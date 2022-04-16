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Новости Война
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ВСУ предупреждают большую часть ракетных ударов, - Маляр

ракета

Делать какие-либо выводы на нынешнем этапе войны крайне сложно, однако точно можно сказать, что что ВСУ предупреждают гораздо больше ракетных ударов.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр во время общенационального телемарафона, отвечая на вопрос, как изменилась позиция украинской армии на море после уничтожения российского флагмана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия все равно продолжает блокировать морские просторы, блокирует и разведдеятельность, и судоходство, и уничтожает морские суда других государств. Поэтому нужно понимать, что какие-то окончательные выводы делают в тот момент, когда идет горячая фаза войны, крайне сложно делать, говорить, какие силы побеждают или преобладают. Но что на сегодняшний день однозначно можно сказать, если сравнивать, что России удалось сделать и что украинским ВСУ удалось остановить и не допустить, то безусловно здесь преимущество на стороне ВСУ. И несмотря на то, что каждый ракетный удар российской армии для нас чрезвычайно болезненный, тем не менее, значительно больше ракетных ударов предотвращено", - заявила Маляр.

Читайте: Мариуполь – щит. Он сейчас держит на себе огромное количество войск РФ, которые не могут продвинуться дальше, - Минобороны

армия РФ (19197) обстрел (27114) ракеты (3568) Маляр Анна (412)


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Кораблям під російським прапором заборонять вхід у румунські порти

З 17 квітня російські кораблі не зможуть входити у румунські порти під прапором країни-агресора.

🔻 У Румунії розташовується 4-й за розміром у Європі порт Констанци. Він розташований на перетині річкового та залізничного європейських транспортних коридорів. Порт знаходиться на західному узбережжі Чорного моря в 332 км від Босфору.

🔻 У той же час судна під прапором України мають пріоритет у румунських портах та звільняються від оплати портових послуг. Про це заявив міністр транспорту Румунії Сорін Гріндяну.

🔻 Нагадаємо, найбільші компанії у сфері морських контейнерних перевезень: Maersk, Ocean Network Express, Hapag Lloyd і MSC. З 1 березня всі вони призупинили прийом замовлень на перевезення вантажів до Росії та з неї.
https://t.me/spravdi/5547
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16.04.2022 12:42 Ответить
"Росія все одно продовжує блокувати морські простори, блокує і розвіддіяльність, і судноплавство, і знищує морські судна інших держав.
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Пока что да. Но сейчас в Украину идет много противокорабельных ракет. Думаю, когда этих самых ракет будет достаточное количество, хрюске корабли начнут принимать отрицательную плавучесть в массовом порядке.
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16.04.2022 12:43 Ответить
Якщо збивають ракети, значить мають чим це робити.
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16.04.2022 12:43 Ответить
Кацапня і надалі буде знищувати судна інших краін , якщо не знищимо
іхні судна в Чорному і Азавькому морях !

Орки розуміють тільки силу 😡
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16.04.2022 12:46 Ответить
Знищення рашистського флоту московії повинно продовжуватись. Надходження допомоги США протикорабельними ракетами значно прискорить цей процес. Кожне вороже рашистське військове судно в чорноморській акваторії та азовській акваторії повинно бути у повній 100 % досяжності для ракет Збройних Сил України. У ворога не повинно бути ні шансу, щоб уникнути та ухилитися від удару.
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16.04.2022 12:55 Ответить
Очередная "Капитан очевидность"...за что ты, падло, получаешь зарплату? Есть же прессекретари для этого....та, *****, есть министр для этого! Зачем вы, падлы, прикрываете должностные лица и городите эту чепуху? У вас ******, зарплата по 200 000, черти!

Даешь министра обороны? Я его еще не слышал...а ты тварь, *******!!!!!!
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16.04.2022 13:01 Ответить
Україна за 4 тиждні навчилася воювати як ніхто би не зміг
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16.04.2022 13:21 Ответить
Що означає "попереджено"? Це ракети не стартували,чи що? Маляр,бл ...заткнися.
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16.04.2022 13:29 Ответить
Особливо в Миколаєві, другий день попереджають
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16.04.2022 15:58 Ответить
 
 