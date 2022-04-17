В России до сих пор ждут от Зеленского "демилитаризации" и отказа от Крыма
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что президент Владимир Зеленский должен отвести войска с востока Украины, а также согласиться на "денацификацию", "демилитаризацию" и отказ от НАТО и Крыма.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в подконтрольном Кремлю "РИА Новости".
Спикер Госдумы РФ заявил, что Зеленский, "если думает о гражданах Украины", должен выполнить все требования России, в том числе немедленно принять следующие решения:
"Первое. Отвести войска с территории Донецкой и Луганской народных республик.
Второе. Фиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны", - заявил Володин.
Комментируя слова президента о том, что договор с РФ может состоять из двух документов – о гарантиях безопасности для Украины и ее отношениях с Россией, российский спикер сказал, что Зеленский хочет "выиграть время".
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на русофобію,
пачєму москалів скрізь *******, нє вінаватиє ані
ждьот рассвєєєтааа..
а Свєта загуляла і єє нєтууу
Напевне, що є
кто такая володина?
это ордынская заднеприводная обезьяна, вылизывающая пуйлу с проготом, что ли?
из госДуры всея паРаши?