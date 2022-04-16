ЗСУ попереджають більшу частину ракетних ударів, - Маляр
Робити якісь висновки на нинішньому етапі війни вкрай складно, однак точно можна сказати, що ЗСУ попереджають значно більше ракетних ударів.
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час загальнонаціонального телемарафону, відповідаючи на питання, як змінилась позиція української армії на морі після знищення російського флагмана, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Росія все одно продовжує блокувати морські простори, блокує і розвіддіяльність, і судноплавство, і знищує морські судна інших держав. Тому потрібно розуміти, що якісь остаточні робити висновки в той момент, коли йде гаряча фаза війни, вкрай складно робити, говорити, які сили перемагають чи переважають. Але що на сьогодні однозначно можна сказати, якщо порівнювати, що Росії вдалося зробити і що українським ЗСУ вдалося зупинити і не допустити, то безумовно тут перевага на боці ЗСУ. І попри те, що кожен ракетний удар російської армії для нас надзвичайно болючий, менше з тим, значно більше ракетних ударів попереджено", - заявила Маляр.
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З 17 квітня російські кораблі не зможуть входити у румунські порти під прапором країни-агресора.
🔻 У Румунії розташовується 4-й за розміром у Європі порт Констанци. Він розташований на перетині річкового та залізничного європейських транспортних коридорів. Порт знаходиться на західному узбережжі Чорного моря в 332 км від Босфору.
🔻 У той же час судна під прапором України мають пріоритет у румунських портах та звільняються від оплати портових послуг. Про це заявив міністр транспорту Румунії Сорін Гріндяну.
🔻 Нагадаємо, найбільші компанії у сфері морських контейнерних перевезень: Maersk, Ocean Network Express, Hapag Lloyd і MSC. З 1 березня всі вони призупинили прийом замовлень на перевезення вантажів до Росії та з неї.
https://t.me/spravdi/5547
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Пока что да. Но сейчас в Украину идет много противокорабельных ракет. Думаю, когда этих самых ракет будет достаточное количество, хрюске корабли начнут принимать отрицательную плавучесть в массовом порядке.
іхні судна в Чорному і Азавькому морях !
Орки розуміють тільки силу 😡
Даешь министра обороны? Я его еще не слышал...а ты тварь, *******!!!!!!