Известные бизнесмены – выходцы из РФ не хотят, чтобы их называли гражданами России, - Forbes

Forbes сообщил об интересной растущей тенденции среди миллиардеров - выходцев из РФ. Многие из них не хотят, чтобы их называли гражданами Российской Федерации, и акцентируют внимание на иностранном гражданстве. Павел Дуров, братья Бухманы, Николай Сторонский, Евгений Швидлер и другие попросили Forbes не называть их гражданами России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Основатель Telegram Павел Дуров, проживающий в Дубае, сообщил, что в прошлом году он стал гражданином Франции. У Дурова также есть паспорт государства Сент-Китс и Невис.

"Павел уехал из России много лет назад и не собирался возвращаться", – сказал Forbes представитель Дурова.

Игорь и Дмитрий Бухманы, положившие начало компании по производству мобильных игр Playrix, попросили Forbes отмечать их как граждан Израиля, куда они эмигрировали в 2016 году, а не России.

Представители 37-летнего соучредителя цифрового банка Revolut Николая Сторонского сообщили изданию, что он - гражданин Великобритании, а не России.

Евгений Швидлер, деловой партнер Романа Абрамовича, уже давно настаивает на том, что он - не россиянин. Также он отметил, что является гражданином США с 1994 года и Великобритании с 2010 года. "Мистер Швидлер не является и никогда не являлся гражданином Российской Федерации", – заявил Forbes соратник Швидлера.

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Леонид Блаватник, разбогатевший на партнерстве с олигархом Виктором Вексельбергом, также заявил, что он - гражданин США и Великобритании. Его представитель подчеркивал это Forbes еще в 2018 году.

В список россиян, открестившихся от гражданства РФ, также попал Юрий Мильнер. Его соратник сообщил Forbes, что он "не был в России с 2014 года", "не имеет активов в России" и "никогда не встречался с Владимиром Путиным".