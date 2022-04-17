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Госдума (1259) Зеленский (19029) Володин (72)

В России до сих пор ждут от Зеленского "демилитаризации" и отказа от Крыма

володін

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что президент Владимир Зеленский должен отвести войска с востока Украины, а также согласиться на "денацификацию", "демилитаризацию" и отказ от НАТО и Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в подконтрольном Кремлю "РИА Новости".

Спикер Госдумы РФ заявил, что Зеленский, "если думает о гражданах Украины", должен выполнить все требования России, в том числе немедленно принять следующие решения:

"Первое. Отвести войска с территории Донецкой и Луганской народных республик.

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Второе. Фиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны", - заявил Володин.

Комментируя слова президента о том, что договор с РФ может состоять из двух документов – о гарантиях безопасности для Украины и ее отношениях с Россией, российский спикер сказал, что Зеленский хочет "выиграть время".
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Топ комментарии
+68
Тупой володин свой бред засунь себе в сраку. А свой язык ху.лу в сраку.
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17.04.2022 14:40
+52
Поки чекають, нехай слухають.
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https://www.youtube.com/watch?v=nvvAnBdmOFc
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17.04.2022 14:49
+48
Чекайте, чекайте…
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17.04.2022 14:40
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таку ***** патякати а потім жалітися
на русофобію,
пачєму москалів скрізь *******, нє вінаватиє ані
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17.04.2022 15:35 Ответить
...а чукча в чумє
ждьот рассвєєєтааа..
а Свєта загуляла і єє нєтууу
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17.04.2022 15:38 Ответить
А ху-ху не хо-хо? Х*й в ж*пу - два в уме! Пусть Володин обидеться, наберёт в рот гавна и всех обрызгает! Вот это и будет ответ всем "нацикам"!
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17.04.2022 15:57 Ответить
а є підстави їм вважати, що недарма очікують?

Напевне, що є
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17.04.2022 16:04 Ответить
Володін рузге нацик иди на×уй!
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17.04.2022 16:11 Ответить
Этнически Володин не русский. Его национальность теперь нельзя называть из-за закона о противодействии антисемитизму.
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17.04.2022 16:20 Ответить
Сруль шоли.
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17.04.2022 17:16 Ответить
А по українськи можна - жид.
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17.04.2022 17:42 Ответить
Где то в параллельной реальности....
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17.04.2022 16:18 Ответить
Володин, а как тебе - "Добьем рашистского гада в его логове!"?
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17.04.2022 16:36 Ответить
Пида расса в пида рассии.
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17.04.2022 17:17 Ответить
ПУТИН ВОЛОДИНА ПЛЕШИВЫМ СДЕЛАЛ ))) ЗАРАЗА !!!
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17.04.2022 16:37 Ответить
куда отвести войска, в РнД и Белгород?
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17.04.2022 16:47 Ответить
Он Володин окончательно ********!!!
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17.04.2022 16:47 Ответить
А МИ чекаємо від дикунів-відмову від фашистського кровавого режиму дебілоіда вовки путлєра,відмови від Криму і Донбасу,на повне признання Незалежної України від Усіх Дебілоідів фашистських…ТІЛЬКИ НА КОЛІНАХ!!!А ще ліпше-НЕХАЙ ВОНИ УСІ ЗДОХНУТЬ!!!
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17.04.2022 16:50 Ответить
Хватит нам ультиматумы ставить. Пусть подумает лучше про русский народ.
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17.04.2022 17:01 Ответить
Апосся полнай ************* пида рассии.
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17.04.2022 17:14 Ответить
володін - мордва із саратова.Він тривалий час був біля Путена в АП. Що цікаво, його корифани-бувший тесть співуна Баскова Шпігель (раніще судимий за педофілію на початику 80) і губер Челябінська сидять за шахрайство з лєкарствами для лаптеногих. Володіну вже вручили чорну мітку, але час великих іспитаній переніс дату. Другий йогодруг дитинства Меркушкін очолює союз угрофінських народів, це замість топтання лагерної пилі ( крав на мостах). сам володін має стійку репутацію педофіла і одночасно старшим товаришем Пушиліна.
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17.04.2022 17:19 Ответить
За кораблём *********, в плохом смысле этого слова . К геям не относится
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17.04.2022 17:36 Ответить
Цікаво, а чому це політичне руководство МАЕ відвісти та визнати - де і коли це руководство щось пообіцяло фашистам. Як шо не обіцяло той не МАЕ.
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17.04.2022 17:46 Ответить
Пока что у ***** и ************** получилась дефекация, себе в штаны.
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17.04.2022 17:56 Ответить
А ми вже нічого не чекаємо від рашистського мордору: просто берем і їб@шимо(себто демілітаризуємо) їх металобрухт, і хY&чимо мокшанських дегенератів(по факту-"дєнаціфіціруєм"кацападлів)де тільки їх бачимо. Замість чекати - просто робимо все можливе задля того шоб раз і назавжди вичистити Землю(у сенсі - всю нашу планету) од цієї рашистської ракової погані, з усіма її метастазами!
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17.04.2022 18:13 Ответить
та ні кацапети .*** ви угадали
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17.04.2022 18:42 Ответить
Так ось чому в більшості курортних пансіонатів світу на входах висять написи "No rushian" . Бо знають, що вони хворі на голову і небезпечні ...
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17.04.2022 20:06 Ответить
Ну вы знаете куда вам идти....******
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17.04.2022 21:09 Ответить

кто такая володина?

это ордынская заднеприводная обезьяна, вылизывающая пуйлу с проготом, что ли?

из госДуры всея паРаши?
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18.04.2022 00:04 Ответить
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