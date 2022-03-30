Виші відновлюють роботу у регіонах, де це можливо, - Шкарлет
Вищі навчальні заклади продовжують навчання у 17 областях України, а у трьох регіонах працюють частково
Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Триває 35-й день війни. Ми продовжуємо робити все можливе задля поновлення освітнього процесу в регіонах, де це можливо та дозволяє безпекова ситуація", - написав посадовець.
За словами Шкарлета, заклади професійної (професійно-технічної) освіти 15 регіонів повністю відновили освітній процес у дистанційному форматі, частково продовжено освітній процес у профтехах восьми областей, не розпочато навчання у закладах П(ПТ)О двох областей України.
"Заклади фахової передвищої освіти здійснюють навчання у 23 регіонах за дистанційною або змішаною формою. В одній області ЗФПО перебувають на канікулах.
У 17 областях України продовжується навчання в закладах вищої освіти. Частково працюють ЗВО 3 регіонів, а на канікулах перебувають університети 3 областей.
Тримаймося! Ми – сильні! Ми – Україна!" - зазначив міністр.
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