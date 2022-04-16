На Изюмском направлении враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на Изюмском направлении боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В информации отмечается: "На Изюмском направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на удержании занятых рубежей и позиций в районе населенных пунктов Сухая Каменка, Сулиговка, Бражковка, Малая Комышеваха и Андреевка.

Враг пытается улучшить тактическое положение, в течение суток предпринял попытку проведения наступательно-штурмовых действий и пытался продвинуться в глубь населенного пункта Довгенькое. Успехов не имеет, понес значительные потери. Для усиления группировки на указанном направлении с территории Российской федерации перемещены подразделения из состава 106-й воздушно-десантной дивизии.

После завершения создания ударной группировки и формирования резервов противник будет пытаться восстановить наступление в направлении Барвенково и Славянска".

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