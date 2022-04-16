Известные бизнесмены – выходцы из РФ не хотят, чтобы их называли гражданами России, - Forbes
Forbes сообщил об интересной растущей тенденции среди миллиардеров - выходцев из РФ. Многие из них не хотят, чтобы их называли гражданами Российской Федерации, и акцентируют внимание на иностранном гражданстве. Павел Дуров, братья Бухманы, Николай Сторонский, Евгений Швидлер и другие попросили Forbes не называть их гражданами России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Основатель Telegram Павел Дуров, проживающий в Дубае, сообщил, что в прошлом году он стал гражданином Франции. У Дурова также есть паспорт государства Сент-Китс и Невис.
"Павел уехал из России много лет назад и не собирался возвращаться", – сказал Forbes представитель Дурова.
Игорь и Дмитрий Бухманы, положившие начало компании по производству мобильных игр Playrix, попросили Forbes отмечать их как граждан Израиля, куда они эмигрировали в 2016 году, а не России.
Представители 37-летнего соучредителя цифрового банка Revolut Николая Сторонского сообщили изданию, что он - гражданин Великобритании, а не России.
Евгений Швидлер, деловой партнер Романа Абрамовича, уже давно настаивает на том, что он - не россиянин. Также он отметил, что является гражданином США с 1994 года и Великобритании с 2010 года. "Мистер Швидлер не является и никогда не являлся гражданином Российской Федерации", – заявил Forbes соратник Швидлера.
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Леонид Блаватник, разбогатевший на партнерстве с олигархом Виктором Вексельбергом, также заявил, что он - гражданин США и Великобритании. Его представитель подчеркивал это Forbes еще в 2018 году.
В список россиян, открестившихся от гражданства РФ, также попал Юрий Мильнер. Его соратник сообщил Forbes, что он "не был в России с 2014 года", "не имеет активов в России" и "никогда не встречался с Владимиром Путиным".
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Ще вчора гордовито тягали на собі цапську трапку .
ПапаємПапою ви завжди брати.
Шотакоє? А як же "можем павтаріть"?
Ні, суки. Фашистську Z вирізать на лобі, і хай весь світ ніколи не забуває, що ці гниди - виплодки парашної *********!
Но вообще, надо помнить и знать, что Россия токсична, всегда и везде.
Исключений не бывает.
Без разницы, какого рода контакты ты с ней имеешь - или открываешь инвестфонд с дикими прибылями или строишь совместное предприятие или налаживаешь рознично-торговую сеть...
Потому что какие бы прибыли ты не получал, какой бы уровень жизни не выстроил для себя, какие бы перспективы перед тобой не открывались, рано или поздно ОНИ к тебе придут и хорошо если останешься только без своих прибылей, без уровня жизни, без прибылей.
А чаще всего ты останешься просто без головы.
Не потому что сделал что-то плохое или противозаконное, а потому что это Россия. По другому ОНА не умеет и не понимает.
Вся мотивация этой войны лежит в области психиатрии. Смысла никакого нет, логики тоже. Одни проебы. ни одна заявленная цель не достигнута и достигнута не может быть. Одни разрушения, смерти и страдания
Не знаю. Задушено тут всё плотно уже. Уголовки каждый день по стране заводят. За очернение армии...
Я уже не знаю, на что там эти больные способны
2. А від куплених паспортів вони перестали бути москалями ?
3. Ідіть к чорту.
4. Для чого нам ця "важлива" інформація ?
P.S.....С#ка назавжди з малої букви!!!!!
Тогда плохие россияне бы пострадали и плохая Россия подтвердила бы свою недемократичность