Российские оккупанты снова обстреляли Харьков, один человек погиб, двое ранены, - Терехов

Российские оккупанты под вечер снова обстреляли Харьков. В результате погиб один человек

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Только что был еще один обстрел по одному из районов Харькова, там тоже погиб один человек, два человека получили ранения, сейчас они находятся в больнице, наши медики спасают их жизнь на операционном столе."

Эти обстрелы проводятся преднамеренно, чтобы посеять хаос, запугать людей, потому что первый обстрел был в районе рынка, сегодня суббота, люди пошли покупать продукты, кстати, и в это время произошел обстрел", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Интенсивность обстрелов Харькова выросла, оккупанты расширили географию бомбардировок, - Терехов