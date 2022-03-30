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Вузы возобновляют работу в регионах, где это возможно, - Шкарлет

минобразования,мон

Высшие учебные заведения продолжают обучение в 17 областях Украины, а в трех регионах работают частично.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжается 35-й день войны. Мы продолжаем делать все возможное для возобновления образовательного процесса в регионах, где это возможно и позволяет ситуация с безопасностью", - написал чиновник.

По словам Шкарлета, учреждения профессионального (профессионально-технического) образования 15 регионов полностью восстановили образовательный процесс в дистанционном формате, частично продолжен образовательный процесс в профтехах восьми областей, не начато обучение в заведениях П(ПТ)О двух областях Украины.

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"Учреждения профессионального высшего образования осуществляют обучение в 23 регионах по дистанционной или смешанной форме. В одной области УПВО находятся на каникулах.

В 17 областях Украины продолжается обучение в высших учебных заведениях. Частично работают УВО 3 регионов, а на каникулах находятся университеты 3 областей..

Держимся! Мы – сильные! Мы – Украина!" - отметил министр.

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Шкарлет буде відчисляти студентів патріотів як його вчитель Табачник?) Чому ця ригівська відрижка ще не в тюрмі?
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30.03.2022 16:47 Ответить
Важкувато зараз ШкарПетку-нема вірного дружбана науКівця Ківи,хто ж без нього науку буде піднімати у "слєдующих його научних работах".
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30.03.2022 16:54 Ответить
ЦЕНЗОРЕ, ЗАГОЛОВОК

ВИШІ
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30.03.2022 16:59 Ответить
 
 