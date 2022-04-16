ЗСУ попереджають більшу частину ракетних ударів, - Маляр

Робити якісь висновки на нинішньому етапі війни вкрай складно, однак точно можна сказати, що ЗСУ попереджають значно більше ракетних ударів.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час загальнонаціонального телемарафону, відповідаючи на питання, як змінилась позиція української армії на морі після знищення російського флагмана, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія все одно продовжує блокувати морські простори, блокує і розвіддіяльність, і судноплавство, і знищує морські судна інших держав. Тому потрібно розуміти, що якісь остаточні робити висновки в той момент, коли йде гаряча фаза війни, вкрай складно робити, говорити, які сили перемагають чи переважають. Але що на сьогодні однозначно можна сказати, якщо порівнювати, що Росії вдалося зробити і що українським ЗСУ вдалося зупинити і не допустити, то безумовно тут перевага на боці ЗСУ. І попри те, що кожен ракетний удар російської армії для нас надзвичайно болючий, менше з тим, значно більше ракетних ударів попереджено", - заявила Маляр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маріуполь - щит. Він наразі тримає на собі величезну кількість військ РФ, які не можуть просунутися далі, - Міноборони