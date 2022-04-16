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Новости Санкции против России Война
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Известные бизнесмены – выходцы из РФ не хотят, чтобы их называли гражданами России, - Forbes

дуров

Forbes сообщил об интересной растущей тенденции среди миллиардеров - выходцев из РФ. Многие из них не хотят, чтобы их называли гражданами Российской Федерации, и акцентируют внимание на иностранном гражданстве. Павел Дуров, братья Бухманы, Николай Сторонский, Евгений Швидлер и другие попросили Forbes не называть их гражданами России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Основатель Telegram Павел Дуров, проживающий в Дубае, сообщил, что в прошлом году он стал гражданином Франции. У Дурова также есть паспорт государства Сент-Китс и Невис.
"Павел уехал из России много лет назад и не собирался возвращаться", – сказал Forbes представитель Дурова.

Игорь и Дмитрий Бухманы, положившие начало компании по производству мобильных игр Playrix, попросили Forbes отмечать их как граждан Израиля, куда они эмигрировали в 2016 году, а не России.

Представители 37-летнего соучредителя цифрового банка Revolut Николая Сторонского сообщили изданию, что он - гражданин Великобритании, а не России.

Евгений Швидлер, деловой партнер Романа Абрамовича, уже давно настаивает на том, что он - не россиянин. Также он отметил, что является гражданином США с 1994 года и Великобритании с 2010 года. "Мистер Швидлер не является и никогда не являлся гражданином Российской Федерации", – заявил Forbes соратник Швидлера.

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Леонид Блаватник, разбогатевший на партнерстве с олигархом Виктором Вексельбергом, также заявил, что он - гражданин США и Великобритании. Его представитель подчеркивал это Forbes еще в 2018 году.

В список россиян, открестившихся от гражданства РФ, также попал Юрий Мильнер. Его соратник сообщил Forbes, что он "не был в России с 2014 года", "не имеет активов в России" и "никогда не встречался с Владимиром Путиным".

россия (95515) санкции (11289) миллиардеры (75)


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Топ комментарии
+40
А що сі стало ?
Ще вчора гордовито тягали на собі цапську трапку .
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16.04.2022 17:44
+17
От я теж не зрозумів.
Шотакоє? А як же "можем павтаріть"?
Ні, суки. Фашистську Z вирізать на лобі, і хай весь світ ніколи не забуває, що ці гниди - виплодки парашної *********!
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16.04.2022 17:48
+16
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16.04.2022 17:49
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А що сі стало ?
Ще вчора гордовито тягали на собі цапську трапку .
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16.04.2022 17:44 Ответить
точніше шо сі стрєсло...нудить кацапів від рідного аусвайсу..
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16.04.2022 17:49 Ответить
У мінє такоє чувство, шо у Бєні такі єсть пачпорт с двуглавой куркой ...
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16.04.2022 18:51 Ответить
та шо там у Бєні, давайтє про жену начальніка СБУ спросім ілі даже у самого Боневтік
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16.04.2022 18:53 Ответить
Не нудить. Ніхто з них не відмовлявся від російського громадянства. ну, може тільки зараз.
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16.04.2022 19:09 Ответить
Санкції їх зробили сильнішими і хитрішими. А у грошей немає національності, є тільки норма прибутку..
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16.04.2022 18:18 Ответить
бо цапсько-власовська ганчірка нись не в тренді.
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16.04.2022 18:26 Ответить
ну хорошо можна называть их не русскими олигархами а кацапскими или моксовитами - а реально эти двуличные боровы просто хотят избежать ответствености Дуров -ты же **** кремлевская консерва что ты косишь под опозиционера
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16.04.2022 19:19 Ответить
Вообще-то он поддержал украинцев, отказался закрывать телеграм-каналы, через которые поступает информация. И отказался блокировать ВК-страницы, когда был Майдан. Через ВК люди на Майдане связывались друг с другом. Хоть бы кто помнил.
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16.04.2022 20:21 Ответить
Для Макрона з Папаєм Папою ви завжди брати.
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16.04.2022 17:46 Ответить
От я теж не зрозумів.
Шотакоє? А як же "можем павтаріть"?
Ні, суки. Фашистську Z вирізать на лобі, і хай весь світ ніколи не забуває, що ці гниди - виплодки парашної *********!
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16.04.2022 17:48 Ответить
як в "басславних ублюдках" з бредом пітом
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16.04.2022 18:28 Ответить
То есть человек виноват в том, что там родился? А как же тогда военные из Украины, которые атакуют нас сейчас в составе войск Параши?
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16.04.2022 20:23 Ответить
Петлюра їм дав влучне визначення: українські гниди.
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16.04.2022 20:54 Ответить
они все обрезанные с соответствующим гражданством
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16.04.2022 17:48 Ответить
так это уже всё. нравится не нравится.. далее по тексту.
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16.04.2022 17:49 Ответить
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16.04.2022 17:49 Ответить
Трохи реалістичніше, і було б чудово.
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16.04.2022 18:00 Ответить
Этим припекло... Поэтому и задергались.
Но вообще, надо помнить и знать, что Россия токсична, всегда и везде.
Исключений не бывает.
Без разницы, какого рода контакты ты с ней имеешь - или открываешь инвестфонд с дикими прибылями или строишь совместное предприятие или налаживаешь рознично-торговую сеть...
Потому что какие бы прибыли ты не получал, какой бы уровень жизни не выстроил для себя, какие бы перспективы перед тобой не открывались, рано или поздно ОНИ к тебе придут и хорошо если останешься только без своих прибылей, без уровня жизни, без прибылей.
А чаще всего ты останешься просто без головы.
Не потому что сделал что-то плохое или противозаконное, а потому что это Россия. По другому ОНА не умеет и не понимает.
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16.04.2022 17:57 Ответить
Все дуже просто. Щоб не бути громадянином рашки, треба не мати громадянсьтва рашки. Якщо вони його мають, то їх треба називати рашистами.
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16.04.2022 17:57 Ответить
А Абрамович как сам? Что-то жаловался, что дочку чернилами облили, узнав, что из россии, где-то учится в школе Британии
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16.04.2022 18:00 Ответить
Ещё вчера они эти кичились, а сегодня эта паскудная русня отрекается от своей родины-уродины. да они и мать родную продадут за пол шекеля, а не то, что свою парашу. кому нужны эти подонки?
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16.04.2022 18:01 Ответить
Свинота прячет свои партбилеты до лучших времен. Уверен, если бы все устаканилось, то они тут же понапяливали майки "я хрюске! искандеры смеются!" и тд.
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16.04.2022 18:03 Ответить
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16.04.2022 18:03 Ответить
Патриот своего желудка. Маму на гречку обменяет легко.
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16.04.2022 18:25 Ответить
Дуров вважає усіх інших дуровими? Те, що він ажжжж у минулому році став громадянином Франції, а до того купив собі громадянство островів, не позбавляє його кацапського громадянства
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16.04.2022 18:03 Ответить
Саме так,на заморських територіях, що б отримати золотий паспорт достатньо інвестувати чи купити нерухомість ось і користуються багаті.Але для більшості рашистів такої можливості сховатися не буде!
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16.04.2022 18:14 Ответить
Так їм дійсно більше пасує громадянство Ізраїлю, які вони руцкіє
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16.04.2022 18:07 Ответить
Говорит Москва!

Вся мотивация этой войны лежит в области психиатрии. Смысла никакого нет, логики тоже. Одни проебы. ни одна заявленная цель не достигнута и достигнута не может быть. Одни разрушения, смерти и страдания
Не знаю. Задушено тут всё плотно уже. Уголовки каждый день по стране заводят. За очернение армии...
Я уже не знаю, на что там эти больные способны
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16.04.2022 18:08 Ответить
Мотивація - геномно-ментальна
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16.04.2022 18:54 Ответить
То что в РФ доступно без VPN? то сливает в ФСБ всё. Так Павло Дуров? Хоть гражданство Юпитера возьми, не отмажешься никогда. Все всё узнают про тебя.
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16.04.2022 18:09 Ответить
да владелец телеграмма Дуров - фсб-шный агент зря американцы с него сакнции сняли
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16.04.2022 19:26 Ответить
Подвійне-потрійне громадянство.Але ще пару місяців тому вони не заперечували, що б їх російське громадянство зазначали у рейтингах багатіївяк основне!Робіть висновки.
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16.04.2022 18:10 Ответить
Можливо, допоможе деяким перестати бачити в дурові Месію.
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16.04.2022 18:12 Ответить
1. Нам глибоко начхати, що ці персонажі хочуть
2. А від куплених паспортів вони перестали бути москалями ?

3. Ідіть к чорту.
4. Для чого нам ця "важлива" інформація ?
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16.04.2022 18:17 Ответить
Дехто у нас не розуміє, хто такий дуров, наприклад, як і що являють собою його "іздєлія". Можливо, хоча б це допоможе зрозуміти.
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16.04.2022 18:34 Ответить
у нас многие не понимают кто такой дермак татаров демченко баканов и т.д.
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16.04.2022 19:28 Ответить
Цікаво, а якби вигрібна федерація перемогла і захопила Україну, вони би теж виступали з такими демаршами? Чи облизували би з усіх сторін *****? Мокші лише тоді робляться адекватними, коли отримують люлєй.
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16.04.2022 18:19 Ответить
пусть публично порвут или сожгут орковскую ксиву с дохлой сеамской курицей - тогда можно прислушаться к их нытью
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16.04.2022 18:31 Ответить
Вони не просто росіяни, а нащадки педовілів-гвалтівників..Тепер тільки така асоціація в мене викликає це нікчемне і аотворне слово "росія"....
P.S.....С#ка назавжди з малої букви!!!!!
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16.04.2022 18:47 Ответить
"россиянин" - это синоним "насильник"? или еще нет?
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16.04.2022 18:48 Ответить
Если следовать логике, что хороших русских не бывает, то было бы логично, если бы плохая Россия национализировали активы этих плохих россиян

Тогда плохие россияне бы пострадали и плохая Россия подтвердила бы свою недемократичность
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16.04.2022 18:49 Ответить
Нарешті русскій класик дочекався 😆
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16.04.2022 19:02 Ответить
А слабо вернуться и сделать революцию. И гордились бы своим громадянством.
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16.04.2022 19:12 Ответить
как фсб-шник Дуров будет делать революцию против кого? самого себя?
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16.04.2022 19:29 Ответить
Прямо по Шекспиру: "У победы много отцов, поражение всегда сирота"
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16.04.2022 20:34 Ответить
 
 