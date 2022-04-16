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На Изюмском направлении враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение, - Генштаб ВСУ

ізюм

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на Изюмском направлении боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В информации отмечается: "На Изюмском направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на удержании занятых рубежей и позиций в районе населенных пунктов Сухая Каменка, Сулиговка, Бражковка, Малая Комышеваха и Андреевка.

Враг пытается улучшить тактическое положение, в течение суток предпринял попытку проведения наступательно-штурмовых действий и пытался продвинуться в глубь населенного пункта Довгенькое. Успехов не имеет, понес значительные потери. Для усиления группировки на указанном направлении с территории Российской федерации перемещены подразделения из состава 106-й воздушно-десантной дивизии.

После завершения создания ударной группировки и формирования резервов противник будет пытаться восстановить наступление в направлении Барвенково и Славянска".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти посилюють позиції поблизу Ізюма, частково блокують Харків, - Генштаб ЗСУ

Генштаб ВС (6271) Изюм (270)


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Топ комментарии
+8
Я знаю, Але цього мало. Я же в 2015 році казав, що потрібно звільняти Донецьк біля якого ми так само близько стояли і вели бої. Я знав, що далі буде гірше. А влада пояснювала, що не можна звільняти Донецьк бо будуть масштабні руйнування та багато жерт серед цивільних. В 2022 мабуть руйнувань та жертв меньше, чи не так
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16.04.2022 20:08
+8
Дуже на це сподіваюсь. І надіюсь побачити впродовж максим трьох тижнів звільнений від кацапського біосміття Херсон
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16.04.2022 20:17
+7
під Херсоном постійно йдуть бої
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16.04.2022 20:04
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16.04.2022 19:59 Ответить
Ворог заковтається власною кровʼю!
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16.04.2022 20:00 Ответить
У нас осталось не очень много времени, что бы освободить Херсон, так скоро там будут клепать хер, с последующей массовой мобилизацией. Поэтому все не очень хорошо. Очень надеюсь, что ВСУ это понимают и в ближайшее время мы увидим наступление на свинособак
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16.04.2022 20:02 Ответить
під Херсоном постійно йдуть бої
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16.04.2022 20:04 Ответить
Я знаю, Але цього мало. Я же в 2015 році казав, що потрібно звільняти Донецьк біля якого ми так само близько стояли і вели бої. Я знав, що далі буде гірше. А влада пояснювала, що не можна звільняти Донецьк бо будуть масштабні руйнування та багато жерт серед цивільних. В 2022 мабуть руйнувань та жертв меньше, чи не так
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16.04.2022 20:08 Ответить
В Штабі ВСУ знають все.. і бачать..чи ви думаєте, їм підказувати шо краще робити.Чкби не знали то б не провели успішну операцію з ліквідації корабля в Бердянську ,а потім з "Масквою".Там розвідка працює на відмінно
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16.04.2022 20:13 Ответить
Дуже на це сподіваюсь. І надіюсь побачити впродовж максим трьох тижнів звільнений від кацапського біосміття Херсон
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16.04.2022 20:17 Ответить
А ОСь і приклад

Вооруженные силы Украины ударили по оккупантам в Токмаке, когда они как раз разгружали 10 вагонов с боеприпасами. Скорректировать огонь помогли местные жители.

Об успешном уничтожении врагов рассказали представители фонда https://twitter.com/BackAndAlive/status/1515335368786251788 «Возвращайся живым» на официальном аккаунте в Twitter.
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16.04.2022 20:23 Ответить
Врагов,а как же вагоны с боеприпасами .Если не попали и не уничтожили то считай зазря боеприпасы израсходовали ведь мяса пушечного у оккупантов в избытке
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16.04.2022 20:28 Ответить
А без об'явлення хер нр їм щось заважає провести мобілізацію?
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16.04.2022 20:17 Ответить
Так, вони ось такі вишукані у своєму збочиному сприйнятті реальності та законів.
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16.04.2022 20:20 Ответить
Чего чего. Мобилизация ?
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16.04.2022 23:10 Ответить
ЗБРОЇ АФІГЄТЬСША відправили Україні Сотні установок Реактивного Вогню, Гаубиці, Javelin, 200 БТР..https://www.youtube.com/watch?v=JcTTlme5RFA
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16.04.2022 20:02 Ответить
Жжжжжжж..неспроста..https://vimeo.com/700047636?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192 https://vimeo.com/700047636?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192Немецкая компания Quantum поставила в Украину первый военный беспилотник для корректировки артиллерии.
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16.04.2022 20:09 Ответить
...ворог покращив (усуґубіл) безуспішне тактичне положення))) .Так якось краще!)))
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16.04.2022 20:06 Ответить
ворог почав отріцатільноє наступлєніє
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16.04.2022 20:08 Ответить
Затягування анонсованого наступу кацапів дає їм перевагу зібрати сили чи нам підтягти резерви та важке озброєння?
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16.04.2022 20:07 Ответить
Їм, бо буде хнр та м'ясо з чоловіків Херсонської області
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16.04.2022 20:10 Ответить
тобто? там вся область бажає аоювати проти України,як це бажає луганда?
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16.04.2022 20:21 Ответить
Заград. отряди хтось відміняв?
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16.04.2022 20:28 Ответить
А шляхи відходу які знає кожен місцевий і яких нема на жодній карті хтось відміняв?
Так, ситуація складна і ура-переможизм тут не в тему, але й поразницькі настрої тут не до речі.
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16.04.2022 20:45 Ответить
Кацап, а ти знаєш чому Херсонська область не оборонялась?
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16.04.2022 23:13 Ответить
щось ти кацапом смердиш.
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16.04.2022 23:12 Ответить
читайте Карла фон Клаузевіца.видатний военачальник..з 1800 років до сьогодні актуально
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16.04.2022 20:16 Ответить
Це ключовий напрямок в ході наступу на Донбас. Тут буде завдано один з головних ударів орків з прориву оборони ЗСУ. Якщо вдасться прорив, буде 2 напрямки атаки : 1) Барвінкове, 2)В обхід Слов'янська . Часу , що лишився до наступу орків залишилось зовсім мало. Потрібно створити кілька ліній оборони, мати значні резерви на випадок проривів оборони. Створити інженерно-саперні підрозділи для швидкого мінування території. Да буде з нами Бог!
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16.04.2022 20:36 Ответить
Все буде добре вже сутки дома ходором ходят в краматорске наши іх там бьют добре . Смерть кацапам
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16.04.2022 20:45 Ответить
Ситуація виглядає сумно. Херсон так і не можемо відбити. Маріуполь , питання не вирішено по звільненнню. Рано чи пізно кацапи захоплять. Від моря відрізані. Кацапи покращують логістику, за рахунок чого ми можем їх вибити не відомо. Зараз буде мусолитись мирний договір....
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16.04.2022 20:39 Ответить
Когда вы будете освобождать Херсон и так далее? Через месяц его зачистят от поддерживающих Украину, проведут "референдум", и тогда уже будет поздно, как с Донецком в 2014. Брони сейчас даже больше чем было до войны. Поймите, или это народно-освободительная война, или непонятно что мы сейчас наблюдаем.
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16.04.2022 20:58 Ответить
ничего уже не будет как с донецком,и ХНР ничего не решит ,и любая республика в любом селе на юге тоже .Хотели б они ее давно уже обьявили
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16.04.2022 21:04 Ответить
Хрен ти підкацапник вгадав. щоб вичистити "от поддерживающих" потрібні роки. А щас роздати озброєння Українцям Херсонщини, це як створити пару тисячь партизанів своїми руками. Зразу в тобі кацапську натуру видно.
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16.04.2022 23:16 Ответить
 
 