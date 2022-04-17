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Новости Санкции против России
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Болгария (647) корабль (2012) порт (722) санкции (11038)

Болгария закрывает порты страны для российских кораблей

порт

Власти Болгарии в рамках санкций ЕС ввели запрет на заход в свои порты для кораблей из России

Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP), передает Цензор.НЕТ.

"Всем кораблям под российским флагом, а также судам, после 24 февраля сменившим российский флаг или регистрацию на любое другое государство, запрещен доступ к морским и речным портам Болгарии", - цитирует AP заявление морской администрации Болгарии.

AP уточняет, что болгарские власти сделают исключение для судов, нуждающихся в помощи, а также для судов, перевозящих энергоносители, продовольствие и медикаменты в ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Румыния с 17 апреля запрещает кораблям под российским флагом заходить в свои порты

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Топ комментарии
+19
Болгарам-респект...
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17.04.2022 12:24
+15
Щиро дякуємо!
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17.04.2022 12:24
+15
Нужно им и в страну запретить ехать❗Нах винторогие сдесь надо❓Пляжи только засерают.
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17.04.2022 12:25
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Болгарам-респект...
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17.04.2022 12:24 Ответить
Щиро дякуємо!
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17.04.2022 12:24 Ответить
Нужно им и в страну запретить ехать❗Нах винторогие сдесь надо❓Пляжи только засерают.
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17.04.2022 12:25 Ответить
Ящик водки на борт и можно везти что хочешь, попадаешь под исключения. Продовольствие!
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17.04.2022 12:26 Ответить
Дуже гарно))
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17.04.2022 12:27 Ответить
Спасибо и на этом, но у расеи 90% суден и до войны были под флагами Панамы и т.д., так что особо не ударит.
Надо сделать запрет на посещение, если более половины экипажа сруские
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17.04.2022 12:28 Ответить
А что, они, собственно закрыли, если для главного из того, что возят из расии сделано исключение?
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17.04.2022 12:32 Ответить
Ібо ***** шастать
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17.04.2022 12:33 Ответить
...Усім кораблям під російським прапором...
Чушь и показуха. 99% кораблей плавают под флагами третьих стран - Панамы, Либерии, Белиза и пр.
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17.04.2022 12:34 Ответить
путин от злости разбил всю мебель в бункере. правда нет хз.
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17.04.2022 12:38 Ответить
Не, неправда, у него там нет мебели, только мягкие стены.
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17.04.2022 14:39 Ответить
болгары молодцы! если честно, то от них того, что они для нас делают меньше всего ожидал!
за сербов мне обидно - мой дед по матери серб......
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17.04.2022 12:40 Ответить
если честно меня удивили румыны. они первые это сделали. и я думаю это не страх. это позиция.
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17.04.2022 12:43 Ответить
болгары молодцы!
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17.04.2022 12:49 Ответить
Наконец то братушкам-нах*уй.
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17.04.2022 13:06 Ответить
русский военный корабль иди на ***! .... ну и по болгарски - руски военен кораб майната ти!
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17.04.2022 13:47 Ответить
 
 