На Изюмском направлении враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение, - Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на Изюмском направлении боевых действий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В информации отмечается: "На Изюмском направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на удержании занятых рубежей и позиций в районе населенных пунктов Сухая Каменка, Сулиговка, Бражковка, Малая Комышеваха и Андреевка.
Враг пытается улучшить тактическое положение, в течение суток предпринял попытку проведения наступательно-штурмовых действий и пытался продвинуться в глубь населенного пункта Довгенькое. Успехов не имеет, понес значительные потери. Для усиления группировки на указанном направлении с территории Российской федерации перемещены подразделения из состава 106-й воздушно-десантной дивизии.
После завершения создания ударной группировки и формирования резервов противник будет пытаться восстановить наступление в направлении Барвенково и Славянска".
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Вооруженные силы Украины ударили по оккупантам в Токмаке, когда они как раз разгружали 10 вагонов с боеприпасами. Скорректировать огонь помогли местные жители.
Об успешном уничтожении врагов рассказали представители фонда https://twitter.com/BackAndAlive/status/1515335368786251788 «Возвращайся живым» на официальном аккаунте в Twitter.
Так, ситуація складна і ура-переможизм тут не в тему, але й поразницькі настрої тут не до речі.