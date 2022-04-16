ВСУ предупреждают большую часть ракетных ударов, - Маляр
Делать какие-либо выводы на нынешнем этапе войны крайне сложно, однако точно можно сказать, что что ВСУ предупреждают гораздо больше ракетных ударов.
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр во время общенационального телемарафона, отвечая на вопрос, как изменилась позиция украинской армии на море после уничтожения российского флагмана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россия все равно продолжает блокировать морские просторы, блокирует и разведдеятельность, и судоходство, и уничтожает морские суда других государств. Поэтому нужно понимать, что какие-то окончательные выводы делают в тот момент, когда идет горячая фаза войны, крайне сложно делать, говорить, какие силы побеждают или преобладают. Но что на сегодняшний день однозначно можно сказать, если сравнивать, что России удалось сделать и что украинским ВСУ удалось остановить и не допустить, то безусловно здесь преимущество на стороне ВСУ. И несмотря на то, что каждый ракетный удар российской армии для нас чрезвычайно болезненный, тем не менее, значительно больше ракетных ударов предотвращено", - заявила Маляр.
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З 17 квітня російські кораблі не зможуть входити у румунські порти під прапором країни-агресора.
🔻 У Румунії розташовується 4-й за розміром у Європі порт Констанци. Він розташований на перетині річкового та залізничного європейських транспортних коридорів. Порт знаходиться на західному узбережжі Чорного моря в 332 км від Босфору.
🔻 У той же час судна під прапором України мають пріоритет у румунських портах та звільняються від оплати портових послуг. Про це заявив міністр транспорту Румунії Сорін Гріндяну.
🔻 Нагадаємо, найбільші компанії у сфері морських контейнерних перевезень: Maersk, Ocean Network Express, Hapag Lloyd і MSC. З 1 березня всі вони призупинили прийом замовлень на перевезення вантажів до Росії та з неї.
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Пока что да. Но сейчас в Украину идет много противокорабельных ракет. Думаю, когда этих самых ракет будет достаточное количество, хрюске корабли начнут принимать отрицательную плавучесть в массовом порядке.
іхні судна в Чорному і Азавькому морях !
Орки розуміють тільки силу 😡
Даешь министра обороны? Я его еще не слышал...а ты тварь, *******!!!!!!