Над тимчасово окупованим Херсоном підняли у повітря український прапор. ВІДЕО+ФОТО

Над тимчасово захопленим Херсоном підняли у повітря український прапор.

Відповідне відео у Фейсбуці оприлюднив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Одним із складових психологічного впливу окупантів на жителів Херсону і області є зняття прапорів України з адміністративних будівель та будівель соціальної сфери.

Певно, за їх задумом нас це має дуже зламати. Скажу так — по-перше, це слабкий психологічний прийом.

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По-друге, для Херсонщини був, є і буде лише один прапор — жовто-блакитний стяг, під яким наша земля і небо. Ми віримо в його силу і міць. Як віримо в Президента Володимира Зеленського, ЗСУ і кожного нашого жителя. Віримо в силу і міць кожного, хто чинить спротив окупантам і залишається психологічно стійким до дешевих провокацій та недолугих спроб нав’язати своє.

Херсонщина — це Україна. Сила нашого прапора — у свободі, єдності і жазі до Перемоги!" - йдеться у повідомленні.