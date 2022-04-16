ВСУ предупреждают большую часть ракетных ударов, - Маляр

Делать какие-либо выводы на нынешнем этапе войны крайне сложно, однако точно можно сказать, что что ВСУ предупреждают гораздо больше ракетных ударов.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр во время общенационального телемарафона, отвечая на вопрос, как изменилась позиция украинской армии на море после уничтожения российского флагмана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия все равно продолжает блокировать морские просторы, блокирует и разведдеятельность, и судоходство, и уничтожает морские суда других государств. Поэтому нужно понимать, что какие-то окончательные выводы делают в тот момент, когда идет горячая фаза войны, крайне сложно делать, говорить, какие силы побеждают или преобладают. Но что на сегодняшний день однозначно можно сказать, если сравнивать, что России удалось сделать и что украинским ВСУ удалось остановить и не допустить, то безусловно здесь преимущество на стороне ВСУ. И несмотря на то, что каждый ракетный удар российской армии для нас чрезвычайно болезненный, тем не менее, значительно больше ракетных ударов предотвращено", - заявила Маляр.

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