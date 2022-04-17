Болгарія закриває порти країни для російських кораблів

Влада Болгарії в рамках санкцій ЄС ввела заборону на захід у свої порти для кораблів з Росії

Про це повідомило в неділю агентство Associated Press (AP), інформує Цензор.НЕТ.

"Усім кораблям під російським прапором, а також судам, які після 24 лютого змінили російський прапор або реєстрацію на будь-яку іншу державу, заборонено доступ до морських та річкових портів Болгарії", - цитує AP заяву морської адміністрації Болгарії.

AP уточнює, що болгарська влада зробить виняток для суден, які потребують допомоги, а також для суден, що перевозять енергоносії, продовольство та медикаменти до ЄС.

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