает. мокша может воевать только с бабушками и беременными.
показать весь комментарий
10.04.2022 13:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Цензор, що, спєцом цю "новину" опублікував, щоб зібрати усіх кацатролів, яки будуть дро"чити на ядрьону бомбу й розганяти, шо вай-вай, нас всіх "обнуть? Шо це за кунсткамера?
показать весь комментарий
10.04.2022 19:17 Ответить
Страница 2 из 2
 
 