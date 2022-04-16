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Новини Війна
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ЗСУ попереджають більшу частину ракетних ударів, - Маляр

ракета

Робити якісь висновки на нинішньому етапі війни вкрай складно, однак точно можна сказати, що ЗСУ попереджають значно більше ракетних ударів.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час загальнонаціонального телемарафону, відповідаючи на питання, як змінилась позиція української армії на морі після знищення російського флагмана, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія все одно продовжує блокувати морські простори, блокує і розвіддіяльність, і судноплавство, і знищує морські судна інших держав. Тому потрібно розуміти, що якісь остаточні робити висновки в той момент, коли йде гаряча фаза війни, вкрай складно робити, говорити, які сили перемагають чи переважають. Але що на сьогодні однозначно можна сказати, якщо порівнювати, що Росії вдалося зробити і що українським ЗСУ вдалося зупинити і не допустити, то безумовно тут перевага на боці ЗСУ. І попри те, що кожен ракетний удар російської армії для нас надзвичайно болючий, менше з тим, значно більше ракетних ударів попереджено", - заявила Маляр.

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Автор: 

армія рф (17346) обстріл (28435) ракети (4022) Маляр Ганна (525)


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Кораблям під російським прапором заборонять вхід у румунські порти

З 17 квітня російські кораблі не зможуть входити у румунські порти під прапором країни-агресора.

🔻 У Румунії розташовується 4-й за розміром у Європі порт Констанци. Він розташований на перетині річкового та залізничного європейських транспортних коридорів. Порт знаходиться на західному узбережжі Чорного моря в 332 км від Босфору.

🔻 У той же час судна під прапором України мають пріоритет у румунських портах та звільняються від оплати портових послуг. Про це заявив міністр транспорту Румунії Сорін Гріндяну.

🔻 Нагадаємо, найбільші компанії у сфері морських контейнерних перевезень: Maersk, Ocean Network Express, Hapag Lloyd і MSC. З 1 березня всі вони призупинили прийом замовлень на перевезення вантажів до Росії та з неї.
https://t.me/spravdi/5547
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16.04.2022 12:42 Відповісти
"Росія все одно продовжує блокувати морські простори, блокує і розвіддіяльність, і судноплавство, і знищує морські судна інших держав.
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Пока что да. Но сейчас в Украину идет много противокорабельных ракет. Думаю, когда этих самых ракет будет достаточное количество, хрюске корабли начнут принимать отрицательную плавучесть в массовом порядке.
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16.04.2022 12:43 Відповісти
Якщо збивають ракети, значить мають чим це робити.
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16.04.2022 12:43 Відповісти
Кацапня і надалі буде знищувати судна інших краін , якщо не знищимо
іхні судна в Чорному і Азавькому морях !

Орки розуміють тільки силу 😡
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16.04.2022 12:46 Відповісти
Знищення рашистського флоту московії повинно продовжуватись. Надходження допомоги США протикорабельними ракетами значно прискорить цей процес. Кожне вороже рашистське військове судно в чорноморській акваторії та азовській акваторії повинно бути у повній 100 % досяжності для ракет Збройних Сил України. У ворога не повинно бути ні шансу, щоб уникнути та ухилитися від удару.
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16.04.2022 12:55 Відповісти
Очередная "Капитан очевидность"...за что ты, падло, получаешь зарплату? Есть же прессекретари для этого....та, *****, есть министр для этого! Зачем вы, падлы, прикрываете должностные лица и городите эту чепуху? У вас ******, зарплата по 200 000, черти!

Даешь министра обороны? Я его еще не слышал...а ты тварь, *******!!!!!!
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16.04.2022 13:01 Відповісти
Україна за 4 тиждні навчилася воювати як ніхто би не зміг
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16.04.2022 13:21 Відповісти
Що означає "попереджено"? Це ракети не стартували,чи що? Маляр,бл ...заткнися.
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16.04.2022 13:29 Відповісти
Особливо в Миколаєві, другий день попереджають
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16.04.2022 15:58 Відповісти
 
 