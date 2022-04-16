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До розмінування планують залучити іноземних фахівців, - Монастирський

міни

Україна збільшить чисельність піротехніків на 400 осіб та розраховує на залучення до розмінування команд іноземних фахівців.

Про це повідомив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Уряд вирішив фактично вдвічі збільшити кількість піротехніків. Сьогодні буде прийнята відповідна постанова уряду, і до 400 піротехніків додатково буде долучено до роботи. Крім того, ми розраховуємо на залучення міжнародних команд у найближчі два тижні зі США, Канади, Португалії, низки європейських країн, які приїдуть зі своєю технікою і допоможуть розміновувати будинки", - розповів міністр.

За словами Монастирського, за загальним правилом один день активних бойових дій фактично дорівнює тридцяти дням розмінування.

Щодня піротехніки ДСНС вилучають понад 5 тисяч вибухонебезпечних предметів. Це дуже багато, тому Україна звернулася до світової спільноти, європейців, американців, канадців, щоб вони допомогли своїми фахівцями та технікою пришвидшити розмінування.

Також читайте: МВС планує ініціювати збільшення кількості вибухотехніків

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А орки полонені що , даром харчі їсти будуть???
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16.04.2022 22:07 Відповісти
там рашанські полонені рвалися розміновувати, кричали "свмі замінували то розмінуємо без сопливих..."
дайте їм змогу проявити себе не тільки як мародери вбивці та гвалтівники
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16.04.2022 22:08 Відповісти
Це було б дуже справедливо , мабуть найбільш справедливе рішення .

Але тоді є ділема : після цього Україна повинна добровольно відмовитися від вступу в ЕС .

Чи варто таким чином й такою ціною справедливе бажання помсти оркам-варварам ?!
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16.04.2022 22:27 Відповісти
Я трохи знайомий з психологією тих на передку .
Ось захоли би вони в полон ту батарею , яка стріляла по вокзалу в Краматорську .
Ось я не впевненний , що хтось з командирів би надав наказ вивести їх за бруствер й розтріляти поки офіційно не визнали їх полоненними .
Хоча тільке таке рішення було б справедливим : усю батарею розтріляти як нацистів з зондер-команди .
Але українці ментально інші за московита , яки може застрелити бабусю 80 років , або згавлувати дітину 10 років .
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16.04.2022 22:35 Відповісти
колону полонених москалив по заминований територии. не?
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16.04.2022 22:13 Відповісти
а как насчет мертведчука и прочих тварей с опзж - может их привлечь к разминированию - они звали пуйло - так пусть и разгребают после него.
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16.04.2022 22:17 Відповісти
 
 