Оккупанты разрушили или повредили более тысячи учебных заведений в Украине, - Шкарлет

В Украине в результате полномасштабной российской агрессии полностью разрушены или повреждены более тысячи учебных заведений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил в эфире утреннего шоу "Завтрак с 1+1", сообщает Минобразования.

"С начала российского вторжения на территорию Украины полностью разрушено 91 учебное заведение, частично получили повреждения 923 учреждения", - отметил Шкарлетт.

По его словам, эта статистика ежедневно меняется, потому что после вражеских обстрелов подтверждаются новые факты разрушений.

Как сказал министр, заведения получили различные повреждения. В некоторых выбиты окна, в других – разрушены одна или две стены.

Предварительная сумма ущерба, причиненного учебным заведениям, составляет более 5 млрд долларов.

На вопрос о планировании восстановления заведений и ведении переговоров Шкарлетт ответил, что дважды встречался с коллегами-министрами на заседаниях Совета министров образования Европейского Союза.

"Мы договорились, что страны ЕС создадут отдельную программу по восстановлению и восстановлению образовательной инфраструктуры. Не только по строительству, но и по наполнению наших школ современным оборудованием", – сообщил министр.

Кроме этого, сказал Шкарлет, есть надежды на собственные силы Украины, в частности, создано несколько гуманитарных счетов, на которые поступают средства на восстановление страны.

В МОН напомнили, что разработали интерактивную карту, на которой постоянно обновляется информация о количестве поврежденных и разрушенных учебных заведений, а также потери, причиненные заведениям вследствие вторжения России в Украину.

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