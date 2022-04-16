К разминированию планируют привлечь иностранных специалистов, - Монастырский
Украина увеличит численность пиротехников на 400 человек и рассчитывает на привлечение к разминированию команд иностранных специалистов.
Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Правительство решило фактически в два раза увеличить количество пиротехников, сегодня будет принято соответствующее постановление правительства, и до 400 дополнительных пиротехников будут привлечены к работе. Кроме того, мы рассчитываем на привлечение международных команд в ближайшие две недели из США, Канады, Португалии, ряда европейских стран, которые со своей техникой приедут и помогут разминировать дома", – сказал Монастырский.
По словам Монастырского, по общему правилу один день активных боевых действий фактически равен тридцати дням разминирования.
Ежедневно пиротехники ГСЧС изымают свыше 5 тысяч взрывоопасных предметов, это очень много, поэтому Украина обратилась к мировому сообществу, европейцам, американцам, канадцам, чтобы они помогли со своими командами и техникой ускорить разминирование.
Пожалуйста, подождите...
дайте їм змогу проявити себе не тільки як мародери вбивці та гвалтівники
Але тоді є ділема : після цього Україна повинна добровольно відмовитися від вступу в ЕС .
Чи варто таким чином й такою ціною справедливе бажання помсти оркам-варварам ?!
Ось захоли би вони в полон ту батарею , яка стріляла по вокзалу в Краматорську .
Ось я не впевненний , що хтось з командирів би надав наказ вивести їх за бруствер й розтріляти поки офіційно не визнали їх полоненними .
Хоча тільке таке рішення було б справедливим : усю батарею розтріляти як нацистів з зондер-команди .
Але українці ментально інші за московита , яки може застрелити бабусю 80 років , або згавлувати дітину 10 років .