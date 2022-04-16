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обстрел (25742) Харьков (7284) Терехов Игорь (255)

Российские оккупанты снова обстреляли Харьков, один человек погиб, двое ранены, - Терехов

харків

Российские оккупанты под вечер снова обстреляли Харьков. В результате погиб один человек

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Только что был еще один обстрел по одному из районов Харькова, там тоже погиб один человек, два человека получили ранения, сейчас они находятся в больнице, наши медики спасают их жизнь на операционном столе."

Эти обстрелы проводятся преднамеренно, чтобы посеять хаос, запугать людей, потому что первый обстрел был в районе рынка, сегодня суббота, люди пошли покупать продукты, кстати, и в это время произошел обстрел", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Интенсивность обстрелов Харькова выросла, оккупанты расширили географию бомбардировок, - Терехов
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ну значить буде партизанська вийна.
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16.04.2022 21:24 Ответить
Харьков, Покровск и Мариуполь. Если три эти точки кацапы возьмут -- будет сложней -- в квадрате.
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16.04.2022 21:28 Ответить
Харків ніхто не візьме.
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16.04.2022 21:37 Ответить
Ну а Маріуполь вони вже фактично взяли.
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16.04.2022 21:39 Ответить
Эти твари могут из Харькова сделать второй Мариуполь
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16.04.2022 21:28 Ответить
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16.04.2022 21:52 Ответить
бедный Харьков привет вам от Керенса Допкина рыгоаналов опзжников и остальных зеленых тварей - кому верили за кого голосовали? с кем дружить хотели?
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16.04.2022 22:24 Ответить
 
 