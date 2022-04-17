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Над тимчасово окупованим Херсоном підняли у повітря український прапор. ВІДЕО+ФОТО

Над тимчасово захопленим Херсоном підняли у повітря український прапор.

Відповідне відео у Фейсбуці оприлюднив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Одним із складових психологічного впливу окупантів на жителів Херсону і області є зняття прапорів України з адміністративних будівель та будівель соціальної сфери.

Певно, за їх задумом нас це має дуже зламати. Скажу так — по-перше, це слабкий психологічний прийом.

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По-друге, для Херсонщини був, є і буде лише один прапор — жовто-блакитний стяг, під яким наша земля і небо. Ми віримо в його силу і міць. Як віримо в Президента Володимира Зеленського, ЗСУ і кожного нашого жителя. Віримо в силу і міць кожного, хто чинить спротив окупантам і залишається психологічно стійким до дешевих провокацій та недолугих спроб нав’язати своє.

Херсонщина — це Україна. Сила нашого прапора — у свободі, єдності і жазі до Перемоги!" - йдеться у повідомленні.

Над тимчасово окупованим Херсоном підняли у повітря український прапор 01

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Топ коментарі
+29
Херсон - це Україна !
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17.04.2022 13:19
+22
Знамениту кухонну шафку з Бородянки з керамічним півником та посудом, яка стала символом стійкості українців, перемістили до музею з дозволу власниці квартири Надії Сватко
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17.04.2022 13:19
+19
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17.04.2022 13:38
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Знамениту кухонну шафку з Бородянки з керамічним півником та посудом, яка стала символом стійкості українців, перемістили до музею з дозволу власниці квартири Надії Сватко
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17.04.2022 13:19 Відповісти
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17.04.2022 13:20 Відповісти
Херсон - це Україна !
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17.04.2022 13:19 Відповісти
Шановні треба якось допомогти "братьному народу" скоріше повернутись до їх любимого СРСР, пропоную донести до влади окупантів що відтепер словосполучення "іди на ***" то є Українська націоналістична кричалка яка вказує напрям військовому кораблю, нехай починають пакувати ваньок на колиму вже зараз, відберемо в них саме цінное - матюки
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17.04.2022 13:19 Відповісти
окупанти в Херсоні і Енергодарі це добре й так знають !
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17.04.2022 13:22 Відповісти
пи*оры когда-то еще десять раз пожалеют, что влезли в нашу красавицу Украину!
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17.04.2022 13:20 Відповісти
Слава Україні!
Слава Украине!
Героям Слава!
Хер вам а не Херсон!!
п у т и н - Х ***О!
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17.04.2022 13:21 Відповісти
та не встидайтесь... пишіть ***** !!! (за це тут не банять!!!)
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17.04.2022 13:23 Відповісти
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17.04.2022 13:38 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/17/7137958/ дрисня у Молдові...
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17.04.2022 13:22 Відповісти
це агенти впливу,таких депортувати потрібно поки не почали захоплювати адмінбудівлі в Кишиневі..
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17.04.2022 15:42 Відповісти
Слава Украине, слава Херсону и Екатерине!
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17.04.2022 13:24 Відповісти
Выбивайте оккупантов из Херсона, эти КГБ-шные шавки там освоились так, будто у себя дома.
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17.04.2022 13:25 Відповісти
Слава громадинам України! Слава ЗСУ! Героям Слава
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17.04.2022 13:57 Відповісти
В москалів всі республіки складаються з трьох літер. Хер вам, а не Херсон!!!
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17.04.2022 14:58 Відповісти
Бережіть себе та нехай нам всім Бог допомагає пошвидше вигнати рашистів з нашої неньки України!
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17.04.2022 15:36 Відповісти
СБУшники, котрі здали Херсон, нанесли величезні втрати Україні, а також - негативний імідж цієї соцслужби. Так, серед СБУшників є порядні і віддані люди, а є і залишаються такі, які сидять по цей день і час на грошових потоках на митниці, тримають "дах" на контрабандних потоках, маючи з цього свою частку; тримають в "напрузі" бізнес, "вичавлюючи" з бізнесменів свою частку, місяцями і роками не дають конкретних результатів в своїй роботі, отримуючи звання, немалу заплату. ДБР спить чи надто зайнята іншими колгоспними справами ? НАБУ теж спить, аж хропить ?
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17.04.2022 16:16 Відповісти
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17.04.2022 19:55 Відповісти
Красави! Смерть ворогам, та путін *****
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17.04.2022 20:19 Відповісти
 
 