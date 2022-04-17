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Над временно оккупированным Херсоном подняли в воздух украинский флаг. ВИДЕО+ФОТО

Над временно захваченным Херсоном подняли в воздух украинский флаг.

Соответствующее видео в Facebook обнародовал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Одним из составляющих психологического влияния оккупантов на жителей Херсона и области является снятие флагов Украины с административных зданий и зданий социальной сферы.

Наверное, по их замыслу нас это очень сломает. Скажу так – во-первых, это слабый психологический прием.

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Во-вторых, для Херсонщины был, есть и будет только один флаг — желто-голубое знамя, под которым наша земля и небо. Мы верим в его силу и мощь. Как верим в Президента Владимира Зеленского, ВСУ и каждого нашего жителя. Верим в силу и мощь каждого, кто противится оккупантам и остается психологически устойчивым к дешевым провокациям и нелепым попыткам навязать свое.

Херсонщина – это Украина. Сила нашего флага — в свободе, единстве и жажде Победы!" - говорится в сообщении.

Над временно оккупированным Херсоном подняли в воздух украинский флаг 01

Автор: 
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Топ комментарии
+29
Херсон - це Україна !
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17.04.2022 13:19
+22
Знамениту кухонну шафку з Бородянки з керамічним півником та посудом, яка стала символом стійкості українців, перемістили до музею з дозволу власниці квартири Надії Сватко
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17.04.2022 13:19
+19
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17.04.2022 13:38
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Знамениту кухонну шафку з Бородянки з керамічним півником та посудом, яка стала символом стійкості українців, перемістили до музею з дозволу власниці квартири Надії Сватко
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17.04.2022 13:19 Ответить
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17.04.2022 13:20 Ответить
Херсон - це Україна !
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17.04.2022 13:19 Ответить
Шановні треба якось допомогти "братьному народу" скоріше повернутись до їх любимого СРСР, пропоную донести до влади окупантів що відтепер словосполучення "іди на ***" то є Українська націоналістична кричалка яка вказує напрям військовому кораблю, нехай починають пакувати ваньок на колиму вже зараз, відберемо в них саме цінное - матюки
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17.04.2022 13:19 Ответить
окупанти в Херсоні і Енергодарі це добре й так знають !
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17.04.2022 13:22 Ответить
пи*оры когда-то еще десять раз пожалеют, что влезли в нашу красавицу Украину!
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17.04.2022 13:20 Ответить
Слава Україні!
Слава Украине!
Героям Слава!
Хер вам а не Херсон!!
п у т и н - Х ***О!
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17.04.2022 13:21 Ответить
та не встидайтесь... пишіть ***** !!! (за це тут не банять!!!)
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17.04.2022 13:23 Ответить
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17.04.2022 13:38 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/17/7137958/ дрисня у Молдові...
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17.04.2022 13:22 Ответить
це агенти впливу,таких депортувати потрібно поки не почали захоплювати адмінбудівлі в Кишиневі..
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17.04.2022 15:42 Ответить
Слава Украине, слава Херсону и Екатерине!
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17.04.2022 13:24 Ответить
Выбивайте оккупантов из Херсона, эти КГБ-шные шавки там освоились так, будто у себя дома.
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17.04.2022 13:25 Ответить
Слава громадинам України! Слава ЗСУ! Героям Слава
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17.04.2022 13:57 Ответить
В москалів всі республіки складаються з трьох літер. Хер вам, а не Херсон!!!
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17.04.2022 14:58 Ответить
Бережіть себе та нехай нам всім Бог допомагає пошвидше вигнати рашистів з нашої неньки України!
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17.04.2022 15:36 Ответить
СБУшники, котрі здали Херсон, нанесли величезні втрати Україні, а також - негативний імідж цієї соцслужби. Так, серед СБУшників є порядні і віддані люди, а є і залишаються такі, які сидять по цей день і час на грошових потоках на митниці, тримають "дах" на контрабандних потоках, маючи з цього свою частку; тримають в "напрузі" бізнес, "вичавлюючи" з бізнесменів свою частку, місяцями і роками не дають конкретних результатів в своїй роботі, отримуючи звання, немалу заплату. ДБР спить чи надто зайнята іншими колгоспними справами ? НАБУ теж спить, аж хропить ?
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17.04.2022 16:16 Ответить
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17.04.2022 19:55 Ответить
Красави! Смерть ворогам, та путін *****
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17.04.2022 20:19 Ответить
 
 