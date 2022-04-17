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Болгарія закриває порти країни для російських кораблів
Влада Болгарії в рамках санкцій ЄС ввела заборону на захід у свої порти для кораблів з Росії
Про це повідомило в неділю агентство Associated Press (AP), інформує Цензор.НЕТ.
"Усім кораблям під російським прапором, а також судам, які після 24 лютого змінили російський прапор або реєстрацію на будь-яку іншу державу, заборонено доступ до морських та річкових портів Болгарії", - цитує AP заяву морської адміністрації Болгарії.
AP уточнює, що болгарська влада зробить виняток для суден, які потребують допомоги, а також для суден, що перевозять енергоносії, продовольство та медикаменти до ЄС.
Топ коментарі
+19 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+15 Чайка Київ
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+15 Цитаты, притчи, афоризмы.
показати весь коментар17.04.2022 12:25
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Надо сделать запрет на посещение, если более половины экипажа сруские
Чушь и показуха. 99% кораблей плавают под флагами третьих стран - Панамы, Либерии, Белиза и пр.
за сербов мне обидно - мой дед по матери серб......