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ЕС выделяет еще 50 млн евро на гуманитарную помощь для Украины

єс,євросоюз

ЕС выделяет еще 50 миллионов евро гуманитарного финансирования в поддержку людей, пострадавших от войны России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

45 миллионов евро предусмотрены на гуманитарные проекты в Украине и 5 миллионов евро – в Молдове.

Таким образом, общий объем финансирования гуманитарной помощи ЕС в ответ на войну достигает 143 миллионов евро.

Это финансирование является частью пакета поддержки в размере 1 млрд евро, который Европейская комиссия пообещала на глобальном мероприятии на прошлой неделе.

Новое финансирование должно удовлетворить наиболее актуальные гуманитарные потребности путем предоставления неотложной медицинской помощи, доступа к безопасной питьевой воде и гигиене, убежища и защиты, денежной помощи и поддержки против гендерного насилия.

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Топ комментарии
+4
Деяким нащадкам визволителів дуже не подобаються такі описи.
З роману "Аґент Лилик":
"Я не пізнавав Львова, місто змінилося. Колись тихе й не гомінке, спокійне і не поквапне, сповнене жвавої веселості та елегантності, воно раптом загулюкало безліччю голосників на стовпах, звідки лунала бадьора маршова музика, а в перервах між маршами не менш бадьорий голос повідомляв, що 22 жовтня 1939 року відбудуться вибори делегатів у Народні Збори Західної України, а потім знову лунала та агресивна гучна музика. Вулицями сновигали насуплені громадяни Країни Рад, які прибули зі сходу, їх відразу можна впізнати з недбалого вбрання, заклопотаного погляду й небажання зустрічатися поглядами з зустрічними перехожими.
Львів'янки, які ще вчора звабно цокотіли своїми лякерками по львівських хідниках, раптом, немов змовившись, поскидали з себе шовкові панчішки, капелюшки, сукні, рукавички, шкіряні елегантні торбинки й ходили тепер у хустках, у фартухах, витоптаних черевиках, із відрами до фонтанів, з плетеними кошами на базари. Уже неможливо розібрати, де пані, а де служниця. А причина була та, що солдати забирали годинники, конфісковували гарний одяг, тому люди воліли вдягатися в старі лахи, не виділятися й не носити ані годинників, ані обручок.
Крамниці були відчинені, але довжелезні хвости людей уже мало чим могли розживитися, бо все вартісне викуплене або сховане й опинилося на Кракідалах. Однак для прибульців зі сходу ще залишалося чимало дрібничок, яких вони ніколи у своєму житті не бачили, тож викуповували навіть порожні, але розцяцьковані ******* пуделочка й пушки для гербати, кави чи бакалій. Окрім цього, ще можна придбати перкалі й дешеві дамські сорочки, нафталін, соду, амоняк, пульверизатори. Усі ганялися за годинниками, але їх уже давно не стало в продажу.
Вулицями тяглися довжелезні валки підвод, гуркотіли танки та в безладних колонах плуганилися мовчазною похнюпленою сірою масою неголені, запорошені красноармійці у довгих плащах, що сягали землі, або в сірих землистої барви шинелях з червоними нашивками на широких, криво скроєних комірах. На головах мали шматяні шпичасті шапки з червоними зірками на чолах, ноги в онучах, більшість на диво низького зросту. Вони схожі на сухотників з пригаслими очима, дивилися надовкіл спідлоба, готові до будь-якої провокації, перед якою їх застерегли політруки. Їм треба охопити своєю владою геть усі закамарки, і вони розповзалися, мов павуки, наводячи страх.
Серед них багато азіятів, а ще сифілітиків, що пізнати по деформованих носах і очах. Очевидно, Сталін, побоюючись братання з підневільними галичанами, вислав сюди передусім вояків, з якими неможливо порозумітися. Вони пили з алюмінієвих баклажок горілку, а насправді пекельну суміш спирту й алюмінію, у яку вона перетворилася. Вони не мали що їсти і з голоду виривали в школярів канапки. За ними волочився сморід немитих тіл і дьогтю від їхніх чобіт".
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17.04.2022 12:36
+3
Дякуємо.
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17.04.2022 11:48
+2
А кримінальна відповідальність коли буде за продаж гуманітарки? Чи продаж гуманітарки населенню - дуже цінний актив для зе-команди?!!
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17.04.2022 11:53
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Дякуємо.
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17.04.2022 11:48 Ответить
Австрия. каритас не продае товари як ранише. це чисто символична цина була за товари яки австрийци привозили на склади безкоштовно. це одяг, взуття, техника тощо. все вантажиться в фури та иде в Украину.
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17.04.2022 11:52 Ответить
А кримінальна відповідальність коли буде за продаж гуманітарки? Чи продаж гуманітарки населенню - дуже цінний актив для зе-команди?!!
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17.04.2022 11:53 Ответить
А які люди постраждали від війни рашки проти України у Молдові? Просто дивно Україні 45 мільйонів, Молдові 5 мільйонів. Біженців, наче, інші організації під опіку беруть.
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17.04.2022 12:01 Ответить
У нас 40 млн. украдуть ще на Захiднiй Украiнi - ось i зрiвняэмось. Потiм мiсцевi залишок пустять за готiвку, або вiддадуть окупантам. Якось так.
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17.04.2022 12:11 Ответить
є надія що після війни Зеленський знову покаже що він з яйцями так як показав на її початку
і тисячі тих казлів які зараз крадуть та продають гуманітарку будуть сидіти в в,язниці а їх майно буде конфісковано.
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17.04.2022 12:09 Ответить
I Ви в це вiрите - я нi.
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17.04.2022 12:13 Ответить
На коронавірус якого не існує, як показала війна в Україні вони виділили трильйони євро, а на війну якою захищаються від росії українськими людьми виділяють якісь крихти!
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17.04.2022 12:16 Ответить
по правде говоря - Европа ничего не должна, и не обязана отдавать свои деньги самой коррумпированной стране. говорите спасибо и за это.
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17.04.2022 12:29 Ответить
Деяким нащадкам визволителів дуже не подобаються такі описи.
З роману "Аґент Лилик":
"Я не пізнавав Львова, місто змінилося. Колись тихе й не гомінке, спокійне і не поквапне, сповнене жвавої веселості та елегантності, воно раптом загулюкало безліччю голосників на стовпах, звідки лунала бадьора маршова музика, а в перервах між маршами не менш бадьорий голос повідомляв, що 22 жовтня 1939 року відбудуться вибори делегатів у Народні Збори Західної України, а потім знову лунала та агресивна гучна музика. Вулицями сновигали насуплені громадяни Країни Рад, які прибули зі сходу, їх відразу можна впізнати з недбалого вбрання, заклопотаного погляду й небажання зустрічатися поглядами з зустрічними перехожими.
Львів'янки, які ще вчора звабно цокотіли своїми лякерками по львівських хідниках, раптом, немов змовившись, поскидали з себе шовкові панчішки, капелюшки, сукні, рукавички, шкіряні елегантні торбинки й ходили тепер у хустках, у фартухах, витоптаних черевиках, із відрами до фонтанів, з плетеними кошами на базари. Уже неможливо розібрати, де пані, а де служниця. А причина була та, що солдати забирали годинники, конфісковували гарний одяг, тому люди воліли вдягатися в старі лахи, не виділятися й не носити ані годинників, ані обручок.
Крамниці були відчинені, але довжелезні хвости людей уже мало чим могли розживитися, бо все вартісне викуплене або сховане й опинилося на Кракідалах. Однак для прибульців зі сходу ще залишалося чимало дрібничок, яких вони ніколи у своєму житті не бачили, тож викуповували навіть порожні, але розцяцьковані ******* пуделочка й пушки для гербати, кави чи бакалій. Окрім цього, ще можна придбати перкалі й дешеві дамські сорочки, нафталін, соду, амоняк, пульверизатори. Усі ганялися за годинниками, але їх уже давно не стало в продажу.
Вулицями тяглися довжелезні валки підвод, гуркотіли танки та в безладних колонах плуганилися мовчазною похнюпленою сірою масою неголені, запорошені красноармійці у довгих плащах, що сягали землі, або в сірих землистої барви шинелях з червоними нашивками на широких, криво скроєних комірах. На головах мали шматяні шпичасті шапки з червоними зірками на чолах, ноги в онучах, більшість на диво низького зросту. Вони схожі на сухотників з пригаслими очима, дивилися надовкіл спідлоба, готові до будь-якої провокації, перед якою їх застерегли політруки. Їм треба охопити своєю владою геть усі закамарки, і вони розповзалися, мов павуки, наводячи страх.
Серед них багато азіятів, а ще сифілітиків, що пізнати по деформованих носах і очах. Очевидно, Сталін, побоюючись братання з підневільними галичанами, вислав сюди передусім вояків, з якими неможливо порозумітися. Вони пили з алюмінієвих баклажок горілку, а насправді пекельну суміш спирту й алюмінію, у яку вона перетворилася. Вони не мали що їсти і з голоду виривали в школярів канапки. За ними волочився сморід немитих тіл і дьогтю від їхніх чобіт".
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17.04.2022 12:36 Ответить
 
 