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Новини Санкції проти Росії
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Болгарія (767) корабель (1593) порт (2015) санкції (11290)

Болгарія закриває порти країни для російських кораблів

порт

Влада Болгарії в рамках санкцій ЄС ввела заборону на захід у свої порти для кораблів з Росії

Про це повідомило в неділю агентство Associated Press (AP), інформує Цензор.НЕТ.

"Усім кораблям під російським прапором, а також судам, які після 24 лютого змінили російський прапор або реєстрацію на будь-яку іншу державу, заборонено доступ до морських та річкових портів Болгарії", - цитує AP заяву морської адміністрації Болгарії.

AP уточнює, що болгарська влада зробить виняток для суден, які потребують допомоги, а також для суден, що перевозять енергоносії, продовольство та медикаменти до ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Італія, Румунія, Бельгія та Литва з 17 квітня закривають порти для російських кораблів

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Топ коментарі
+19
Болгарам-респект...
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17.04.2022 12:24
+15
Щиро дякуємо!
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17.04.2022 12:24
+15
Нужно им и в страну запретить ехать❗Нах винторогие сдесь надо❓Пляжи только засерают.
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17.04.2022 12:25
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Болгарам-респект...
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17.04.2022 12:24 Відповісти
Щиро дякуємо!
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17.04.2022 12:24 Відповісти
Нужно им и в страну запретить ехать❗Нах винторогие сдесь надо❓Пляжи только засерают.
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17.04.2022 12:25 Відповісти
Ящик водки на борт и можно везти что хочешь, попадаешь под исключения. Продовольствие!
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17.04.2022 12:26 Відповісти
Дуже гарно))
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17.04.2022 12:27 Відповісти
Спасибо и на этом, но у расеи 90% суден и до войны были под флагами Панамы и т.д., так что особо не ударит.
Надо сделать запрет на посещение, если более половины экипажа сруские
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17.04.2022 12:28 Відповісти
А что, они, собственно закрыли, если для главного из того, что возят из расии сделано исключение?
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17.04.2022 12:32 Відповісти
Ібо ***** шастать
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17.04.2022 12:33 Відповісти
...Усім кораблям під російським прапором...
Чушь и показуха. 99% кораблей плавают под флагами третьих стран - Панамы, Либерии, Белиза и пр.
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17.04.2022 12:34 Відповісти
путин от злости разбил всю мебель в бункере. правда нет хз.
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17.04.2022 12:38 Відповісти
Не, неправда, у него там нет мебели, только мягкие стены.
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17.04.2022 14:39 Відповісти
болгары молодцы! если честно, то от них того, что они для нас делают меньше всего ожидал!
за сербов мне обидно - мой дед по матери серб......
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17.04.2022 12:40 Відповісти
если честно меня удивили румыны. они первые это сделали. и я думаю это не страх. это позиция.
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17.04.2022 12:43 Відповісти
болгары молодцы!
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17.04.2022 12:49 Відповісти
Наконец то братушкам-нах*уй.
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17.04.2022 13:06 Відповісти
русский военный корабль иди на ***! .... ну и по болгарски - руски военен кораб майната ти!
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17.04.2022 13:47 Відповісти
 
 