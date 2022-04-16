Окупанти зруйнували чи пошкодили понад тисячу закладів освіти в Україні, - Шкарлет

В Україні внаслідок повномасштабної російської агресії повністю зруйновано або пошкоджено понад тисячу закладів освіти

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр освіти і науки Сергій Шкарлет поінформував в ефірі ранкового шоу "Сніданок з 1+1", повідомляє Міносвіти.

"Від початку російського вторгнення на територію України повністю зруйновано 91 заклад освіти, частково зазнали пошкоджень 923 заклади", – зазначив Шкарлет.

За його словами, ця статистика щодня змінюється, адже після ворожих обстрілів підтверджуються нові факти руйнувань.

Як сказав міністр, заклади зазнали різних пошкоджень. У деяких вибиті вікна, в інших – зруйновані одна чи дві стіни.

Попередня сума збитків, заподіяних закладам освіти, становить понад 5 млрд доларів.

На запитання щодо планування відбудови закладів і ведення перемовин Шкарлет відповів, що двічі зустрічався з колегами-міністрами на засіданнях Ради міністрів освіти Європейського Союзу.

"Ми домовилися, що країни ЄС створять окрему програму щодо відбудови та відновлення освітньої інфраструктури. Не тільки щодо будівництва, а й щодо наповнення наших шкіл сучасним обладнанням", – повідомив міністр.

Крім цього, сказав Шкарлет, є сподівання на власні сили України, зокрема створено декілька гуманітарних рахунків, на які надходять кошти на відбудову країни.

У МОН нагадали, що розробили інтерактивну мапу, на якій постійно оновлюється інформація про кількість пошкоджених і зруйнованих закладів освіти, а також втрати, завдані закладам внаслідок вторгнення Росії в Україну.

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