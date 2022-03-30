Вузы возобновляют работу в регионах, где это возможно, - Шкарлет

Высшие учебные заведения продолжают обучение в 17 областях Украины, а в трех регионах работают частично.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжается 35-й день войны. Мы продолжаем делать все возможное для возобновления образовательного процесса в регионах, где это возможно и позволяет ситуация с безопасностью", - написал чиновник.

По словам Шкарлета, учреждения профессионального (профессионально-технического) образования 15 регионов полностью восстановили образовательный процесс в дистанционном формате, частично продолжен образовательный процесс в профтехах восьми областей, не начато обучение в заведениях П(ПТ)О двух областях Украины.

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"Учреждения профессионального высшего образования осуществляют обучение в 23 регионах по дистанционной или смешанной форме. В одной области УПВО находятся на каникулах.



В 17 областях Украины продолжается обучение в высших учебных заведениях. Частично работают УВО 3 регионов, а на каникулах находятся университеты 3 областей..



Держимся! Мы – сильные! Мы – Украина!" - отметил министр.

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