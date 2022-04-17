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Болгария закрывает порты страны для российских кораблей
Власти Болгарии в рамках санкций ЕС ввели запрет на заход в свои порты для кораблей из России
Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP), передает Цензор.НЕТ.
"Всем кораблям под российским флагом, а также судам, после 24 февраля сменившим российский флаг или регистрацию на любое другое государство, запрещен доступ к морским и речным портам Болгарии", - цитирует AP заявление морской администрации Болгарии.
AP уточняет, что болгарские власти сделают исключение для судов, нуждающихся в помощи, а также для судов, перевозящих энергоносители, продовольствие и медикаменты в ЕС.
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Надо сделать запрет на посещение, если более половины экипажа сруские
Чушь и показуха. 99% кораблей плавают под флагами третьих стран - Панамы, Либерии, Белиза и пр.
за сербов мне обидно - мой дед по матери серб......