В России до сих пор ждут от Зеленского "демилитаризации" и отказа от Крыма

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что президент Владимир Зеленский должен отвести войска с востока Украины, а также согласиться на "денацификацию", "демилитаризацию" и отказ от НАТО и Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в подконтрольном Кремлю "РИА Новости".

Спикер Госдумы РФ заявил, что Зеленский, "если думает о гражданах Украины", должен выполнить все требования России, в том числе немедленно принять следующие решения:

"Первое. Отвести войска с территории Донецкой и Луганской народных республик.

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Второе. Фиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны", - заявил Володин.

Комментируя слова президента о том, что договор с РФ может состоять из двух документов – о гарантиях безопасности для Украины и ее отношениях с Россией, российский спикер сказал, что Зеленский хочет "выиграть время".